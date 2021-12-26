Сообщение Пенсионного фонда России о том, что некоторые пенсионеры в Российской Федерации могут получить прибавку к пенсионным выплатам в размере 25%, но для этого нужно иметь трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности и быть неработающим получателем пенсии, спровоцировало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

»Уже лет в 50 у людей такой стаж должен был бы быть. С работой на селе проблемы, в огороде урожай то есть, то его нет. А тут хоть пара тысяч упадет, и то славно. Главное, чтобы не в обещаниях это осталось, а чтобы ввели прибавку прямо с этого месяца, максимум с января. Люди ждут всё, что обещано, например тринадцатую пенсию. А уже конец декабря!» — напоминает Ева А.

Многие пользователи пришли к выводу, что такая серьёзная прибавка к пенсии — это крайне большая материальная помощь для пенсионеров, проживающих в сельской местности.

«Прибавка на четверть — это сильно. Особенно на селе это оценят. Наконец-то правительство о пенсионерах вспомнило. А то они ждали этого момент, получается, уже 30 лет!» — указывает Александр В.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России осталось не так много «живых» селений, после того как по ним прошёлся каток новой экономической модели в стране.

«Ого! И это делают, когда российские сёла превратились в сплошные развалины? Где они найдут таких пенсионеров, которые успели «оттарабанить» по 30 лет на селе? Красиво опять всё сделали, конечно, всё для народа», — пишет Александр Б.

Дарья Драй ИА REGNUM Село

Часть людей полагает, что найдётся не так много пенсионеров, которым посчастливилось накопить тридцатилетний трудовой стаж в сельской местности.

«Редкий сельский житель в Российской Федерации доживает до такой прибавки. По крайней мере, за время 90-х множество людей на селе потеряли свою работу. Где им было бы такой стаж нарабатывать? Кто куда прибился, по городам, к примеру. Многие просто в чёрную работали на селе, выживали, как могли. Где наше правительство решило найти себе таких пенсионеров? Таких очень мало», — считает Вячеслав О.

Ряд пользователей указывает на то, что российское правительство крайне избирательно подходит к вопросу повышения пенсий, выбирая повышенные «блага» для тех категорий граждан, которых не так-то уже и много, если сравнивать их количество с общим числом граждан пенсионного возраста в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионеры

«Правительство к нашим пенсионерам относится с большой осторожностью! Есть возможность разбогатеть! Но не всем! Только тем, кого уже не найти. А если найти, то не доказать. А если и доказать, то ещё месяц проживёшь с этой нервотрепкой, а там уже на вечный покой. Зато последнюю пенсию аж на космические 25% повысили! Спите спокойно, старики», — написал Александр Р.

Нашлись и те, кто не принимает критику в отношении такого подхода со стороны Пенсионного фонда России.

«Нытиков не поймёшь. Не прибавляют пенсии — плохо, прибавляют — тоже плохо. Вы хоть определитесь сначала. А то выглядит, как шизофрения какая-то», — отмечает Артём С.

Напомним, 25 декабря пресс-служба Пенсионного фонда России на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила о том, что некоторые пенсионеры в Российской Федерации могут получить прибавку к пенсионным выплатам в размере 25%, но для этого нужно иметь трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности и быть неработающим получателем пенсии.