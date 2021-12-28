В 2019 году, когда на Украине проходили выборы президента, одним из кандидатов на пост главы государства мог стать артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки. Об этом в эфире шоу «Хард с Влащенко» сообщила украинская журналистка Алеся Бацман. Она добавила, что, в отличие от Зеленского, Данилко пожелал «сохранить себя», поэтому не стал участвовать в предвыборной кампании.

(сс) Катерина Васильєва Верка Сердючка

Новость обсудили на странице издания «Страна.UA» в социальной сети Facebook, а также на украинских телеграм-каналах «headlines Украина», «Новое Издание» и «Леся из СТРАНЫ». Часть комментирующих усомнились в достоверности данной информации. Иные отметили, что если это действительно так, то Данилко поступил верно, отказавшись.

«Весьма сомнительно, но в целом Данилко вызывает больше уважения, чем Зеленский. Более прямолинейный, не такой скользкий, что ли», — написал Станислав М.

«Верить или не верить — это дело каждого. Но Данилко оказался умнее», — добавила Валентина С.

«У Сердючки есть мозги. И он ими пользуется…» — отреагировал Антон Д.

«Всегда подозревала, что Данилко порядочный человек», — отметила Людмила Д.

«Если это правда, то Андрей Данилко умнее всех на звёздном небосклоне!» — написал Vitaliy.

Катерина Васильєва Андрей Данилко

«Мы бы проголосовали, мы можем!!!» — смеется Андрей В.

«Ох, вот был бы ор на весь мир», — добавил один из комментирующих.

«Он потому что с головой дружит и знал, на что может напороться», — пишет Android.

«Ну хоть у него мозгов хватило не лезть в это *овно», — отреагировала Ann K.

«Ну и правильно сделал, — остался хорошим актером и шоуменом…» — поддержал Yevhen.

«Он — талантище и большая умница! И он понимал, что учитель — учит, врач — лечит, сапожник — делает обувь, пекарь — печёт хлеб и т.д. и т.п. Не иначе, не иначе!» — отметила Ульяна.

«Та мы бы и его выбрали, как овцы», — написал 63 112.

«До 2024 недалеко, после… [Зеленского] Верка будет норм. Берём!» — шутит Sergey D.

«И остался человеком», — пишет Slava.

«Президентом бы не стал, но нардепом бы завели. Но только он никак не политик, он на своём месте», — добавил PIKINER.

«Все артисты, кто полезли в политику, разбогатели. Но опустились в глазах поклонников», — отреагировал «Т».

»При всём моём уважении, пусть Данилко будет Сердючкой, а не президентом», — написал Сергей Ш.

«Правильно сделал. Иначе ненавидели бы уже его», — считает Al GL.

«Он бы не справился. На каком шоу он там из студии-то ушел, потому что не хотел выгонять ни одну из своих команд? Там команда, а тут народ», — добавила Natalia K.

«Пока командуют из-за океана, можно хоть черта лысого… Разницы никакой», — написал Borisius.

«Бред… С выходом 1-го сезона «Слуги народа» уже началась подготовка к выборам Зеленского, его было проще распиарить. У Данилко гораздо более «несерьёзный» образ, чем у Зеленского», — считает Арсентий.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Может, хватит этого бреда?..» — отреагировал Миша.

«По-моему, уже без разницы, хоть осьминог Пауль», — иронизирует Al Er.

«А Верку Сердючку на военный учёт поставят?» — пошутил Aleksandr O.

«Тихонов гениально сыграл Штирлица, это же не значит, что он хороший разведчик. В Украине много умных и компетентных людей, а во власть попадают одни придурки», — добавила Олеся.

«Любого незашкваренного украинца с достаточно высоким уровнем узнаваемости пихают в президенты. Это так смешно и глупо», — подытожил Dehavilland.