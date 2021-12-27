С 1972 года краеугольным камнем внешней политики и политики безопасности США было недопущение сближения Китая и России. Любая попытка сформировать взаимопонимание или — что еще хуже — направленный против Соединенных Штатов альянс, негласный, официальный или даже самый минимальный, должна была пресекаться. Для того чтобы сорвать формирование китайско-советского союза, в 1972 году в Китай и ездили бывшие президент СШАРичард Никсон и государственный секретарьГенри Киссинджер. Сегодня же Вашингтон, по сути, отказался от этого курса, пишет бывший государственный секретарь Королевского МИД ДанииЙорген Эрстрём Мёллер в статье, вышедшей 26 декабря в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В своей внешней политике США теперь, по всей видимости, делают упор на те аспекты, которые не только создают условия для сближения Москвы и Пекина, но и способствуют тому, чтобы они к этому стремились, несмотря на имеющиеся споры и даже конфронтации. Ни та, ни другая страна никогда не считали друг друга настоящими друзьями. Между ними случались военные стычки из-за приграничных разногласий. Кроме того, России как одному из крупнейших нетто-экспортеров ископаемого топлива выгодны высокие цены на нефть, тогда как Китаю, который является крупнейшим нетто-импортером, выгодны низкие цены.

Они также расходятся во мнениях по немаловажному вопросу изменения климата. 13 декабря 2021 года Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой климатический кризис рассматривается как угроза международному миру и безопасности. Китай воздержался. Месяцем ранее на конференции ООН по климату Пекин подписал соглашение с Соединенными Штатами, которое специальный посланник президента Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри назвал «дорожной картой нашего будущего сотрудничества» по снижению выбросов парниковых газов.

Mfa.gov.cn Встреча Ян Цзечи со специальным посланником президента США по вопросам климата Джоном Керри по видеосвязи

Возможно, нечто подобное назревало уже некоторое время, но во время своей видеоконференции, которая состоялась 15 декабря 2021 года, президент России Владимир Путин и его китайский коллега председатель Си Цзиньпин заверили друг друга во взаимной поддержке и заявили миру, что у них общие взгляды на основные геополитические вопросы. Альянса заключено не было, однако было ясно видно, что лидеры обеих страны возмущены поведением США за границей и выступают за прекращение эпохи гегемонии США. Смогут ли они договориться об общем курсе в качестве альтернативы глобальной системе, возглавляемой США, — это вопрос совсем другой.

С точки зрения США такое развитие событий нельзя назвать такой уж серьезной неудачей. Упадок страны, который наблюдается в части сокращающейся ее доли в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП), невозможно ни скрыть, ни откатить назад. Тем не менее США по-прежнему — самая сильная страна в мире. Следовательно, квалифицированные американские дипломаты еще могут предотвратить сближение Москвы и Пекина.

У президента Билла Клинтона была беспрецедентная возможность сформировать новый мировой порядок, как это сделал президент Гарри Трумэн сразу после Второй мировой войны. Клинтон даже не попытался, довольствуясь глобальным господством своей страны и не понимая, что оно не продлится долго. Дорого платить за это упущение пришлось уже его преемникам.

Билл Клинтон

Еще один шанс был дан президенту Джорджу Бушу — младшему после терактов 11 сентября 2001 года. Мир был готов с радостью последовать за США, если бы Вашингтон обратился к мировым державам с призывом о всеобщей борьбе с терроризмом. Вместо этого Буш посчитал целесообразным создать «коалицию желающих», которая оказалась немногочисленной и не учитывала интересы других стран.

Тем не менее в первое десятилетие XXI века Соединенные Штаты по-прежнему оставались неоспоримой державой номер один. Буш не сомневался, что в случае необходимости Соединенные Штаты прибегнут к военной мощи для реализации своих амбиций, поэтому и друзья, и враги скорректировали свою политику соответствующим образом. Но многим это не понравилось.

Президент Барак Обама пытался завести друзей в мире, где дружба не так важна, как неотменяемые интересы. Его усилия были похвальными, но не увенчались успехом. Потенциальные противники США начали считать, что Вашингтон отказывается от использования военной силы. Такое впечатление опасно, поскольку из-за него недовольные страны начинают идти на провокации, не рискуя столкнуться с военными ответными мерами на свои действия. Стало разгораться еще больше локальных и региональных конфликтов, которые выходили за рамки американского контроля.

Союзники начали питать сомнения относительно того, действительно ли Соединенные Штаты выполнят письменные или неписаные обязательства, чтобы помочь им. Американская система альянсов была ослаблена и дала возможность Китаю и России, а также региональным державам, таким как Турция, закрепиться по всему миру, незаметно разрушая превосходство США.

Внешняя политика и политика безопасности президента Дональда Трампа носили непрозрачный характер, оставляя большую часть политики на откуп интуитивным решениям и создавая впечатление корабля без капитана. Но за путаницей и необдуманными решениями скрывалась определенная логика: Трамп был первым президентом, который признал, что сокращение доли США в мировом ВВП означает необходимость сокращения и глобальных обязательств США. За шумным фасадом происходило стратегическое отступление. Трамп создавал впечатление, что он не хотел применять военную мощь, из-за чего казалось, что США слабее, чем они есть на самом деле.

The White House Дональд Трамп

Таким образом, когда Байден пришел к власти, ему была предоставлена возможность переориентировать внешнюю политику США. Нынешний американский президент сталкивается с рядом вызовов и проблем, в частности, со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи, а также на Украине и Тайване. Они могут быть решены только в том случае, если он сможет и захочет решить, за что выступают США, как они будут реагировать на иностранные кризисы и какое стратегическое видение он предполагает для Соединенных Штатов и всего мира. Если он способен на это, возможно решение для каждого. В противном случае он застрянет в болоте. Основной вопрос заключается в том, соответствует ли то, как Соединенные Штаты видят себя самих, тому, как они воспринимаются другими, и как будет выглядеть баланс сил в 2021 году.

Судя по всему, первой в этом списке стоит Украина. Россия продолжает настаивать на своем праве блокировать будущее членство Киева в НАТО и ограничить присутствие альянса в Восточной Европе. На Западе есть тенденция рассматривать это противостояние как пережиток холодной войны, в рамках которой США, их европейские союзники и НАТО противостоят Советскому Союзу — теперь в форме России, — а Китай является нейтральным. Но холодная война закончилась, а шансы на то, что подобный взгляд на вещи приведет к решению, невелики.

Интересы России и Китая по вопросу Украины расходятся — как в стратегическом, так и в экономическом плане. Беспокойство России о потенциальной угрозе с территории Украины не особенно важно Китаю, тогда как в экономическом отношении у Москвы и Пекина на Украине противоположные интересы. Россия хотела бы заполучить «украинские» ресурсы. Китай будет сопротивляться тому, чтобы такое случилось, поскольку с Украины Пекин импортирует железную руду, зерно, масло, жиры и черные металлы, чтобы диверсифицировать свои цепочки поставок, и не хочет, чтобы бывшая советская республика оказалась под контролем России. Более десяти лет назад Китай и Украина заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое в июне 2021 года, в годовщину его десятилетней годовщины было встречено аплодисментами с обеих сторон.

Но из-за политики США Россия и Китая сблизились по вопросу, по которому эти две страны не сходятся во взглядах. И США упустили возможность использовать расхождение интересов между РФ и КНР. В будущем, когда Россия и Китай будут действовать более согласованно, чтобы противостоять глобальному положению США, Вашингтону придется добиваться большего.