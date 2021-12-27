Предложение Центробанка России о том, чтобы ввести ограничение доли потребительских кредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) со второго полугодия 2022 года, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 27 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

"Надо же, с чего бы это? У нас же всё хорошо с экономикой, президент сказал!» — отмечает Андрей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что с российской экономикой явно происходит что-то не то, раз регулятору приходится вводить ограничения для людей, погрязших в кредитах.

«Видимо, российские власти считают, что мы — это холопы, которые должны быть всегда в долгах. А то ещё мнение своё начнём выражать!» — пишет Кира В.

Некоторые комментаторы отмечают, что высокая закредитованность населения в некоторых странах не является каким-то особо негативным фактором, просто людям нужны деньги, чтобы жить сейчас.

«Будто бы это что-то плохое. В США вообще вся страна сидит на кредитах. Даже само государство является главным должником на планете. И ничего им за это нет. Зато живут припеваючи и в ус не дуют. Всё правильно делают, значит», — считает Павел М.

Часть людей полагает, что вся проблема заключается в том, что российские граждане падки на предложения всевозможных мутных организаций, предоставляющих населению лёгкий способ получить деньги, за которые придётся очень многое отдать.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Микрофинансовая организация

«Раз сами наплодили микрофинансовые конторки, обесценили труд, чего же тогда хотят? Высокая закредитованность населения — закономерность при таких экономических условиях в стране. Не удивлюсь, если большинство вообще не платит кредиты, ибо нечем», — подозревает Димка Н.

Ряд пользователей указывает на то, что причиной беспокойства Центробанка может быть ипотечный бум на фоне льготных ставок для населения.

«Что-то мне подсказывает, что это льготные ипотечники понабрали кредитов на жильё. Угнали цену квадратного метра в небеса, но предсказуемо больше желающих «ипатекнуться» при таких ценах нет, так что ждём обвала и снижения числа закредитованных граждан», — указывает Иван Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что людей из всех щелей постоянно пытаются склонить взять кредит даже тогда, когда он им не нужны. Но зато когда заём понадобится на что-то действительно необходимое, банковские структуры смотрят на таких клиентов с большой опаской из-за взятых ими ранее обязательств по кредитам, пишут граждане.

«Дак везде сплошная реклама банков! Возьми кредит на то, возьми кредит на это… возьми и стань свободным… Ростовщики, они и в Африке ростовщики, всегда множат свои богатства за счёт простого люда», — поделился своим мнением Павел М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Нашлись и те, кто убеждены, что ситуация в российской экономике наладится только тогда, когда работникам начнут платить достойную зарплату и поощрять бизнес за стремление помогать своим сотрудникам.

«А вы дайте команду работодателям платить заработную плату своим работникам не меньше средней по региону, а потом им давайте льготные кредиты, субсидии и преференции как бизнесу, который заботится о своих сотрудникам и не жалеет на них средств», — предлагает Сергей Я.

Напомним, 25 декабря пресс-служба Центробанка России сообщила о том, что регулятор предложил ввести ограничение доли потребительских кредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки со второго полугодия 2022 года. Ужесточение должно коснуться заёмщиков с ПДН свыше 80% планкой в 25% от выдач за квартал.