Как выйти из тупика и добиться эффективности, предложил автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

Согласно исследованию Международной организации труда (МОТ) при ООН, Россия занимает первое место по дискриминации труда между инвалидами и не инвалидами. Оказалось, что разрыв в уровне трудоустройства между двумя группами населения составляет 52,7%, тогда как в некоторых государствах разница не превышает 14%. Исследование было проведено в 2010 году в 58 странах. По свежим данным Росстата, в стране имеют работу лишь 14% людей с ограниченными возможностями.

Чтобы работодатели принимали на работу людей с инвалидностью, в России используется система квотирования. Согласно правилам, организации, в которых работают более 100 человек, обязаны принять в штат от 2% до 4% работников, имеющих проблемы со здоровьем. Для компаний численностью от 35 до 100 человек местные власти также могут установить квоту в пределах 3%. Кроме того, предусмотрена система небольших штрафов за отказ в приёме на работу для кандидата с инвалидностью, однако работодатель на практике может уйти от ответственности, подобрав убедительный предлог. Например, недостаточную квалификацию или опыт работы. На региональном уровне работодателям предлагаются налоговые стимулы. Так, размер налога на прибыль в Москве для компаний, где трудятся 50% инвалидов, составляет льготные 12,5%. Разумеется, такие организации встречаются редко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Дмитрий Давыдов изучил зарубежный опыт по мотивации работодателей. Одним из лидеров по интеграции инвалидов в социально-экономическую деятельность среди европейских стран является Швеция. Там занятость населения в трудоспособном возрасте, согласно данным национального опроса, проведённого в 2020 году, составляет 77%. При этом среди людей с инвалидностью — 67%, а среди респондентов, которым инвалидность напрямую мешает работать — 52%. Секрет кроется в господдержке работодателей, принимающих на работу инвалидов.

Компании могут претендовать на три вида субсидий. Первая предоставляется за развитие инвалида на рабочем месте, когда он осваивает профессию или посещает образовательные курсы. Вторая субсидия даётся за предоставление адаптированного под ограниченные возможности рабочего пространства. Третий вариант поддержки — в случае долгосрочной занятости инвалида. Размер госпомощи зависит от оценки способности инвалида к работе, она проводится совместно работодателем и службой занятости Швеции. При этом есть дополнительные условия по размеру оклада. Также шведская компания может получить специальный грант, если разработала собственную программу трудоустройства инвалидов.

Япония, как и Россия, использует квотирование, условия которого соблюдают лишь около половины компаний. Другая часть платит взносы, но направляются они на поддержку тем предприятий, где принимают на работу инвалидов сверх установленной квоты. Для такого бизнеса существует система субсидий и грантов, заявку на которые они могут подать. Вознаграждение полагается за прохождение адаптационного курса и испытательного срока, на создание поддерживающих условий труда, использование специальных мер, оборудования и среды для сотрудников с ограниченными возможностями. Отдельные стимулы существуют для малого и среднего бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Идея Давыдова заключается в том, чтобы финансово поддержать компании, готовые трудоустроить инвалидов сверх квоты или без неё.

«Мы предлагаем на примере Швеции и Японии разработать систему выдачи целевых субсидий и грантов на мероприятия по адаптации инвалидов на рабочих местах, а также систему проверки использования выделенных средств по назначению. Также предлагаем предусмотреть специальную премию социальным работникам и сотрудникам службы занятости, если те помогли найти долгосрочную работу инвалиду и освоиться на ней», — рассказал автор проекта.

Давыдов отметил, что сначала финансирование социальной программы ляжет на госбюджет, однако возможно и привлечение частных средств, если по примеру Японии обязать компании, которые не выполняют квоту, выплачивать в фонд ежемесячные взносы, а для тех, кто игнорирует обязательство по социальной адаптации инвалидов, повысить размер штрафов.

Автор проекта не сомневается, что эти вложения принесут обществу неоценимую пользу, а со временем даже окупятся. При этом поддержку получат не только сами инвалиды, но и бизнес, а общая социальная активность населения повысится. А тысячи инвалидов, которые испытывают стресс и дискриминацию, получат возможность стать частью общества.

Теперь необходимо, чтобы идею Дмитрия Давыдова заметили в Госдуме. Именно законодатели создают правила, которые определяют жизнь нашего общества. И то, какие возможности в нём есть у инвалидов, зависит от них. Предложенные проектом «20 идей» меры, если получат должную поддержку и будут реализованы, позволят увеличить в России долю социально активного населения, что положительно скажется в том числе и на экономике.