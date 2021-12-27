22 декабря исполнилось 30 лет с начала ожесточённой гражданской войны в Грузии. Это война впоследствии оказалась в некоторой тени двух других кровопролитных вооружённых конфликтов на территории этой закавказской республики — межнациональных грузино-абхазского и грузино-осетинского. Однако то, какую роль в погружении благополучной и зажиточной Грузинской ССР в состояние полного хаоса и вопиющего беззакония сыграла именно гражданская война, трудно недооценить. Боевые действия в самом центре Тбилиси на проспекте Руставели продолжались 16 дней, а сама война, то периодически затухая, то снова раздуваясь, длилась в западных районах Грузии два года, принеся неисчислимые беды населению. Последствия же войны сказывались на Грузии на протяжении всех 90-х годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства в Сухуми после войны

Но было бы неверным начать рассказ о вооружённом противостоянии в Грузии именно с 22 декабря 1991 года, когда в Тбилиси начались настоящие уличные бои. В этом случае не была бы раскрыта предыстория этого конфликта, и поэтому читателю были бы не ясны его причины. И поэтому следует обратиться к событиям, происшедшим за четыре года до этого.

Грузинское националистическое движение во второй половине 80-х годов прошлого века, с одной стороны, развивалось по общим для всех остальных сепаратистских процессов на территории СССР законам, но, с другой стороны, имело свои уникальные особенности, характерные только для Грузии. В других союзных республиках национал-сепаратистские силы действовали примерно по одному сценарию. Сначала образовывалась большая единая организация националистов («Народный фронт», «Саюдис», «Рух» и т. д.), консолидировано выступавших против союзного центра и собственных национальных меньшинств. И лишь потом, а в некоторых случаях уже даже после распада СССР, эти организации разделялись на отдельные составляющие и пускались в самостоятельное политическое плавание. Но в Грузии было совсем не так.

Public domain Тбилиси, 1978 г. Протесты против русского языка

Изначально грузинское националистическое движение было невероятно раздроблено и разобщено. Уже в 1990 году количество политических партий и организаций в Грузии перевалило за сотню! Подобное огромное количество политических структур могло свидетельствовать только о повышенной конфликтности и об отсутствии каких-либо тенденций к компромиссам и консолидации. Второй специфической особенностью грузинских националистических движений была ярко выраженная склонность их лидеров к силовому решению любых споров и разногласий. Насилие очень быстро превратилось в широко используемый, а часто и единственный способ ведения политической борьбы. Третьим же уникальным компонентом грузинского националистического движения являлись организованная преступность и многочисленные криминальные элементы. Поэтому неудивительно, что уже к началу 90-х годов каждая «уважающая себя» политическая партия имела своё собственное вооружённое формирование. И эти партийные силовые структуры пускали в ход оружие при любой возможности. Именно наличие таких вооружённых формирований и привело в итоге Грузию к кровавой междоусобице и принесло её населению неисчислимые бедствия.

В октябре 1987 года в Тбилиси возникла первая, ещё официально не легализованная, но действующая практически свободно и открыто националистическая организация — «Общество Ильи Чавчавадзе». Организация была небольшой по численности, всего несколько десятков человек, но в ней сразу выделилась группа раннее судимых за антисоветскую деятельность диссидентов. Этих диссидентов было совсем немного, но с помощью своих чрезвычайно радикальных взглядов и весьма экспрессивного поведения они очень быстро завладели вниманием грузинского общества. Их лидеры — Звиад Гамсахурдия, Мераб Костава, Георгий Чантурия, Ираклий Церетели — вскоре обвинили «Общество Ильи Чавчавадзе» в либерализме и пассивности и вышли из него, образовав собственную структуру «Меотхе даси», которая, в свою очередь, быстро раскололась ещё на несколько частей.

Параллельно с этими пока ещё неофициальными организациями в марте 1988 года в Грузии образуется уже абсолютно легальная структура — «Общество Руставели». В состав общества вошли маститые грузинские учёные, писатели, поэты, журналисты, преподаватели. Примечательный факт, что оргкомитет по созданию «Общества Руставели» возглавлял тогдашний первый заместитель председателя Совета министров Грузинской ССР. «Общество Руставели» вначале не высказывало откровенно националистических, а тем более сепаратистских идей, а ратовало за изучение отечественной истории, развитие национальной культуры, распространение грузинского языка. Но именно через эту организацию в националистическое движение пришло значительное количество грузинской интеллигенции.

George barateli Лидеры грузинского национального движения Звиад Гамсахурдия и Мераб Костава. Тбилиси, 1988 год

Таким образом, сложились две основных движущих силы грузинского национализма: антисоветские и антикоммунистические диссиденты и бывший всегда формально лояльным советской власти и коммунистической идеологии интеллектуальный истеблишмент. Советско-партийно-комсомольская составляющая тоже имела место в националистическом движении, но она играла откровенно вспомогательную роль, так как представители коммунистического, комсомольского и советского бюрократического аппарата сразу же стали политическими аутсайдерами, плетясь в хвосте стремительно развивающихся в республике событий.

Вскоре после известных происшествий 9 апреля 1989 года была предпринята попытка создать политическую суперструктуру, подобную уже существующим в Прибалтике. Названа она была точно так же — «Народный фронт». Но первый же съезд этой организации сразу же показал полную неспособность лидеров грузинского национализма даже к минимальному взаимодействию. Заседания сопровождались постоянными шумными перебранками, доходившими до демонстративного отказа от делегатских мандатов. В итоге политические амбиции ряда ведущих фигур грузинского национализма, в первую очередь Гамсахурдии, оказались не удовлетворены, и «Народный фронт» вместо планировавшегося эффективного объединения стал лишь одной из многочисленных политических организаций, вскоре, кроме того, расколовшейся.

(Продолжение следует)