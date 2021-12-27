



Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян вновь оказался в центре многоходовой интриги. Во время онлайн пресс-конференции он не исключил возможности проведения личной встречи с президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом. «Идеи о встрече с Эрдоганом нет, но если переговорный процесс между [спецпредставителем Армении] Рубеном Рубиняном и его турецким коллегой будет успешным и процесс созреет до этого момента, то, конечно, за ним должны последовать встречи на высоком уровне, — говорил премьер. — То есть если процесс будет успешным, конечно, произойдет моя встреча с Эрдоганом».

Напомним, что ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о назначении турецким спецпредставителем в деле примирения с Арменией бывшего посла в США Сердара Кылыча. Через несколько дней армянский МИД назвал имя спецпредставителя Еревана — им стал вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян. В этой связи наши турецкие источники уточнили, что заявлению Чавушоглу предшествовали негласные контакты между Анкарой и Ереваном. Но если со стороны Турции этот процесс вел и контролировал МИД, то со стороны Армении выступали «неназванные представители» партии Пашиняна, а не дипломаты. Это создавало у турок ощущение, что Пашинян и его ближайшее окружение опасались утечки информации. Поэтому сам факт того, что именно турецкая стороны первой выступила с сообщением о решении назначить спецпредставителей на переговорах по нормализации отношений с Арменией, очень показателен.

В этой связи вспоминается сентябрьский инцидент, когда Эрдоган перед вылетом в США для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал ему предложение Пашиняна о встрече. По словам президента, «если эта встреча состоится, то и Турция установит дипломатические отношения (с Арменией — С.Т.)». Однако Эрдоган обусловил встречу условием: Ереван должен открыть между Азербайджаном и Нахичеванью так называемый Зангезурский коридор. Но те же турецкие источники уточняют, что президент принял решение «не действовать в отношении Армении в обход Москвы» и решил «засветить» операцию Еревана. Спустя короткое время пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян «поправился», сообщая, что армянская сторона «в ходе обсуждений с российскими коллегами проинформировала о готовности к нормализации армяно-турецких отношений». Тем не менее практические посреднические усилия со стороны Москвы на этом направлении на официальном уровне не просматриваются.

Kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Теперь о других важных деталях. Турецкая сторона назначила своим спецпредставителем по нормализации отношений с Арменией авторитетного и влиятельного турецкого дипломата Кылыча. Он не только близок к семье Эрдогана, но располагает серьезными связями с лидерами армянской диаспоры в США. Некоторые западные и турецкие СМИ утверждают, что кандидатуру Анкара согласовывала с администрацией президента США Джо Байдена, что свидетельствует о выставляемых Турцией в этой игре высоких ставках. Что же касается Еревана, то вице-спикер парламента Рубинян некоторое время жил в Турции, где занимался какими-то исследованиями на гранты от турецких организаций. Он не профессиональный дипломат, и у него нет опыта переговорщика, что заставляет многих армянских экспертов гадать о причинах такого выбора Пашиняна «в обход кандидатур профессиональных армянских дипломатов».

По этому поводу премьер на пресс-конференции говорил, что для него «важно, чтобы переговорщик был членом правящей политической команды» и «Рубинян все это будет делать не один, из нашего дипломатического корпуса будет сформирована команда, которая и осуществит весь данный процесс». Но обозреватель турецкого издания Haberturk Четинер Четин уточняет, что «Кылыч и Рубинян станут вести переговоры в формате тет-а-тет, затем информация будет докладываться лично Пашиняну, и только после этого в действие вступит рабочая группа и секретариат, которые будут работать напрямую с премьером». В Ереване говорят, что эта группа будет состоять из числа армянских дипломатов, а Анкара полагает, что она «будет включать в себя основном лиц, которые имеют связи с Турцией и будут выстраивать дипломатические отношения за рамками исторического измерения, на основе взаимных интересов». При этом Четин предполагает высокий переговорный уровень и по обсуждаемым проблемам, хотя секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что «армяно-турецкой повестки дня на данный момент нет».

facebook.com/ruben.rubinyan Рубен Рубинян с Петром Толстым

Восстановление дипотношений можно осуществить одним шагом со взаимного согласия сторон. Это делается через обмен нотами, телеграммами на самом высоком государственном уровне или между министрами иностранных дел через подписание соглашения. Первым шагом к этому обычно является признание одним государством другого, что между Турцией и Арменией уже существует. Другие сопутствующие вопросы или проблемы могут решаться или обсуждаться с участием официальных представителей в рабочем порядке. Но в данном случае ситуация несколько иная. «Все власти Армении говорили о том, что готовы нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий, а это означает, что признание Турцией Геноцида армян никогда не было предварительным условием для урегулирования отношений с Турцией, открытия границ, такого никогда не было, — говорил Пашинян на пресс-конференции. — Мы четко сформулировали свой подход по международному признанию Геноцида армян в программе правительства». В то же время наши турецкие источники утверждают, что в Анкаре «до мая 2022 года будет разработана трехэтапная дорожная карта», которая будет включать требования к Еревану «письменно подтвердить отказ от претензий на Западную (Турецкую) Армению и смену позиций в оценке событий 1915 года».

И еще. В Анкаре полагают, что «крупной смены вех» в отношениях с Ереваном «не следует ждать ранее июля, когда будут предприняты первые шаги в реализации проекта «Зангезурский коридор». После второй карабахской войны в контексте заявленных намерений конфликтующих сторон вести дела к разблокировке региональных коммуникационных коридоров с подключением к ним Турции через Нахичевань процесс нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном выглядит естественным и логичным. Тем более что начал работать формат «3+2» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения), а лидеры Азербайджана и Армении встречаются не только в компании президента России Владимира Путина, но и председателя Европейского совета Шарля Мишеля и даже президента Франции Эммануэля Макрона. Но далеко не факт, что «проект Пашиняна», ориентированный на перспективу, окажется для армян успешным.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян

В Закавказье складывается принципиально новая геополитическая ситуация, когда приходится по-новому оценивать региональную динамику с учетом того, что конъюнктура будет быстро меняться. Пашиняну предстоит нелегкая битва за сохранение своего национального, да и международного имиджа, особенно в период открытой и закрытой дипломатии. Пока же на вопрос, когда состоится первая встреча спецпредставителей Армении и Турции, он ответил, что на данный момент она не назначена. По его словам, «не будет 2, 3, 4, 5 встреч, это будет очень долгий процесс».