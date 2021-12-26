Сеть: «Иуда был не один» — можно ли было спасти СССР?
Заявление последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о том, что слова экс-президента СССР Михаила Горбачёва о возможности спасти СССР путём создания Содружества Суверенных Государств не соответствуют действительности, потому что Советский Союз распускал лично Горбачёв, и он сам довёл страну до распада, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 декабря в социальной сети «ВКонтакте».
»Главный Иуда прошлого столетия, а возможно, и тысячелетия. Его даже черти в ад не берут, ибо там всё продаст за медальку янки», — считает Дмитрий Ю.
Многие пользователи пришли к выводу, что руководство СССР в момент его крушения думало о чём угодно, но точно не о судьбе своего народа.
«Очевидно, что Ельцин и его банда подписали Беловежские соглашения ещё в Москве, в кабинете Горбачёва. Этот пятнистый предатель выторговывал себе пенсию и охрану после отставки. Иуда был не один, помимо Горбачёва был ещё и Ельцин, а также предательская элита. Позорище! Отчитывались о развале страны Соединённым Штатам. О народе они не думали», — отмечает Артём И.
Некоторые комментаторы отмечают, что Горбачёв вместе со своей командой разваливал страну ради того, чтобы это окружение получило все те блага, которые ей не доставались из-за политического и экономического устройства Советского Союза.
«Кучка алчных подонков под руководством Горбачёва обвела вокруг пальца целые народы, которые были уверены в нерушимости СССР и Советской власти. Всё происходящее люди воспринимали как обычную временную дурь, типа хрущёвской кукурузы. Однако итог оказался иным: разграбления и разрушенная страна, десятки миллионов загубленных жизней и установка полицейского олигархического режима с мощным аппаратом лживой демагогичной пропаганды. Такого ада под властью чертей, конечно, никто не ожидал», — указывает Булат Ж.
Часть людей полагает, что Горбачёв не стал решающим звеном в развале единого государства, потому что он не мог повлиять на глобальные процессы, которые в итоге и привели к крушению СССР.
«Только недалёкие люди думают, что только Горбачёв виноват в развале Советского Союза. Всё к этому шло и без него», — поделился своим мнением Андрей Ф.
Ряд пользователей указывает на то, что Советский Союз рухнул бы в любом случае, даже без помощи Горбачёва.
«Горбачёв сделал то, что от него и требовалось. Советский Союз не вписывался в современный мир. Народы СССР хотели иной жизни. Он просто ответил на запрос общества. Не виновен он ни в чём. Если бы не он, не было бы современной свободной России! СССР, наверное, можно было как-то сохранить, в какой-то форме, но зачем?» — написал Дмитрий Х.
Нашлись и те, кто убеждены, что ничто не может оправдать огромное горе, которое принесло крушение Советского Союза.
«Жалко наших людей и их детей. Сколько загубленных судеб! И эти подонки из элиты, которые всё это уродство творили, никогда этого с себя не смоют!» — пишет Марина М.
Напомним, 25 декабря последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил изданию «Газета.ru» о том, что слова экс-президента СССР Михаила Горбачёва о возможности спасти СССР путём создания Содружества Суверенных Государств не соответствуют действительности, потому что Советский Союз распускал лично Горбачёв, и он сам довёл страну до распада.