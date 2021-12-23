Чем дальше уходит от нас эпоха Советского Союза, тем явственнее грусть по простоте советской модели мира, когда добро было добром, а зло — злом. Это не говорит о том, что мы все хотим вернуться в прежнее время, но ностальгия по доброте и человечности присутствует. Сейчас общество атомизировано, кажется, что люди ожесточились и устали, а дружбу заменили товарно-денежные отношения. Мир стал неоправданно рациональным.

Цитата из к/ф «Гостья из будущего». реж. Павел Арсенов. 1985. СССР Песня «Прекрасное далеко» музыка Евгений Крылатов

Вернуться хотя бы на время в тот наивный и теплый мир нашего детства и юности помогают песни композитора Евгения Крылатова. Интересно, что многие из них родились под Новый год, самый счастливый праздник, став желанными подарками для советских людей. Песням из кинофильмов «Ох, уж эта Настя» и «Достояние республики» в 2021 году исполнилось уже полвека! А песни из киносказки «Чародеи» живут и радуют нас уже сорок лет!

В 1970 году режиссёр Владимир Бычков приступил к съемкам приключенческого художественного фильма «Достояние республики». Евгений Крылатов (1934 — 2019) для этой киноленты сочинил музыку и две чудесные песни.

Когда режиссер Владимир Бычков прислал Крылатову стихи Беллы Ахмадуллиной для романса «Что будет, то и будет», молодой композитор заплакал.

«Володя, стихи гениальные!» — ответил Крылатов режиссеру, принимаясь за работу. Великая поэзия уже содержит в себе прекрасные мелодии, и композитору важно услышать их:

Hе знаю я, известно ль вам,

Что я в беде не унывал,

Hо иногда мои влажнели веки.

Я этим городом храним,

И провиниться перед ним

Hе дай мне Бог,

Не дай мне Бог,

Не дай мне Бог вовеки…

Kremlin.ru Евгений Крылатов. 2014

Андрею Миронову, исполнявшему главную роль в фильме, так понравилась песня, что он захотел исполнить еще одну, но иную по характеру, не лирическую, а героическую. Режиссер Бычков был однозначно «за», поймавший кураж Евгений Крылатов тоже был не против, и, подключив поэта Юрия Энтина, они немедленно взялись за дело.

«Дело было 29 декабря, а сдать работу планировалось 1 января 1971 года, — вспоминал Юрий Энтин. — Поэтому 31 декабря, когда все нормальные люди уютно усаживались за столы встречать Новый год, я поехал к Крылатову, чтобы показать текст песни. Разумеется, истиной в последней инстанции был не композитор и даже не режиссер Бычков, а Андрей Миронов. Популярный артист приехал, прочитал стихи и строго спросил: «А вы знаете, что в конце фильма я умираю? Нужен грустный куплет». Меня усадили в соседней комнате, и через пятнадцать минут я принес еще один куплет:

На опасных поворотах

Грустно нам, как на войне.

И быть может скоро кто-то

Пропоет и обо мне:

Вжик-вжик-вжик-оп — уноси готовенького,

Вжик-вжик-вжик-оп — кто на новенького?

Прослушав песню, Андрей Миронов попросил, чтобы в финале мелодия плавно переходила в вальс. Так и было сделано…»

«Песня о шпаге» получилась настолько наполненной эмоциями, что стала настоящей песней детства нескольких поколений, а фраза «вжик-вжик-вжик-оп — уноси готовенького!» до сих пор гарцует в воздухе веселым гимном безрассудству, благородству, безудержному светлому романтизму.

Сотрудничество Евгения Крылатова и Юрия Энтина началось во время работы над песней «Лесной олень» для фильма «Ох, уж эта Настя». Евгений Павлович и Юрий Сергеевич — почти ровесники, но Энтин к тому времени был значительно известнее Крылатова благодаря работе над безумно популярным мультфильмом «Бременские музыканты».

«Юрий Энтин приехал ко мне домой, — вспоминал Евгений Крылатов. — Он был такой модный, красивый, элегантный, популярный, ведь он тогда уже написал «Бременских музыкантов»! А Крылатов? Кто его тогда знал? Волнуясь, я сыграл ему «Лесного оленя». Энтин, морщась, ответил: «Сейчас так не пишут…»

Dmitry Rozhkov Юрий Сергеевич Энтин

Я очень расстроился.

«Да! Вы испортили мои стихи! Вася Ливанов сказал, что их можно читать без музыки со сцены», — объявил Энтин и уехал.

Дальше было так. Я шел по киностудии, а режиссер картины Юрий Победоносцев бежал мне навстречу:

— Ну, как? Написали песню? Сыграйте! — потребовал режиссёр.

Я сел за рояль и только начал играть «Лесного оленя», а он как закричит:

— Гениально! Гениально!

И я подумал, что если современному человеку Энтину не понравилось, а Победоносцеву, которому уже 60 лет, то есть по моим представлениям он жил в прошлом веке, понравилось, значит «Лесной олень» — это полная лажа.

Вот в таком грустном настроении к пришел к певице Аиде Ведищевой, которая жила недалеко от меня, на Белорусской. Я сыграл ей, а она меня расцеловала:

— Евгений Павлович, это действительно гениально!

