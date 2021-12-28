Требование Евросоюза от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Импортозамещение

"Вот уж действительно, профессионализм не пропьёшь. Запад знает, как сделать деньги даже из вот такого бреда. Не удивлюсь, если через некоторое время будут санкции против России за то, что та пытается как-то спасаться от прошлых санкций», — написал Volshebnik G.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Многие пользователи пришли к выводу, что российской стороне следует не отмалчиваться, а дать Евросоюзу жёсткий ответ в виде иска за потери в связи санкционной политикой со стороны западных стран.

«Получается, что самое время Российской Федерации потребовать от Европейского союза многомиллиардную компенсацию за санкции!» — предполагает Max M.

«России бы ответку подать на пару триллионов евро за то, что Запад вводит санкции и не продаёт часть товаров, тем самым дискриминируя себя в отношении России! А также следует подать иск против США, которые запрещают другим странам покупать товары в России, особенно военного типа. Ведь это также дискриминация, раз уж о ней речь зашла. А так же отдельно против Франции за «Мистрали». Да и вообще если все дела поднять, то выяснится, что не Россия должна платить, а России должны платить!» — указывает Радион Д.

Rama Вертолётоносец «Мистраль»

Некоторые комментаторы отмечают, что Евросоюз теперь строит из себя очень наглого хама, который не только сам оказывает давление на Россию, но и пытается наказывать её за попытку компенсировать полученный ущерб.

«Ввести санкции, ограничить импорт, а потом требовать компенсацию за то, что у них товар не покупают и пытаются обходиться своим? Они нас за идиотов держат?» — задаётся вопросом Михаил З.

Часть людей полагает, что в ЕС зря надеются получить деньги от России в качестве компенсации за политику импортозамещения.

«На что надеются эти люди? Они и вправду считают, что им выплатят эти деньги? Думаю, адекватный ответ будет такой: выплата в пользу России в размере €800 млрд за санкции и за то, что морочат вечно голову, предают и насмехаются. А лучше вообще заткнуться нафиг и молчать в тряпочку этому Евросоюзу», — считает Тимофей К.

Ряд пользователей указывает на то, что многие били в набат, когда российское правительство принимало решение о членстве в ВТО. Теперь же граждане рады, что, судя по всему, российская сторона не соблюдает требований этой организации, а развивается развитием своего внутреннего рынка.

Wto.org Форум ВТО

«Вот здорово! Под этим предлогом мы, наконец-то, выйдем из этого долбанного ВТО, который нам не то что пользы не принёс, а скорее, наоборот, кучу проблем создал. Останется лишь выйти поскорее из-под влияния ВОЗ и МВФ. Может быть, тогда Россия окажется совершенно самостоятельным и независимым государством!» — надеется Денис П.

Напомним, 26 декабря на сайте Всемирной торговой организации (ВТО) появилось обращение Евросоюза, который потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.