Заявление последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о том, что слова экс-президента СССР Михаила Горбачёва о возможности спасти СССР путём создания Содружества Суверенных Государств не соответствуют действительности, потому что Советский Союз распускал лично Горбачёв, и он сам довёл страну до распада, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Распад СССР

»Главный Иуда прошлого столетия, а возможно, и тысячелетия. Его даже черти в ад не берут, ибо там всё продаст за медальку янки», — считает Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство СССР в момент его крушения думало о чём угодно, но точно не о судьбе своего народа.

«Очевидно, что Ельцин и его банда подписали Беловежские соглашения ещё в Москве, в кабинете Горбачёва. Этот пятнистый предатель выторговывал себе пенсию и охрану после отставки. Иуда был не один, помимо Горбачёва был ещё и Ельцин, а также предательская элита. Позорище! Отчитывались о развале страны Соединённым Штатам. О народе они не думали», — отмечает Артём И.

A.Savin Руслан Хасбулатов

Некоторые комментаторы отмечают, что Горбачёв вместе со своей командой разваливал страну ради того, чтобы это окружение получило все те блага, которые ей не доставались из-за политического и экономического устройства Советского Союза.

«Кучка алчных подонков под руководством Горбачёва обвела вокруг пальца целые народы, которые были уверены в нерушимости СССР и Советской власти. Всё происходящее люди воспринимали как обычную временную дурь, типа хрущёвской кукурузы. Однако итог оказался иным: разграбления и разрушенная страна, десятки миллионов загубленных жизней и установка полицейского олигархического режима с мощным аппаратом лживой демагогичной пропаганды. Такого ада под властью чертей, конечно, никто не ожидал», — указывает Булат Ж.

Yuriy Ivanov В этом здании 8 декабря 1991 года состоялось подписание соглашения о создании СНГ. Беловежская Пуща, Вискули, Белоруссия

Часть людей полагает, что Горбачёв не стал решающим звеном в развале единого государства, потому что он не мог повлиять на глобальные процессы, которые в итоге и привели к крушению СССР.

«Только недалёкие люди думают, что только Горбачёв виноват в развале Советского Союза. Всё к этому шло и без него», — поделился своим мнением Андрей Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что Советский Союз рухнул бы в любом случае, даже без помощи Горбачёва.

«Горбачёв сделал то, что от него и требовалось. Советский Союз не вписывался в современный мир. Народы СССР хотели иной жизни. Он просто ответил на запрос общества. Не виновен он ни в чём. Если бы не он, не было бы современной свободной России! СССР, наверное, можно было как-то сохранить, в какой-то форме, но зачем?» — написал Дмитрий Х.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

Нашлись и те, кто убеждены, что ничто не может оправдать огромное горе, которое принесло крушение Советского Союза.

«Жалко наших людей и их детей. Сколько загубленных судеб! И эти подонки из элиты, которые всё это уродство творили, никогда этого с себя не смоют!» — пишет Марина М.

Напомним, 25 декабря последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил изданию «Газета.ru» о том, что слова экс-президента СССР Михаила Горбачёва о возможности спасти СССР путём создания Содружества Суверенных Государств не соответствуют действительности, потому что Советский Союз распускал лично Горбачёв, и он сам довёл страну до распада.