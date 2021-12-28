На Балканах Россия играет с огнем — Foreign Affairs
В этом году исполняется 30 лет со дня начала Югославских войн, самого кровопролитного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Хотя сразу после завершения конфликта балканские государства встали на путь демократизации и интеграции с НАТО и Европейским союзом, из-за постоянного пренебрежения со стороны Запада сейчас можно наблюдать резкий отказ от достигнутых ранее успехов. Теперь президент РоссииВладимир Путин хватается за представившуюся возможность и использует бывшие государства Югославии в качестве очередной площадки для ослабления НАТО и Европейского союза, пишет научный сотрудник Американского института предпринимательстваИвана Страднер в статье, вышедшей 27 декабря в Foreign Affairs.
Попытки Путина подтолкнуть Балканы к краю пропасти — часть его миссии по возвращению России в качестве посредника решения международных проблем. Подобно стратегии Кремля на Кавказе, цель России на Балканах заключается в том, чтобы «нагнетать напряженность», благодаря которой Москва могла позиционировать себя в качестве единственного регионального посредника и гаранта безопасности. Одновременно она стремится продемонстрировать, что ни НАТО, ни ЕС, ни их члены не являются надежными партнерами для какой-либо из стран региона. По мере того как Москва также продолжает наращивать военную мощь недалеко от границы с Украиной, ее кампания влияния на Балканах служит еще одним театром действий, с помощью которого она намерена бросить вызов Западу.
Для многих на Западе стратегия России непонятна. Эти аналитики рассматривают Балканы как геополитическую заводь; они не понимают, что Россия может получить от вмешательства в этот регион. Как сказал директор Московского центра Карнеги, «Балканы не главное поле битвы в противостоянии России и Запада».
Сбрасывать со счетов Балканы так просто нельзя. Россия рассматривает этот регион как уязвимое место Европы: всё большее ее влияние здесь чревато размещением российских стратегических военных активов рядом с крупной базой США и получением Россией доступа к Адриатическому морю. Более крупная цель Путина — склонить баланс сил в Европе в пользу Москвы, и Балканы являются частью этой стратегии. Москва начала информационные операции для разжигания межэтнической напряженности и поощрения протестов, заключила сделки на поставки оружия, внедрилась в важнейшую энергетическую инфраструктуру и использовала давние религиозные и культурные связи между Русской православной церковью и Сербской православной церковью в своих интересах в регионе.
Усилиям России в значительной степени способствует слабая реакция ЕС. Несмотря на многие годы и миллиарды евро, потраченные на подготовку Балкан к интеграции в ЕС, процесс зашел в тупик. ЕС не расширялся с момента поглощения Хорватии в 2013 году, и несмотря на обещания членства «западнобалканской шестерке» — Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, — переговоры об их включении в блок практически приостановлены. На фоне таких разнообразных вызовов, как Brexit, пандемия COVID-19, усиление крайне правых групп и кризис с мигрантами в Европе, расширение союза, похоже, приостановлено на неопределенный срок. Благодаря этому Балканы стали очевидной целью для Москвы.
Во время последнего балканского кризиса 1990-х годов Россия была слишком слаба, чтобы пойти на военные шаги. Действительно, ее вмешательство ограничивалось небольшой миротворческой миссией после войны в Косово в 1999 году, которая была завершена в 2003 году. Но не должно быть никаких сомнений в том, что даже тогда российское правительство рассматривало расширение НАТО в Восточной Европе как серьезную угрозу своей национальной безопасности. Теперь, когда у России сравнительно более сильная экономика и вооруженные силы, Кремль видит возможность отбросить наступление НАТО, занявшись государствами, образовавшимися после распада Югославии. Когда война на Балканах разразилась в прошлый раз, Западная Европа «спала за рулем», однако ставки слишком высоки, чтобы опять игнорировать этот регион.
Балканская пороховая бочка
Повсеместная коррупция в балканских странах обнажила трещины, которые Москва использовала для достижения своих целей. По мере того как после 1990-х годов бывшие югославские государства переходили от социализма к рыночной экономике, корни пустила клептократия, а также была проведена незаконная приватизация. По данным Freedom House, все страны Западных Балкан вновь становятся «свободными частично». Москва использует «коррупцию» для вбивания экономических, этнических и религиозных клиньев в балканские общества, кооптируя лидеров региона.
