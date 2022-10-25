В Оренбургской области 2021 год отметился рядом громких происшествий и скандалов. Крупная авария, из-за которой население целого города более суток оставалось без воды; сгоревшие дома в историческом ядре Оренбурга; длительные больничный и отпуск мэра Оренбурга, а также получение им мандата депутата Госдумы; отравление более 60 человек алкоголем, в том числе 35 смертей от суррогата; жестокое убийство трех студенток. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Режим ЧС в Новотроицке

В Новотроицке в День смеха (1 апреля) было не до шуток. Из-за аварии на фекальной насосной станции город остался без воды — и без горячей, и без холодной. Люди скупали бутилированную воду в магазинах, набирали воду из луж на улице.

В муниципалитете ввели режим ЧС. Власти приняли решение об отмене занятий в школах 2 апреля. Был организован подвоз воды, однако его график вызвал множество нареканий со стороны горожан. Впоследствии график скорректировали.

По факту аварии на центральной фекальной насосной станции возбудили уголовное дело. Основанием стали материалы прокуратуры. Следователи усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая нарушение прав и законных интересов граждан»).

По данным информресурсов, оборудование станции нуждалось в модернизации. Объект не видел ремонта 46 лет.

Новое отключение воды в Новотроицке произошло 22 апреля. В мэрии сообщили о сбое в работе станции и некритичности ситуации. Позже пресс-служба областного правительства пояснила, что отключение воды в Новотроицке связано с оперативным ремонтом изношенного элемента (задвижки), выявленного в результате аудита коммунальных сетей и оборудования МУП «УКХ».

Novotroitsk.orb.ru Авария на фекальной насосной станции в Новотроицке

Сгоревшие дома в центре Оренбурга

В Оренбурге в августе вводили режим ЧС локального характера из-за серьезного пожара по пер. Почтовому. Возгорание возникло днем 14 августа, борьбу с огнем вели более десяти часов. Пламя перекидывалось на соседние здания. Официально заявляли о девяти пострадавших зданиях — шести жилых и двух нежилых домах, а также административном здании.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Пользователи соцсетей, обсуждая ситуацию, заподозрили поджог для «отжима золотого куска земли». Общественники и погорельцы просили защитить исторический центр Оренбурга от выжигания и даже обращались с этой просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Горожане (и до пожара, и после него) жалуются на то, что муниципалитет превращается в безликого монстра и «каменные джунгли», и критикуют точечную застройку.

Власти обещали материальную помощь после проведения оценки недвижимости. Некоторые оренбуржцы остались без жилья. Деньги выделили из областного бюджета 9 ноября. Ранее чиновники говорили о сложностях расчета выплат из-за того, что в квартирах имелось по несколько собственников. По данным мэрии, 24 ноября началась адресная работа для получения выплаты.

Тройное убийство

В Гае утром 30 сентября в квартире многоэтажки и во дворе дома обнаружены тела трех девушек. Информресурсы сначала сообщали, что орудием убийства стал топор. Позднее следственные органы заявили, что преступник использовал нож.

В квартире, где убийца устроил еще и пожар, находились две жертвы. Одна убитая девушка была обнаружена на улице. Все погибшие являлись студентками колледжа, приехали учиться из Башкирии и арендовали квартиру. Возраст девушек 17−19 лет.

3 октября стала известна личность их предполагаемого убийцы. Им оказался 30-летний оренбуржец. Он был задержан при попытке угона автомобиля в Орске.

Стоит отметить, что ранее губернатор Денис Паслер объявил о вознаграждении в 1 млн рублей за помощь в поимке преступника. Задержать угонщика, который оказался фигурантом дела о тройном убийстве, помогли жители Орска. Позже они пожаловались на то, что их помощь правоохранители не упомянули. После этого орчанам пообещали содействие в ремонте поврежденной машины.

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

В отношении задержанного злоумышленника возбудили новые уголовные дела. В итоге мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийства, в том числе в отношении несовершеннолетней девушки; поджоге со значительным ущербом и угоне автомобиля. Орчанина отправили под стражу.

Массовое алкогольное отравление

В Оренбургской области от алкогольного отравления осенью пострадали более 60 человек. Все они являются жителями восточной части региона. В сентябре умерли двое мужчин из Соль-Илецка, ещё один был госпитализирован. Впоследствии появились официальные данные о том, что в употребленной спиртосодержащей жидкости присутствовал метанол в смертельной дозе. В причинении смерти по неосторожности обвинили 55-летнего жителя Переволоцкого района. По данным следствия, 31 июля 2021 года мужчина купил десять пятилитровых канистр спиртосодержащей продукции в Рязанской области. Алкоголь он доставил в Оренбуржье, а в августе продал четыре канистры жителю Соль-Илецка. Вечером 4 сентября компания горожан в кафе Соль-Илецка употребила ядовитый алкоголь.