— Но вот Юрий Энтин сказал, что песня плохая…

— Он ничего не понимает! Это настоящий шлягер!

В современной аранжировке и исполнении Ведищевой «Лесной олень» зазвучал трогательно и современно. Я очень признателен Аиде за то, что она дала жизнь двум моим песням — «Колыбельной» из мультфильма «Умка», и «Лесному оленю»…»

Фильм «Ох, уже эта Настя!» вышел на широкий экран весной 1972 года. Картина уникальна тем, что советскому режиссеру Юрию Победоносцеву удалось задолго до голливудского хитмейкера Роберта Земекиса, снявшего прекрасную анимационно-игровую комедию «Кто подставил кролика Роджера», соединить на экране игровое и мультипликационное кино.

В следующем году песня «Лесной олень» стала лауреатом всесоюзного телевизионного конкурса «Песня-73». Правда, в финальном концерте, который был показан 1 января 1974 года, песню исполнила не Аида Ведищева, а Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Виктора Попова, солировала юная Инна Курилова.

Цитата из видео «Лесной олень. БДХ, 1973» на YouTube Песня «Лесной олень». 1973

Еще один новогодний сюрприз Крылатова — песни для фильма «Чародеи» режиссера Константина Бромберга, который был показан по Центральному телевидению 31 декабря 1982 года, в новогоднюю ночь.

Картина поставлена по мотивам легендарной повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», что уже было чудом, потому что опальные братья-фантасты были нежеланными гостями в официальных советских массмедиа. Работа над новогодней музыкальной комедией оказалась очень сложной, Стругацким пришлось несколько раз переписывать сценарий, и в результате от повести, по мотивам которой и был снят фильм, осталось мало — лишь имена героев да некоторые другие детали. Но если посмотреть шире, то «Чародеи» не являются экранизацией книги «Понедельник начинается в субботу» и представляют собой совершенно самостоятельную историю про Новый год, исполнение желаний и волшебную палочку.

Написать музыку для фильма режиссер позвал популярного поэта-песенника Леонида Дербенева и композитора Евгения Крылатова, с которым уже работал над картиной «Приключения Электроника» и которому без всяких синтезаторов и других новомодных штучек удавалось ненаучную фантастику превращать в актуальную реальность.

Запись некоторых песен стала настоящим чудом. Например, песню «Три белых коня», а это был один из главных хитов фильма, сначала записала 16-летняя певица Светлана Степченко, но некоторые оттенки её голоса не совсем понравились авторам, и в итоге эту песню перепела профессиональная певица Лариса Долина.

«Показали ей изображение этой девочки, сестры главного героя, — вспоминал Евгений Крылатов, — она посмотрела и с ходу, прямо с листа спела полуфальцетом, ничего не репетируя, не уча. А чего её учить, она такая потрясающая певица!»

Если Эммануил Виторган, Михаил Светин и Александр Абдулов (за исключением «Серенады») исполняют песни сами, то за героиню Александры Яковлевой поют сразу две певицы: Ирина Отиева записала вокал в песнях «Загадка женщины» и «Ведьма-речка», а Жанна Рождественская — в песне «Только сердцу не прикажешь». Певица Жанна Рождественская спела и за героиню Екатерины Васильевой. А ее дочь Оля Рождественская исполнила «Песню о снежинке».

Новогодний сказочный сюжет, яркая игра актеров в сочетании с самыми светлыми чувствами и красивой музыкой сделали фильм любимым на многие десятилетия, ведь после его просмотра у людей появляется вера в то, что чудо обязательно произойдет, «если снежинка не растает, пока часы двенадцать бьют».

«Мюзикл получился недурной, — говорил Борис Стругацкий. — Сначала он мне, признаться, не понравился совсем, но, невозможно не учитывать того простого, но весьма существенного обстоятельства, что на протяжении множества лет этот мюзикл регулярно и ежегодно идет по ТВ под Новый год. Значит, нравится. Значит, народ его любит. Значит, есть за что…»

Принято считать, что Крылатов — детский композитор. На самом деле дети 1970-х больше тянулись ко всяким «битлам» и «роллингам», а песни Крылатова в основном слушали мамы и бабушки.

Beatles в аэропорту JFK. Первые гастроли в США 1964

Наши родители были детьми военного времени и, наверное, слушая песни Крылатова, они хотели набраться жизнерадостности, свойственной детству, вспомнить тепло материнских рук и заботливое вниманье отца, которых им подчас так не хватало в годы войны.

Крылатов и сам принадлежит к военному поколению. Видимо, поэтому он так старательно аккумулирует позитивную энергию в своем творчестве. В его музыке и песнях так много солнечного тепла, что кажется, будто его, как яркий пушистый комочек, можно взять в руки и согреться им.

Песни и музыка становятся по-настоящему популярными не только из-за красивой мелодии, но прежде всего потому, что они резонируют с настроением общества. Очень часто песня, казалось бы, рожденная, чтобы развлекать, на самом деле оказывается микроисторией страны, в которой она написана. Есть такая фраза «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!» — а большим композиторам дан талант сохранять в своих произведениях ритмы эпохи.