Президент США Джо Байден и экс-президенты Дональд Трамп и Барак Обама поздравили американцев на фоне того, как более 200 млн христиан в Штатах отмечают Рождество Христово.

Сергей Досекин. Подготовка к Рождеству

«Наша семья поздравляет ваши с Рождеством! Пусть ваше время с любимыми будет наполнено теплом, комфортом и радостью праздников», —написал Байден в Twitter.

Трамп также опубликовал короткое поздравление: «Всем счастливого Рождества. Мы снова сделаем Америку великой!»

Поздравление Обамы было самым беззаботным и оптимистичным. Он поделился фотографией своей собаки, Санни, в шапке Санта-Клауса рядом с украшенной ёлкой.

«Всем счастливого Рождества! В этом году Санни помогает мне рассылать праздничные поздравления. Желаю вам всем добрых и радостных праздников в кругу любимых», — написал Обама.

Напомним, что Байден, Обама и Трамп являются тремя последними президентами США, где проживают самое большое количество христиан в мире, согласно Pew Research.

U.S. Marine Corps Дональд Трамп, Джо Байден и Барак Обама

Американские интернет-пользователи обсудили поздравления под соответствующей публикацией Fox News. При этом комментарии отражают, что внимание американцев сконцентрировано не столько на празднике, сколько на внутренних проблемах страны.

«Всё, чего я хочу на Рождество, — это жить в стране, которая похожа на ту Америку, которую я всегда любил! К сожалению, я знаю, что не получу желаемого на Рождество в этом году и, похоже, не получу его по крайней мере в ближайшие три Рождества, хотя Байден останется президентом еще только на одно Рождество, прежде чем его прогонит с поста его собственная партия», — указывает LCharlie.

«Я думаю, что Обама и Байден пытаются изменить тот факт, что в этой стране много христиан. Иначе зачем им открывать границу и пускать сюда любой нелегальный поток, а потом спорить о предоставлении им права голоса. В этом году я принимаю только рождественское послание Трампа», — комментирует america-1st-always.

«С тех пор как Ричард Никсон оказался в Белом доме, президенты продвигали национальные энергетические планы, которые, по их словам, должны были уменьшить зависимость страны от иностранной нефти. Все эти планы объединяла одна общая черта — они предполагали, что увеличение добычи нефти внутри страны не сможет решить проблему. Затем президент Дональд Трамп вступил в должность и объявил о радикальном отходе от 50-летней энергетической «мудрости». В своем выступлении в министерстве энергетики через несколько месяцев после вступления в должность он заявил, что на протяжении десятилетий лидеры стран распространяли миф о нехватке энергии. По его словам, стране нужна не «альтернативная» энергия и не новые меры жесткой экономии. Это правительство, которое «поощряет развитие энергетики». Трамп перечислил действия, которые он предпринимает для устранения федеральных препятствий для производства энергии. Трамп оказался прав. Передовые технологии бурения открыли огромные просторы отечественной нефти и природного газа. И по мере роста внутреннего производства импорт неуклонно снижался», — напоминает Lets_Go_Brandon_I_agree874.

White House Photo Office Ричард Никсон

«Подарок Байдена Америке: 73% малых предприятий розничной торговли испытывают негативные последствия для своего бизнеса, вызванные проблемами в цепочке поставок, и более трети из них (35%) сообщают о значительных негативных последствиях», — указывает leavemebe810.

«Байден и прогрессисты сломают эту страну. Они делают всё возможное, чтобы провести свою программу», — отвечает rlsa850.

«Это произошло из-за того, что демократы и Сорос за занавесками подсказывали Байдену, что говорить», — продолжает foramericaistand.

«Трамп сделал много, но ничего для бездельников, которые всё еще живут в маминых подвалах, пьют пиво и курят сигареты. Он сделал Америку энергетически независимой. ФАКТ: все группы меньшинств имели самые низкие показатели безработицы в истории. Он не втянул Америку в войну, а вместо этого вернул солдат домой», — пишет legacy's.

«За последний год Калифорния потеряла один процент своего населения, поскольку жители уехали в другие штаты, сообщило на этой неделе бюро переписи населения США. Хотя население Калифорнии составляет более 39,5 миллиона человек, что является рекордно высоким показателем, за последний год штат потерял более 367 000 жителей. Снижение численности населения штата является одним из самых больших в стране», — комментирует bradford85.

«Позвольте мне помочь вам понять, что произошло с экономикой. До пандемии экономика была лучшей за последние десятилетия. Среднегодовой доход среднего класса стал на $6900 больше, чем при Обаме. При Обаме он вырос на $3300. При Буше он стал на $3100 больше. Затем Трамп столкнулся с глобальной пандемией. Экономика была закрыта, чтобы попытаться уменьшить пандемию в штатах. Сейчас экономика снова открыта, и люди возвращаются на те же рабочие места, которые существовали до пандемии. Тем не менее сейчас работает на 1 200 000 человек меньше, чем в декабре 2020 года до пандемии. Многие не возвращаются на работу до тех пор, пока не исчерпают все возможные пособия по безработице», — рассказывает unruffled.

«В политике всё происходит именно так. Никто из президентов не улучшал ситуацию, но все охотно ставят себе это в заслугу и стараются снять с себя обязательства, когда дела идут не очень хорошо», — отвечает mdr1975.

Напомним, что Байден, которому исполнилось 79 лет, является самым старым президентом США, и многие задаются вопросом, будет ли он переизбираться в 2024 году. И хотя в Белом доме указывали, что Байден может принять участие в президентской гонке, это не значит, что какие-то решения уже были приняты. По мнению журналиста The Washington PostАарона Блейка, не похоже, чтобы вопрос был решенным. Кроме того, согласно опросам, избиратели-демократы предпочитают, чтобы в 2024 году в бюллетене был кто-то не по фамилии Байден. А из недавней статьи Times и других американских газет видно, что многие потенциальные преемники в Демократической партии готовятся к выборам 2024 года.