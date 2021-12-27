Россию из-за ситуации на Украине могут ждать санкции, которых еще не было. Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис. По словам политика, Вашингтон напрямую разговаривает с Москвой и «очень ясно дает понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Мы работаем с нашими союзниками… и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — сказала она в эфире телеканала CBS.

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Заявление Харрис обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый», «headlines Украина» и «Новое Издание». Многие критически восприняли заявление политика.

«Обама, помню, такие уже вводил», — отреагировал Sergey L.

«Одни уже посчитали миллиардов на 300 убытков самим себе», — отреагировал Vitalii C.

«Ребят, они об этом месяц трубят только затем, чтобы сказать потом, что Путин не напал потому, что «испугался» США. Не благодарите», — добавил «А».

"Введут такие санкции, которых еще никто не видел и не увидит…» — с сарказмом отметил SergNj.

«Такие санкции, что при этом пострадает Европа», — смеется Валера.

«Странно работают американские санкции: вводят против России, а без света и угля с газом сидит Украина», — написала Елена.

«В Кремле паника. У Путина истерика!» — пошутил Михаил С.

«Так Украина первая и одобрит, а потом будет, как сейчас ЕС, ныть… Импортозамещение у России, мы 290 миллиардов потеряли. Нет? Я не прав? Поправьте», — отреагировал Ilia.

«Как же они ситуацию нагнетают. Каждую неделю про санкции и войска говорят», — возмутился Андрей.

president.gov.ua Украинская армия

«Дурная, неужели не видят, что санкции как мёртвому припарка. Только усиливают внутренне производство», — пишет Andrey.

«А против США не нужно ввести санкции за вмешательство во внутреннюю политику Украины?» — поинтересовался Павел Н.

«Напугали ёжика…» — отметила Ольга К.

«Вообще, стратегия прикольная сама по себе. Берёшь и говоришь, что, например, Польша хочет напасть на Беларусь. Везде об этом пишешь, договариваешься о санкциях, лучше всего превентивных, вводишь в Брест войска для защиты от агрессора, а потом объявляешь всему миру, что не напали только потому, что ты всех предупредил и вовремя остановил агрессора. О*реневшим полякам говоришь, что санкции пока будут в силе, так как нет уверенности в безопасности и всё такое. Профит», — добавил R G.

U.S. Army Europe Польские военные

«Вначале были виданные санкции, теперь невиданные. Страшно, аж жуть…» — иронизирует Савелий.

«А России, кажется, санкции только на пользу пошли. Из-за санкций немного поднапряглись и сделали импортозамещение, от которого Европа понесла убытков на 290 млрд», — отреагировал Сергей Сергеевич.

«Благодетели наши — санкции невиданные, помощь неслыханная, инвестиции необъятные, прям чудо-юдо америкосовское», — шутит Sergey P.

«Уже все привыкли к санкциям, никто не обращает на них внимания», — добавила Лана.

«Самые страшные санкции для России — это всучить Украину в объятия России», — написал Oleg O.

«У них ошибка. Правильно говорить невидимые [санкции]», — подытожил Artur.

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