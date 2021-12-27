Если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину могут присоединить к России. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Заявление Кадырова обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание», а также в социальной сети Facebook на странице украинского журналиста и политика Анатолия Шария. Многие отметили, что пока что-то не слышно ответа украинской стороны на заявление главы Чечни.

«Страшный сон Владимира Александровича [Зеленского]», — отреагировал один из комментирующих.

«[Глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба, вынимай язык из *опы», — смеется Андрей.

«Мощный вызов, что за молчание от наших политиканов?» — недоумевает Александр.

«Закупка памперсов началась?» — иронизирует Саша.

«Вот это поворот», — отреагировал Viktor.

«Сначала переворот, потом Путин «нападет», потом Кадыров? Я запутался… Какая последовательность?» — пошутил Саня.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Я надеюсь, что этот посыл Кадырова имеет целью охладить горячие головы в Киеве. Надеюсь», — пишет Стас Д.

«Почему-то я ему верю», — отметил Kolya Z.

«А чего это нацюки (украинские националисты — М. Р.) и рьяные патриоты не собираются в батальоны и не идут на Кадырова показать ему, чего он стоит и его угрозы. Ау, где вы там?» — смеется Олег К.

«Грозные воинствующие представители укровласти, парафинящие ведущих политиков России и Европы, вдруг синхронно позабивались под плинтусы и подрагивают», — написал Андрей Д.

«Тут только Рамзана Ахматовича не хватало. Просто заберите, пожалуйста, к себе в республику ряд товарищей по списку, а мы будем очень благодарны», — пишет Александр.

«Зеленский — терпила. Будет делать вид, что не слышал об этом», — считает Рома.

«Рискнёт ли Зеленский ещё раз закуситься с Рамзаном или отправит жевать сопли Кулебу? Комментировать-то теперь имеют право только они», — отметил Алексей Д., напомнив о том, что Зеленский сузил круг политиков, которые могут официально комментировать внешнюю политику Украины.

«Скажут, что это «провокация» и «агрессия прямая» со стороны Путина», — добавил Rostislav B.

«После заявления Кадырова о присоединении Украины я не слышу ответных резких, традиционно оскорбительных заявлений от украинских политиков. Странно… А как же «душу и тело мы положим» (слова украинского гимна — М. Р.)???» — подытожил на своей станице в социальной сети Facebook украинский журналист Анатолий Шарий.

President.gov.ua Взадимир Зеленский на Донбассе

«Дядя Сем прикажет, сразу пойдут возмущения, они же сами ни*рена не соображают», — пишет Андрей Д.

«Героям страшно», — перефразировала бандеровское приветствие «героям слава» Елена Х.

«Все затихли в радостном ожидании…» — шутит Анжелика Б.

«Они уже выбирают чемодан пожирнее да поширше», — с сарказмом пишет Роман М.

«[Зеленский] один раз уже извинялся, хватит», — добавил Vitalii H.

«А что им заявлять? Они уже все для себя решили — женщин на амбразуру…» — отреагировала Светлана С., напомнив о том, что на Украине женщин будут ставить на воинский учет.

«Молчание — знак согласия?» — спросил Александр П.

«Та какая разница, кто нападет, — Кадыров или Путин? Главное, что ждём с хлебом-солью», — подытожила Elena S.