Сербия играет ключевую роль в претензиях Кремля на Балканы. И правительство, и церковь страны сохраняют Москве верность, которая поддерживается многовековыми религиозными и культурными связями, а также взаимной «изоляцией» Сербии и России от современных западных держав. Правительство Сербии призвало к созданию «сербского мира» — балканского мира, параллельного «русскому миру», — призванного объединить всех сербов в рамках общих культурных рамок.
Президент Сербии Александр Вучич имеет более непосредственные стратегические интересы во вмешательстве России, поскольку благодаря хаосу в регионе он сможет представить себя в качестве силы стабильности в преддверии своей кампании по переизбранию в 2022 году. Для того, чтобы выборы сыграли им на руку, Сербия и Россия недавно пообещали сотрудничать в борьбе с массовыми протестами и «цветными революциями», идущими с Запада.
Россия отвечает на лояльность сербов щедрой поддержкой сербских вооруженных сил. С 2018 года оборонный бюджет Сербии увеличился почти вдвое, и по расходам на оборону она опережает все балканские государства. Несмотря на угрозы санкций США в отношении Сербии, Москва в 2019 году отправила в Сербию ракетный комплекс С-400 для проведения военных учений. В этом году Кремль еще больше повысил ставки, одобрив продажу Сербии систем ПВО «Панцирь-С1М». В Сербии также находится управляемый Россией «гуманитарный центр», который служит учреждением для сбора разведданных, расположенный недалеко от Кэмп Бондстил — основной базы НАТО в Косово.
Москва открыто угрожала балканским странам, которые пытались укрепить свои связи в сфере безопасности с Западом. Она попыталась сорвать референдум 2018 года о членстве в НАТО в Северной Македонии, и ее посол объявил эту страну «законной целью» в случае усиления напряженности между НАТО и Россией (страна стала государством-членом в 2020 году). По соседству, в Черногории, Москва «вообще поддержала государственный переворот» в 2016 году, незадолго до того, как было принято решение о принятии республики в НАТО.
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Россия хорошо понимает, что религия на Балканах «всегда способствовала» разжиганию конфликтов. В Черногории Кремль продвигает пророссийскую политику через Сербскую православную церковь, которая «очернила» концепцию отдельности черногорской и сербской национальных идентичностей и вмешалась в политику «от имени Москвы». Действуя через церковь, Россия в прошлом году «спровоцировала» массовые протесты и «сменила» несговорчивое правительство пророссийским руководством.
Самыми взрывоопасными «пороховыми погребами» на Балканах являются Косово и Босния и Герцеговина. Хотя население Косово более чемп на 90% составляют этнические албанцы, сербы считают эту страну своей прародиной, в которой находятся некоторые из самых святых мест Сербской православной церкви. Подобно тому, как в начале 1990-х годов из-за напряженности между различными религиозными и этническими группами разразилась гражданская война, Кремль теперь «использует» православную церковь для дестабилизации страны и региона в целом. Русская православная церковь «раздула» неутихающие споры по поводу религиозных объектов, в последнее время выражая озабоченность «судьбой христианских святынь в Косово» после обострения напряженности между Косово и Сербией.
Москва также дала понять, что дипломатическое признание независимости Косово от Сербии Организацией Объединенных Наций будет невозможно без одобрения России. Путин часто приводит Косово в качестве примера для оправдания «аннексии» Крыма Россией, утверждая, что признание западными странами отделения страны от Сербии создало прецедент, который узаконивает одностороннее провозглашение независимости другими территориями.
Брюсселю не удалось добиться прогресса в признании Сербией Косово, точно так же, как бывшему президенту США Дональду Трампу с его «Вашингтонским соглашением» 2020 года не удалось добиться существенного прогресса по ключевым вопросам в споре. KFOR, миротворческие силы НАТО, дислоцированные в Косово, также с трудом поддерживали стабильность. В сентябре на спорной границе между Косово и Сербией разразились протесты против запрета на въезд в Косово транспортных средств с сербскими номерными знаками. Это привело к блокаде, демонстрации потенциала ВВС Сербии и развертыванию сил полиции Косово. Как и следовало ожидать, Россия внимательно следила за этим событием, высмеивая KFOR и критикуя ЕС за неадекватные посреднические меры в сохраняющейся напряженности между двумя странами.
