Заявление начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентины Казаковой о том, что с начала 2023 года российские граждане смогут получать электронные паспорта, которые будут иметь такой же статус, как и действующие бумажные варианты, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 28 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

«Как по мне, бумажный паспорт лучше», — поделился своим мнением Михаил Б.

Многие пользователи не нашли для себя достаточных оснований для того, чтобы электронная версия паспорта имела место быть в российской действительности.

«А зачем он нужен? Если есть «Госуслуги», то там все данные уже должны у всех быть. Если какие-то серьёзные операции юридические нужны, то это через «Госуслуги» всё делается. Зачем обычному человеку таскать с собой повсюду ИНН, СНИЛС и прочие документы? Достаточно бумажного паспорта и водительских прав. По идее, это всё», — предполагает Asura D.

Некоторые комментаторы опасаются, что цифровая информация может быть утеряна и тогда восстановление данных о конкретном человеке окажется непосильной задачей для государства.

«Мало ли что будет! Взламывают, к примеру, базы данных, сотрут там всё к чёртовой бабушке, и будете вы бомжами со своими электронными паспортами. Бумага — она физически существует хотя бы. Потеряли — восстановили, распечатали заново и готово!» — отмечает Кристина К.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Часть людей полагает, что электронная форма паспорта избавит от необходимости постоянно сканировать один и тот же документ где ни попадя.

«Правильно! Это ускорит и улучшит работу всех систем государства, и наличку нужно отменять, чтобы все финансовые потоки проходили через банк, компьютер и были видны спецслужбам и налоговой. От «бумаги» только бесконтролье и бардак!» — считает Роман Е.

Ряд пользователей указывает на то, что цифровой паспорт должен включать в себя информацию не только о непосредственно паспорте, но и данные о других документах, которых у российских граждан — вагон и маленькая тележка.

«Когда лишние документы упразднят? Либо же пора полисы, СНИЛСы, ИНН и всевозможное трудовые книжки привязать к единому цифровому документу, чтобы не таскать эту макулатуру вечно с собой!» — пишет Борис Ш.

«Пора вообще все документы включить в единую электронную карту формата банковской. Надоело по каждому случаю таскаться с мешком бумажек, делать с каждой ксерокопии. Паспорт, загранпаспорт, старые загранпаспорта, различные свидетельства и справки, QR-коды, СНИЛС, страховой полис, военный билет, водительские права, трудовые книжки, дипломы, ИНН и т. д.» — указывает Павел Т.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

Отдельные комментаторы отмечают, что беда с документооборотом в России заключается не в том, что гражданам сложно носить с собой бумажные варианты документов, а в том, что эти документы плодятся день ото дня из-за бюрократической машины Российской Федерации.

«Сначала власти наплодили бесконечное множество бумажек для оправдания такой разросшейся бюрократии, а теперь пытаются привязать людей к одному документу, который не отменяет существования дикого количества ненужных чиновников! На чём экономия, на свободе граждан?» — задаётся вопросом Сергей П.

Напомним, 26 декабря «МВД Медиа» опубликовало материал, согласно которому начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила в эфире радио «Милицейская волна» о том, что с начала 2023 года российские граждане смогут получать электронные паспорта, имеющие такой же статус, как и действующие бумажные варианты.