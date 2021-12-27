В Национальном центре управления обороной 21 декабря 2021 года прошло ежегодное расширенное заседание коллегии Министерства обороны Российской Федерации. В нём принял участие президент России Владимир Путин.

Mil.ru МБР «Воевода»

На открытой части мероприятия была обнародована информация об уровне оснащённости Вооружённых сил РФ современной техникой. По состоянию на данный момент доля современного вооружения в силах общего назначения достигла 71,2%. Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу: «Уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования — 89,1%».

Напомню, что Вооружённые силы СССР имели уровень современности вооружений по силам общего назначения 54%, а по стратегическим ядерным силам (СЯС) — в пределах 65−70%. Очень плохие показатели современности вооружений у ВС РФ были в 2000 году: по силам общего назначения — 12%, по СЯС — 35%.

Таким образом, нынешние данные впечатляют. И всё это было сделано за достаточно короткий промежуток времени — за двадцать лет.

Согласно пункта 16 «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», силы ядерного сдерживания включают в себя ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования.

Остановимся на обновлении ядерных сил наземного базирования России — Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Несомненно, РВСН играют ключевую роль в ядерном сдерживании. На них приходится более 60% носителей и ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил РФ, что позволяет РВСН выполнить большинство поставленных задач ядерного сдерживания.

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в настоящее время доля современных ракетных комплексов в наземной компоненте СЯС составляет 83%, а в 2011 году этот показатель был равен 38%. В ближайшие несколько лет (ранее называлась дата 2024 год) в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства, т. е. уровень современности вооружений в РВСН достигнет 100%.

Mil.ru ПУ 15У175М ПГРК РС-24 «Ярс» 54-й гвардейской ракетной дивизии

В Ракетных войсках стратегического назначения две группировки ракетных комплексов: стационарная и мобильная. Стационарная предполагает шахтный вариант развёртывания, а мобильная — в виде подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). Стационарная и мобильная группировки имеют примерно равное количество носителей. В то же время стационарная за счёт наличия ракет тяжёлого и среднего классов располагает несколько большим количеством боезарядов.

Шахтный вариант развёртывания позволяет быстрее произвести пуск ракеты за счёт её более высокой готовности. Однако координаты всех ракетных шахт вероятному противнику известны, что делает их целями превентивного удара противника. В то же время подвижные комплексы при условии правильной организации мер по обеспечению их скрытности становятся невидимыми.

Дополнительную скрытность и живучесть ПГРК теперь обеспечивают боевые лазерные комплексы «Пересвет». Они с 1 декабря 2019 года осуществляют боевое дежурство в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий.

РВСН в настоящее время оснащены ракетными комплексами стационарного (шахтного) базирования «Авангард», «Воевода», «Стилет», «Тополь-М», «ЯРС» и подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Тополь», «Тополь-М» и «ЯРС».

Министр обороны России на расширенном заседании коллегии ведомства 21 декабря 2021 года заявил, что в 2022 году на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения запланировано поставить 21 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами «ЯРС», «Авангард» и «Сармат».

Mil.ru «Сармат»

В рамках обновления РВСН все ПГРК «Тополь» и «Тополь-М» будут заменены на «ЯРС». Кроме того, как сказал командующий РВСН 17 декабря 2021 года, проводится разработка нового подвижного грунтового ракетного комплекса. Комплексы шахтного базирования «Стилет» и «Тополь-М» будут меняться на «ЯРС» и «Авангард». А на замену ракетному комплексу шахтного базирования «Воевода» поступит перспективный ракетный комплекс «Сармат».

Сергей Каракаев сообщил, что поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжёлого класса «Воевода» стационарного базирования и его замена на «Сармат» начнётся с 2022 года. Один ракетный полк в Ужурском ракетном соединении с данным ракетным комплексом должен встать на боевое дежурство уже в 2022 году. Следует заметить, что начало лётных испытаний «Сармата» было намечено на 2021 год, но перенесено на 2022 год.

Интересная ситуация складывается по ракетному комплексу «Авангард», новому виду межконтинентального стратегического оружия. В качестве носителя в этом ракетном комплексе используется баллистическая ракета УР-100Н УТТХ. Каждая ракета оснащается одним планирующим гиперзвуковым боевым блоком 15Ю71. Скорость планирующего боевого блока в 20 раз превышает скорость звука, т. е. равна 20 Махам.

В 2021 году было завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард», т. е. на боевое дежурство поставлены шесть пусковых установок. По словам командующего РВСН, в 2022 году на боевое дежурство должен быть поставлен ещё один ракетный полк с комплексом «Авангард», т. е. ещё шесть пусковых установок. Итого: двенадцать пусковых установок.

Mil.ru Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский

Получается, что ракетный комплекс «Авангард» будет полностью развёрнут до конца 2022 года. Ранее планировалось завершить развёртывание двух полков до 2027 года. Надо полагать, что ускоренное оснащение Ракетных войск стратегического назначения «Авангардами» компенсирует некоторую задержку с постановкой на вооружение тяжёлой МБР «Сармат».

Таким образом, можно констатировать, что в вопросе перевооружения РВСН, а также стратегических ядерных сил в целом, Россия демонстрирует выдающиеся успехи. Ещё никогда в истории стратегических ядерных сил СССР-РФ уровень оснащения современной техникой не достигал 89,1%. И это не предел.