Однако всплеск отравлений на востоке области, судя по информационным сообщениям правоохранителей, начался в начале октября. Так, 7 октября СУ СКР по Оренбуржью заявил, что отравились пятеро жителей Домбаровского района и четверо — Ясненского района. Уголовные дела возбуждены по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

В общей сложности от алкогольных напитков с метиловым спиртом пострадали 64 оренбуржца. Из них смертельное отравление получили 35 человек. По громкому делу обвинение предъявили 18 фигурантам. Их обвиняют, в зависимости от роли в совершении деяний, в производстве, хранении и реализации товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконном производстве алкогольной продукции. Расследованием занимается СКР.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Бутылки для суррогатного алкоголя

Досрочная отставка мэра Оренбурга

В Оренбурге 28 сентября Владимир Ильиных заявил о досрочном уходе с поста мэра. Горсовет 7 октября принял отставку главы муниципалитета. Стоит отметить, что отставка оказалась в центре скандала. В сентябре оренбуржцы выбирали депутатов Заксобрания и Госдумы. Задолго до выборов в городе появились слухи, что Ильиных может стать депутатом Государственной думы, что вызвало возмущение горожан, недовольных работой чиновника в должности мэра. Между тем в отставку Ильиных подал, еще не получив мандат. Интрига разрешилась быстро. Первая тройка регионального партсписка отказалась от депутатства, в результате в федеральный парламент прошел Владимир Ильиных.

Город вовсе не сожалел о такой потере. Но горожане негодовали по поводу того, что не проявивший себя с положительной стороны на посту главы Оренбурга и почти полгода отсутствовавший на работе и не участвовавший в предвыборной кампании Владимир Ильиных стал депутатом. «Недостоин!» — отмечали горожане в соцсетях и даже создали петицию с требованием отзыва мандата. Правда, она никоим образом не сказалась на новом положении Ильиных.

Оренбуржцы-избиратели чувствуют себя обманутыми. Когда появилась информация об оперативных метроприятиях силовиков по месту проживания в пригороде Оренбурга, то у горожан появилась надежда на «посадки» Ильиных и его команды из Североуральска. Однако надежда разбилась о действительность — уголовных дел не последовало, а Ильиных взлетел до Госдумы.

Напомним, Ильиных прибыл в Оренбург из Екатеринбурга в конце 2018 года, сложив полномочия депутата Заксобрания Свердловской области. Сначала земляк оренбургского губернатора занял пост первого заместителя главы областного центра, а в феврале 2020 года — мэра. Оренбуржцы считают, что за годы «правления» Ильиных Оренбург пришел еще в больший упадок и нуждается в мэре-хозяйственнике.

На пост главы города объявили конкурс. Он должен был состояться в ноябре. Однако сроки сдвинули на месяц — на 23 декабря. Затем появились новые вводные. Собеседование с кандидатами (регистрацию прошли 20 человек) началось 20 декабря. Работу конкурсной комиссии продлили так, что на последнем заседании горсовета (23 декабря) в повестке вопрос голосования не значился. В новый год Оренбург вошёл безмэрным.

Стоит отметить, что с 2018 года (после ареста и отставки Евгения Арапова) Оренбург переживает частую смену глав. За эти годы муниципалитетом управляли Сергей Николаев, Дмитрий Кулагин, Владимир Ильиных. Наиболее вероятным новым главой называют и.о. мэра Сергея Салмина — бывшего главу Бузулука и министра спорта региона. Оренбуржцы вновь поднимают тему возвращения прямых выборов, считая конкурсы на пост глав городов посмешищем.

Orenburg.ru Сергей Салмин

Эксперты отмечают, что и город, и регион испытывают политический кризис, который затянулся. Если ранее были люди, которые с воодушевлением воспринимали варягов на руководящих постах, то сейчас пыл угас, и таких «романтиков» гораздо меньше, а может, их и вовсе нет. Пришельцы-назначенцы из мегаполисов тяготятся пребыванием на периферии, регион чахнет. Ситуацию усугубляют факторы, присущие и другим российским регионам, в частности коррупция.

Приговор по делу известного священника

Саракташский райсуд Оренбуржья 24 декабря огласил приговор в отношении известного священника Николая Стремского. Он обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности детей и половой свободы личности. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Священнику инкриминировали истязание; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера; развратные действия; незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий; неисполнение обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением. Следствием и судом установлено, что преступления совершались с 1999 года по 2019 год.

Суд приговорил священника к 21 году лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Также Стремский лишен государственной награды — ордена «Родительская слава» и права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, в течение 20 лет.

Цитата из видео «В Оренбуржье суд вынес приговор священнику Николаю Стремскому, обвиненному в педофилии» на YouTbe Николай Стремский за решеткой

Оренбургская епархия сообщила, что дело запрещенного в священнослужении протоиерея Николая Стремского передано в епархиальный церковный суд. После вступления в законную силу приговора государственного суда будет инициирован вопрос об извержении Стремского из сана.

Николай Стремский назвал преступления, в которых признан судом первой инстанции виновным, клеветой и беспределом. В суд пришла группа поддержки, среди них были священники и дети, в разные периоды находившиеся на воспитании в семье Стремского. Стоит отметить, семья считалась самой большой в России. Священник и его супруга воспитали в общей сложности более 70 детей.