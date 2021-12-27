В Южной Корее нарастает возмущение поведением супруги экс-генпрокурора, кандидата в президенты от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 26 декабря супруга экс-генпрокурора Ким Гон Хи официально принесла извинения за то, что её действия, совершенные в прошлом, помешали её супругу в предвыборной кампании.

Напомним, что Ким Гон Хи обвиняли в фальсификации личных данных в резюме, поданных в 2007 и 2013 годах при устройстве на должность преподавателя в два университета.

«Я не должна была этого делать. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершила непозволительный поступок», — сказала она, выступая на телевизионной пресс-конференции, извинившись перед всей страной.

Супруга кандидата в президенты призналась в том, что в ряде случаев преувеличила свои заслуги, а в ряде случаев — просто ошиблась. Она обещала «глубоко задуматься о своих прошлых ошибках», а в случае избрания Юн Сок Ёля президентом страны — сосредоточиться на «добросовестном исполнении роли его жены».

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

«Моя душа буквально разрывается, когда я осознаю, что моего мужа критикуют из-за меня», — отметила Ким Гон Хи.

Отметим, что обвинения в адрес Ким Гон Хи оказали негативное влияние на рейтинг Юн Сок Ёля.

Между тем 17 декабря сам Юн Сок Ёль извинился за то, что действия его супруги вызвали общественное беспокойство.

«Вместо пустых извинений её следует справедливо наказать», — пишет galu***.

«Мне кажется, она извинилась лишь потому, что рейтинг одобрения её супруга как кандидата в президенты резко упал», — предполагает oz12***.

«А вы видели её макияж? Кто так красится на мероприятия, где следует извиняться?» — интересуется plip***.

«Такая же, как и её супруг! Два сапога пара», — отмечает anin***.

«Такое ощущение, что перед пресс-конференцией она экспресс-курс по актерскому мастерству прошла», — пишет ishw***.

«Пусть возьмет на себя ответственность за совершенные ошибки», — предлагает kane***.

«Вы думаете, что одного извинения будет достаточно?» — вопрошает kim5***.

«Это больше было похоже на извинение перед супругом!» — пишет thys***.

«Не удивлюсь, если после этого инцидента появится информация о том, что Юн Сок Ёль выйдет из гонки за место следующего президента», — сообщает cys6***.

«Какая постановка! Браво!» — восторгается laco***.

«Сомневаюсь в её искренности. Будет ли она верна супругу, если тот станет президентом?» — интересуется sonn***.

«Молюсь, чтобы такая женщина никогда не стала первой леди. В противном случае это будет катастрофа международного масштаба», — отмечает gens***.