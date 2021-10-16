В Москве для ряда образовательных комплексов, в которые входят школы и детские сады, действует совместный приказ департамента образования и науки и департамента здравоохранения города Москвы №997/567 от 13 октября 2021, предписывающий проведение экспресс-тестирования для выявления инфекции COVID-19 на их территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

В адрес ИА REGNUM поступили многочисленные обращения со стороны слушателей, зрителей и читателей с жалобой на действия подписантов приказа — руководителя департамента здравоохранения и министра правительства Москвы Хрипуна А. И. и руководителя департамента образования и науки и министра правительства города Москвы Молоткова А. Б.

Граждане жаловались на то, что своим приказом вышеуказанные чиновники нарушили целый ряд федеральных законов и статей Конституции РФ.

В частности, по их мнению,

согласно ст. 2 п.п. 5−7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» проведение указанных тестов медицинскими работниками считается медицинским вмешательством. Следовательно, проведение их без письменного согласия родителей/законных представителей учащихся перечисленных в Приказе московских школ является прямым нарушением ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» проведение указанных тестов медицинскими работниками считается медицинским вмешательством. Следовательно, проведение их без письменного согласия родителей/законных представителей учащихся перечисленных в Приказе московских школ является прямым нарушением ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; проведение указанных тестов иными сотрудниками образовательной организации без согласия родителей/законных представителей учащихся перечисленных в Приказе московских школ является прямым нарушением ст. 44 ч. 3 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ч.ч. 1−2 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также ст. 22 ч. 1 Конституции РФ;

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ч.ч. 1−2 ст. 10 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», а также ст. 22 ч. 1 Конституции РФ; проведение указанных тестов без согласия родителей/законных представителей учащихся перечисленных в Приказе московских школ будет иметь признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных», и состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), что предполагает административное и (или) уголовное преследование в предусмотренном законом порядке;

требование, в связи отказом родителей/законных представителей учащихся перечисленных в Приказе московских школ предоставить результаты ПЦР-тестов будет лишено каких-либо законных оснований. При этом требовать такого рода информацию в случаях, не предусмотренных прямо федеральными законами, запрещено ст. 9 ч. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также ст. ст. 23 и 24 Конституции РФ;

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также ст. ст. 23 и 24 Конституции РФ; попытка не допустить детей к учебным занятиям в связи с отказом от проведения экспресс-тестов и (или) предоставления результатов ПЦР тестов лишена каких-либо законных оснований. Такие действия будут прямым нарушением конституционного права ребенка на образование, и станут нарушением ст. 19 ч. 2 и ст. 43 ч.ч. 1 и 2 Конституции РФ, и ст. 3 ч. 1 п. 2, ст. 4 ч. 3 п. 1, ст. 4 ч.ч. 4 и 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; попытка отстранения ребенка от образовательного процесса при таких обстоятельствах будет иметь все признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

ИА REGNUM обратилось в Министерство здравоохранения РФ за разъяснениями, ставит ли приказ №997/567 от 13 октября 2021 года от имени правительства Москвы, департамента здравоохранения Москвы и департамента образования и науки Москвы и использование экспресс-тестов вне лабораторных условий:

под угрозу жизнь и здоровье персонала учебного заведения, что может подпадать под состав ст. 236 и ст. 207−1 Уголовного кодекса Российской Федерации;

под угрозу жизнь и здоровье обучающихся и их родственников, что может подпадать под состав ст. 236 и ст. 207−1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также ИА REGNUM попросило Минздрав РФ проинформировать, будет ли проведена (или уже проведена) проверка по перечисленным в жалобах нарушениям на предмет соответствия законодательству Российской Федерации действий Хрипуна А. И. и Молоткова А. Б.

Ответ на запрос пришел не из Минздрава, а от пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

При этом по существу заданных вопросов не было дано ни одного ответа. При этом про новую коронавирусную инфекцию, режим повышенной готовности, введенный в Москве, про санитарно-эпидемиологические правила исписаны абзацы.

И вот, наконец, добравшись до сути поставленных вопросов, департамент здравоохранения сообщает следующее:

«Согласно решению Московского городского суда 3а-2578/2021 от 28.10.2021, приказ Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы № 997/567 «О проведении мероприятий по раннему выявлению COVID-19 с использованием экспресс-теста в образовательных организациях» принят в рамках полномочий указанных органов исполнительной власти города Москвы, соответствует федеральному законодательству «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарно­эпидемиологическом благополучии населения», Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 293».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство здравоохранения РФ

Таким образом, депздрав Москвы ссылается на решение Мосгорсуда, которое даже не вступило в силу.

Далее по тексту ответа проявляется факт введения в заблуждение ИА REGNUM со стороны департамента здравоохранения города Москвы.

Так, в инструкции к ИХА-тестам чётко указано, что указанное изделие предназначено только для профессионального применения, т. е. применяется только специалистами, имеющими специальную медицинскую подготовку; указанное изделие предназначено для клинической лабораторной диагностики и имеет код ОКПД2 21.20.23.110 («Реагенты диагностические»), уточняющий по отношению к коду верхнего уровня 21.20.2 («Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях»).

А вот ответ департамента здравоохранения города Москвы, сотрудники которого, видимо, никогда не видели ни сам ИХА-тест, ни инструкцию к нему:

«Экспресс-тест продается для широкого доступа и самостоятельного применения в любой аптеке и не требует специальных медицинских навыков для использования. При проведении тестирования используется специальная тонкая, мягкая и гибкая палочка для взятия мазка, которой невозможно нанести какой-либо вред. Тем не менее, врачи Департамента здравоохранения города Москвы дополнительно провели обучение учителей».

Интересен тот факт, что почти слово в слово такой же ответ из департамента здравоохранения города Москвы получили родители одной из московских школ, направивших свои претензии по поводу содержания приказа №997/567 напрямую А. И. Хрипуну.

На основе полученного письма, не содержащего ответы на конкретно заданные вопросы и вводящего информационное агентство и его читателей, зрителей и слушателей в заблуждение, ИА REGNUM выражает сомнения в компетентности сотрудников департамента здравоохранения города Москвы и просит Министерство здравоохранения ответить по существу на направленный в Минздрав РФ запрос № 392 от 06 декабря 2021 года.