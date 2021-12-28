Рост цен на самые популярные новогодние блюда и напитки в России, включая салат оливье, стоимость которого взлетела примерно на четверть, вызвал недовольство в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Салат оливье

"А говорят ещё, что инфляция в России всего восемь процентов. Охотно верим», — пишет Павел Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что традиции российского народа ростом цен не искоренить, но финансовое положение граждан становится с каждым готом тяжелее.

«Традиций нас, конечно, не лишить, но вот денег в карманах с такими ценами — легко», — считает Евгений С.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет никаких объективных причин для такого драматического роста цен в стране, у которой есть всё, чтобы её население жило в достатке.

«И это в самой большой стране по площади и по запасам ископаемых? Чего нам не хватает, чтобы жить достойно? Или кто этому мешает?» — задаётся вопросом Илья А.

Часть людей указывает на то, что не только цены на продукты стали больше, но и сами продукты сильно потеряли в качестве по сравнению с тем, что оказывалось на новогодних столах во времена Советского Союза.

«Оливье с дешёвой колбасой — не оливье, Советское шампанское — даже не шампанское, а цены на продукты нынче будто бы черти устанавливали. В этом году колбаса подорожала вдвое, яйца вдвое, майонез вдвое, всё — вдвое! Только жизнь простого гражданина России стала, видимо, дешевле», — возмущается Вячеслав О.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбаса и мясо в супермаркете

«В СССР оливье подавали из мяса, нашего — коровьего, в ресторане и порция была — целая тарелка, наложено было горкой. Все продукты — натуральные. А если цыпленок табака, то целый цыпленок был, полноценное блюдо. Как хорошо кормили тогда! Теперь самый дешёвый майонез и колбаса суррогатная — вот чем может довольствоваться. Сельское хозяйство отечественное на корню уничтожили, едим теперь сплошную химию», — отмечает Ева М.

Ряд пользователей полагает, что всё будет выглядеть не так печально, если заниматься производством еды самостоятельно, выращивая всё необходимое с помощью личного хозяйства.

«У меня для оливье всё своё, кроме колбаски. Даже майонез делаю свой, из своих натуральных продуктов! Сажайте огороды и будет всё на столе в полной мере!» — советует Вера У.

Отдельные комментаторы отмечают, что граждане перенесли крайне тяжёлую череду лет и им бы хотелось наконец-то почувствовать себя в безопасности, не беспокоясь о том, что завтра им, быть может, нечего уже будет есть.

«Я вообще понять не мог: зачем встречать и провожать такие отвратительные года, которые сейчас нас мучают? Просто выпить надо за надежду на лучшее, не закусывать и идти спать», — пишет Mikhail M.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Салат оливье

«И так у людей уже который год тяжелейший выдался, а наше правительство ещё масла в огонь подбрасывает! Нет бы помочь людям: снизить цены, поднять зарплаты. Нет! Им надо доить население до последней капли!» — написала Лада М.

Напомним, 25 декабря социальные сети обсудили материал РИА Новости о том, что самые популярные новогодние блюда и напитки в России значительно подорожали за последний год, включая салат оливье, стоимость которого взлетела примерно на четверть.