Что касается Боснии и Герцеговине, то Дейтонское мирное соглашение, положившее конец войне в 1995 году, также переживает кризис. Страной по-прежнему движут разногласия между боснийскими, сербскими и хорватскими общинами, и Россия использовала эти разногласия в своих интересах. В марте Россия пригрозила местью, если Босния присоединится к НАТО. Тем временем сербский член трехстороннего президентства Боснии Милорад Додик пригрозил, что Республика Сербская, одно из двух образований, составляющих страну, выйдет из состава Боснии.
В декабре Национальное собрание Республики Сербской проголосовало за начало процедуры выхода боснийских сербов из государственных институтов, включая боснийскую армию, службы безопасности, налоговую систему и судебную систему. Помимо Республики Сербской, Кремль поддерживает боснийских хорватских националистов в их стремлении к созданию еще одного образования в Боснии и Герцеговине. В ноябре высокий международный представитель в Боснии Кристиан Шмидт забил тревогу, заявив, что «перспективы дальнейшего раскола и конфликта вполне реальны».
Как остановить Путина?
Пришло время западным державам осознать угрозу, которую их интересам представляет вмешательство России на Балканах. Здесь грамм профилактики стоит килограмма лечения. И в их распоряжении есть несколько вариантов.
НАТО должно переориентировать внимание на регион и сделать упор на деэскалацию напряженности. Блоку следует отправить свою команду поддержки Counter Hybrid на Балканы, как это было сделано в Черногории в 2019 году, для борьбы с российскими кампаниями дезинформации и другими информационными операциями. Члены НАТО должны также организовать «коалицию желающих» для противодействия российскому вмешательству в Боснию, развернув миротворческие миссии в стратегических районах, таких как северо-восточный район Брчко, чтобы не допустить выхода из-под контроля уязвимых мест.
Эти силы могли бы дополнить миротворческие силы под руководством ЕС (EUFOR), которым поручено поддерживать мир и безопасность в Боснии, но чей мандат должен быть продлен в Совете Безопасности ООН, где Россия и Китай обладают правом вето. Президент США Джо Байден также подписал в июне указ о введении санкций против тех, кто угрожает стабильности Западных Балкан; ЕС должен присоединиться к этим усилиям.
Нельзя ожидать, что все члены НАТО поддержат Балканы, поскольку Венгрия и несколько других европейских стран НАТО служат в качестве доверенных лиц России в этой организации. С другой стороны, Соединенное Королевство, похоже, осознает серьезность кризиса. Великобритания пообещала поддерживать «стабильность на Западных Балканах» и предостерегла Россию от «стратегической ошибки» в регионе. Лондон должен работать над тем, чтобы претворить эти слова в жизнь, возглавив коалицию желающих бороться с вмешательством России в регион.
Прежде всего, НАТО должна ускорить вступление Боснии и Косово в НАТО. Это повысит издержки Кремля при проведении операций на Балканах. Россия решительно выступила против расширения НАТО и теперь, когда продолжается украинский кризис, призвала к юридически обязывающей гарантии того, что НАТО прекратит военную деятельность в Восточной Европе. Интеграция Боснии и Косово станет сигналом о том, что Балканы не будут оставлены на произвол судьбы, вынужденные защищаться от Москвы, и что Путин не будет определять будущее НАТО.
Как это было в начале Югославских войн или накануне Первой мировой войны, убедить мир в важности Балкан может быть трудно. В 1990-е годы европейские страны не смогли оперативно отреагировать на кризис в регионе, и были вынуждены вмешаться Соединенные Штаты. Однако на этот раз США занялись своими проблемы и вряд ли пойдут на вмешательство. Так что бремя, скорее всего, ляжет на ЕС. На кону стоит не что иное, как стабильность в Европе и сохраняющаяся жизнеспособность ЕС и альянса НАТО.