Известие о том, что Центробанк с 2022 года начнет контролировать денежные переводы между физическими лицами, взбудоражило граждан. Даже после того, как ЦБ заявил, что не намерен вводить тотальный контроль за операциями физических лиц, люди считают, что ситуация ни к чему хорошему не приведёт. Редакция ИА REGNUM собрала наиболее любопытные комментарии в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

«Обычно такие меры предлагаются для массового введения последующего контроля за источниками доходов граждан. Могут даже оправдывать антикоррупционной риторикой. На деле же серьезный шаг для ужесточения фискального контроля. Приведет, скорее всего, к уходу экономики в тень», — отмечает «Лемминг».

"Плавающий курс рубля, за 1 доллар 73 рубля, за 1 евро 83 рубля — это и есть достижение??? А заглядывать в чужой карман — это, вероятно, прорыв?» — кипятится М.

«Контроль крепчает», — замечает Светлана.

«Назад, к наличке!» — призывает Лариса.

«Придется уходить в нал», — соглашается Виктор Лачук.

«У людей на руках по несколько карт одного банка, так как на каждой новой работе заставляют открывать новую карту плюс кредитные, а пользуются в основном одной, и все переводы между своими картами они будут считать дополнительным доходом? Сейчас подсчитают все эти переводы, и благосостояние граждан снова резко увеличится, а того гляди и налог новый придумают на эти переводы…» — иронизирует Сергей Соколов.

Thomas Kohler Банковские карты

«Обналичиваем накопления и шлём ростовщиков на три буковки!» — смеётся Д.

«Придётся тупо обналичивать и передавать из рук в руки. Только из-за протестного настроения! Кому какое дело, как я распоряжаюсь своими деньгами?!» — замечает Андрей Михайлов.

«ЦБ совсем ку-ку, выводили людей из серой зоны, уговаривали пользоваться картами, а теперь опять всех загонят, никто не будет пользоваться картами, и всё! Молодцы, товарищи, держать ответ за каждый перевод, да ну вас», — негодует Игорь Терелецукий.

«Вот и святость банковской тайны. Теперь ЦБ должен знать, почему я тёще деньги перевёл на ДР или племяннице в другой город на подарок. Из откуда я их взял — не террористы ли из Сирии прислали. Такое ощущение, что страна кем-то захвачена, а население порабощено», — заметил Артур Шафф.

«Опять заходят не с той стороны. Зарубежные переводы с офшорами научитесь контролировать, а не за копейками в карманах граждан следите», — предлагает Юрий Бельский.

«Смешные. «Ваши копейки никому не интересны»! Да если каждую копейку подсчитать, переводы по 500 рублей, как вы написали, да в масштабах всей страны, нехилый такой приварок к бюджету! А главное, еще раз повторяю, тогда можно очень много людей признать состоятельными, или скажем так, получающими достойный доход!

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Что касается крупных дельцов, перекачивающих деньги, пока криптовалюта им в помощь, но ведь минутку, её тоже надо выводить! И вообще, по-видимому, государство задумалось о радикальном решении налогового вопроса!

Да, кстати, кроме всего прочего, подозреваю, скоро с экранов нам начнут петь, что пора всем отношения регистрировать, смешно и непонятно, так объясняю. Скажем, я своей женщине пересылаю деньги, но позвольте, штампа в паспорте нет, а значит, кроме своей зарплаты, она получает еще некую сумму ежемесячно, а это, как ни крути, а крутить будут в пользу налоговой доход!

Ничего, что в магазин сходила на семью закупить продукты, зато как звучит, а главное, как симпатично будут смотреться её доходы в налоговой. И вот, уже еще раз повторю свою мысль, из воздуха, вдруг благосостояние некой Гули резко возросло! Ну и чего тогда зарплату в системе РЖД поднимать! И так вон ей хватает! Вот если брак, тогда дело будет по другому сценарию идти.

Супруги, дети и родители, да, но вот, скажем, бабушке старой сын да дочка послали деньги, а это приварок к пенсии, позвольте, так тогда Ирина Петровна получила уже не 18 000 в месяц, а аж целых 25 000, что тогда ей жаловаться, и так вот пора уже бабушку опять облагать налогами, ведь почти алименты, ибо содержать родителей дети должны!

Зачем тогда ей пенсию поднимать! А вы тут о копейках! Вот так полегонечку всё и вся обрежут, предварительно учтя и проанализировав. Прикрывшись слоганом о неких статистиках. Еще раз повторяю, крупные переводы и сейчас отслеживаются», — рассуждает Роман.

Напомним, ранее о том, что с 2022 года Центробанк будет запрашивать у кредитных организаций данные по всем переводам между физическими лицами, известили в РБК.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Комментируя известие, доктор экономических наук Никита Кричевский напомнил, что к p2p-операциям не относятся перечисление средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии банков за обслуживание, а также переводы в пользу юрлиц и ИП.

«ИП — возможно, единственный способ продолжения работы по картам», — подчеркнул эксперт.

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Позднее ЦБ заявил, что не намерен вводить тотальный контроль за операциями физических лиц.