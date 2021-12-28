Запад хочет устроить «маленькую войнушку» на Украине и обвинить в этом Россию, чтобы под соответствующим предлогом ввести санкции и «подавить её конкурентные возможности». Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Я не исключаю, что такое желание есть — подпитать милитаристские настроения, сделать «маленькую войнушку», — отметил Лавров в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьёву для его YouTube-канала.

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Заявление Сергея Лаврова обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание», «Первый независимый» и «headlines Украина». Согласившись со словами главы российской дипломатии, многие добавили, что Украина существует как «раздражитель» России, что выгодно Западу, но не нужно украинским гражданам.

«Для этого и существует пока Украина. МВФ и США поддерживают жизнь этого разлагающегося тела только ради конфронтации с Россией… Печальна участь у нас», — написал «Kіевлянинъ».

"Америка будет воевать с Россией до последнего украинца на земле украинской», — добавил Александр.

«Конфликт интересен всем, кроме населения Украины», — в свою очередь считает Nikolas Valentinovich.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

«Ну как бы это было сразу понятно — заявления о скоплении войск, угрозы санкций. И сейчас усиленно ищут… casus belli (формальный повод для объявления войны. — О. П.)», — отметил Sergey K.

«Трудно не согласиться с Лавровым», — написала Валентина Л.

«А что же он неправильно сказал?! Уже очень хочется вместо маленькой войны в Украине… очень большую на территории США! Бо (потому что. — О. П.) америкосы уже зад*али (надоели. — О. П.)», — не выдержала Ирина Г.

«На своей территории они могут хоть горы передвигать, но почему-то передвижения украинских войск возле белорусской границы или возле границы ДНР никто не видит, а также никого не смущают иностранные войска на территории Украины, а также никого не смущает накачка иностранным оружием», — отметил lamba.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские военные

«Значит, риск войны велик…» — добавила Irina I.

«Запад хочет воевать руками Украины», — пишет Serhii S.

«Правильно сказал Лавров! Западу нужна картинка для своего обывателя! Кормить 8 лет своих граждан «агрессивным агрессором», который не приходит на войну, уже плохо получается! А что будет с Украиной — их меньше всего волнует! Запад же чётко сказал, где будут военные НАТО и все эти иностранные инструкторы! В лучшем случае в Польшу сбегут», — написала Ната Л.

«Только из этой маленькой войнушки разгорится большой пожар», — подытожила Марина.

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