По мере нарастания напряженности на украинской границе многие на Западе продолжают тему эскалацию кризисов вокруг Украины и в Тайваньском проливе, утверждая, что им угрожает «военное нападение» со стороны России и материкового Китая. Как Пекин и Москва должны реагировать на клеветнические выпады Запада? Каково будущее китайско-российского партнерства? Российский политолог Владимир Павленко — обозреватель российского ИА REGNUM и научный сотрудник московской независимой общественной научной организации «Академия геополитических проблем» обсудил эти вопросы с корреспондентом Global Times (GT)Ся Вэньсинем.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Global Times: Что вы думаете о недавнем «Саммите за демократию», который был явно направлен против Китая и России? Достигли ли США своей цели?

Владимир Павленко: Пока рано говорить о том, добился ли Джо Байден успеха или нет. С одной стороны, Байден пытается искусственно разделить международное сообщество на тех, кто лоялен Вашингтону и кто ему противостоит. Тем самым наносится ущерб авторитету ООН, которого, следовательно, не хватило, чтобы предотвратить раскол. С другой стороны, такой поворот событий способствует дальнейшему сближению Москвы и Пекина, что укрепляет наши позиции в мире. Россия и Китай становятся точками притяжения для тех, кто не согласен с попытками США сохранить свою гегемонию за счет ООН. Имеет место и фактор внутренней американской неопределенности: менее чем через год в США пройдут промежуточные выборы, и, если демократы утратят большинство в обеих или хотя бы в одной из палат Конгресса, вся конструкция, которую Байден выстраивает на базе «саммита за демократию», может зашататься.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Павленко

Global Times: Насколько США способны эффективно разыграть карту «демократии» после саммита?

Владимир Павленко: Слабость американской демократии наглядно проявилась в масштабном кризисе после президентских выборов 2020 года. События 6 января 2021 года в Вашингтоне с захватом здания Конгресса протестующими — свидетельство очень серьезных противоречий в американском обществе, которое все более напоминает паровой котел с закрытой крышкой.

Главная заслуга России и Китая в этих условиях внутренней эрозии так называемого «мирового гегемона» — это наглядная демонстрация народам мира альтернативного пути развития, основанного на равноправных отношениях, которые исключают диктат сильного. Сближение Москвы и Пекина также укрепляет пошатнувшуюся стратегическую стабильность в мире. В условиях гигантских перемен, которые происходят на планете, это очень важно.

Прошедший саммит показал, что единственное, что США могут предложить своим сателлитам, — это финансовые подачки, в том числе так называемая «президентская инициатива» Байдена, предполагающая выделение участникам саммита 424,2 млн долларов. Таким образом они хотят ко второму саммиту увеличить представительство, чтобы получить возможность подрыва ООН. США стараются исключить из глобальной повестки любые вопросы, на решение которых они не оказывают монопольного влияния. России и Китаю важно не только укреплять свое противодействие этой политике, но и вести активную, наступательную дискуссию. И показывать, что никакой «универсальной» трактовки прав человека не существует, это инструмент американской гегемонии. Каждая страна имеет право на свою гуманитарную повестку и не обязана за нее отчитываться перед Вашингтоном.

Global Times: Многие западные СМИ подозревают Китай и Россию в одновременной подготовке военных операций против Тайваня и Украины и что они представляют угрозу международному порядку под руководством США. Что вы думаете об этой информационной кампании со стороны США? Запад выступает против Китая и России?

Владимир Павленко: И Тайвань, и Украина получили приглашения от Джо Байдена на прошедший «саммит за демократию». Это означает, что под прикрытием демагогии о якобы «военных приготовлениях» Москвы и Пекина против Киева и Тайбэя реализуется совсем другой сценарий. США рассчитывают навсегда оторвать Украину от России, втянув ее в НАТО, а также перечеркнуть собственное признание принципа одного Китая.

Никакого «военного решения» ни украинской, ни тайваньской проблемы ни Россия, ни Китай не планируют. Спекуляции Байдена на этой теме говорят о том, что Вашингтон вполне может готовить крупные политические и даже военные провокации, чтобы обвинить в них наши две страны. Для США абсолютно неважно, что в этом случае пострадают их сателлиты. Для них они — обычный расходный материал. Поэтому Москве и Пекину, несмотря на клеветнический характер американской пропагандистской кампании, ни в коем случае нельзя терять бдительность.

Mil.ru Флаги России и Китая

Global Times: Существует мнение, особенно на Западе, что нынешние отношения между Китаем и Россией — это всего лишь временный, ситуативный союз. Как вы к этому относитесь? В каком направлении китайско-российское партнерство будет углубляться перед лицом постоянного давления с Запада?

Владимир Павленко: Российско-китайский «союз» — это объединение двух наиболее мощных государств и народов Евразии для того, чтобы не допустить превращения нашего великого континента в плацдарм для американского глобального доминирования. История учит, что, когда Россия и Китай находятся вместе, внешняя угроза евразийским народам уступает место укреплению стабильности и баланса. США извлекли очень серьезные уроки из совместной интернациональной помощи наших стран героическому корейскому народу, который в 50-е годы подвергся американской интервенции. Отступив с Корейского полуострова, США приложили все усилия, чтобы разорвать наше партнерство в собственных интересах.

Москва и Пекин тоже извлекли из XX столетия необходимые уроки. Нынешнее сближение под руководством наших лидеров носит не ситуативный, а стратегический характер и направлено в будущее. Чем большие угрозы будет представлять политика американской гегемонии — тем более прочные формы экономического, политического и военного взаимодействия наших двух стран потребуются для того, чтобы отразить внешние угрозы. Наши страны, народы и вооруженные силы к этому готовы.

Global Times: Многие сравнивают соперничество между США и Китаем с холодной войной между США и Советским Союзом. Как вы оцениваете нынешнее противостояние Китая и США? Чем, по вашему мнению, оно закончится?

Владимир Павленко: Самый главный общий признак советско-американского и китайско-американского противостояния: поднимающийся социализм предлагает миру новую, более привлекательную модель будущего, чем капитализм, который отжил свое, уходит, но цепляется за мировую власть, пытаясь остановить «колесо истории».

В эпоху цифровизации люди капитализму стали не нужны. Робот капиталисту выгоднее. Он не болеет, не пользуется социальным обеспечением, не получает пенсию, не требует повышения зарплаты и т. д. Смысл глобализма не в красивых лозунгах «единого человечества», а в превращении нынешнего мира государств в мир корпораций.

Капитализм, который сначала переродился в империализм, сегодня злокачественно перерождается в «глобализм». Это нужно понимать. И главным инструментом противодействия этому является не игра в «общечеловеческие» ценности, а четкая постановка вопроса о содержании научно-технического прогресса. В чьих интересах? В интересах привилегированного меньшинства или в интересах абсолютного большинства? Это, как мне кажется, главный вопрос современности.

И чтобы победить эту машину уничтожения человечества, в которую превратился глобализм, во главе которой встали США, нужно предложить миру ясную альтернативную программу. Чтобы все увидели две вещи: что США призывают к миру меньшинства, то есть к разделению с помощью технологических инноваций человечества на «высших» и «низших». А есть другой путь — повернуть эти инновации в интересах всеобщего блага. Убежден, что это не по силам капитализму, это может только социализм. И будет правильно, если Китай сделает упор именно на новой модели развития, четко и ясно разъяснит миру, что «общая судьба» — это не только больше материальных благ, это другое, более высокое, гармоничное духовное состояние человечества. Капитализм убивает в людях мечту, превращая их в прожженных циников; задача социализма — эту мечту возродить. И тогда люди свернут горы.