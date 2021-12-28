Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будет зависеть от переговоров спецпредставителей двух стран, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее Анкара и Ереван назначили спецпредставителей по вопросу нормализации двусторонних отношений. Такой идеи, договорённости нет. Но если переговорный процесс с участием господина [зампреда парламента, армянского спецпредставителя Рубена] Рубиняна успешно продвинется и процесс созреет до этого пункта, то за этим должна последовать встреча на высоком и высшем уровнях, — сказал Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции. Премьер-министр также уточнил, что Ереван готов к нормализации отношений без предварительных условий. Кроме того, он позитивно расценивает действия по возобновлению воздушного сообщения между Арменией и Турцией. Мы это приветствуем, ожидаем урегулирования отношений, но мы должны понимать, что это очень сложный вопрос, — отметил Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Рамиль пишет в своем Твиттере:

@AliviArrani:На митинге в Армении, чьи границы с Ираном и Турцией охраняются Россией, мы наблюдаем такую картину. «Лица разные, а цель одна», и под надписью Ататюрк, Ленин, Эрдоган, ПУТИН, Алиев и Пашинян. Как гражданин РФ я устал терпеть подобные выходки в адрес России. Неужто РФ стерпит?

@checkeast2020: Армяне хоть и выпендриваются, но явно основной народ дал карт-бланш Пашиняну на решение всех проблем, которые стали для них очевидно гиблыми.

Vuqar Ismailov: Пашинян просто трезво взвесил все за и против. И понял, что лучше сделать так, чтобы лучше жилось 2,5 млн Армении, чем вечно держать страну в блокаде.

Primeminister.am Никол Пашинян

В телеграм-канале Caucasian Bureau публикация:

Admin: Он указал, что ни одна власть в Армении не заявляла, что признание Анкарой «геноцида армян» в Османской Турции 1915 года является предварительным условием для нормализации армяно-турецких отношений. Вместе с тем он подчеркнул, что вопрос «геноцида» остается в международной повестке Армении.

Lala Babayeva:Встреча с Эрдоганом — это его мечта! Он был бы счастлив, это такая честь для него.

@koronabye: А в итоге ничего не изменится, все будет так же.

Орхан Гулиев:Какая встреча еще?! Совсем, что ли? Эрдоган занимается важными вещами во благо своей страны, у него на таких, как он, и минуты нет.

Niyazi Niyazov:Рубинян, который вытирал ноги о флаг турецкий? Пусть покается.

Rena Xudaverdiyeva: Ну да, еще заслужить надо, чтоб с Эрдоганом встретиться, ПашикДжан.

@highlylikely20: А Эрдоган с тобой хочет встречаться?

ТОМ: Пашинян уже неоднократно запрашивал встречи с Эрдоганом. Эрдоган выдвинул ему ряд предварительных условий, которые Пашинян должен выполнить, чтобы эта встреча состоялась. Пашинян последовательно всё выполняет. Так что встреча вполне возможна. Чем плохо для Эрдогана забрать под своё влияние ещё и Армению, после Грузии и Азербайджана?

President.az Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Gair Isaev: Непременно встретятся.

В телеграм-канале об Азербайджане «Девичья башня» появилась новость:

Аdmin:Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что первая встреча спецпредставителей Армении и Турции может пройти в Москве.

«Армянская сторона предлагает проведение встречи спецпредставителей в Москве. Мы же выступаем за прямые контакты с Арменией без посредников», — заявил Чавушоглу.

Под публикацией читатели канала оставили свои комментарии:

@N19988888:Как же без России, конечно!

Azizova Nailya: Типа в Грузии встретиться не могли.

Гусейн: Сами не могут, только с хозяином. Да зачем им государство.