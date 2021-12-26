На Украине новые нормы о военном учете распространяются также на беременных и женщин с малолетними детьми. Об этом сообщили на странице министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Илья Репин. Украинка. 1875

«Беременные женщины и женщины с малолетними детьми тоже берутся на военный учет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе оборонного ведомства Украины также пояснили, что для женщин также будут учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства. Работа по выполнению приказа министерства обороны будет проводиться до конца 2022 года.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина», «Новое Издание» и «Первый независимый». Многие критически восприняли данную новость.

«Такое ощущение, что это опять делают для отвода глаз от более важных проблем…» — написал Andrey P.

«Так и дитя сразу на учет! Это так удобно! Служат все! Кстати. А как насчёт повышенного пайка беременной? Или опять сами, сами, сами?» — с сарказмом поинтересовалась Виктория В.

«У них в планах всех погнать на защиту имущества олигархов?» — недоумевает Татьяна.

«Минобороны беременные на голову…» — пишет Тарас Григорович.

«То есть Зеленский не служил ни дня! Женщины (Ева — дающая жизнь) должна за него отслуживать???» — спросил Sergey.

«Все бабы свалят из страны», — отреагировал Ignor AT.

«А потом детей сразу в роддоме на учёт начнут ставить?» — поинтересовалась Olga.

«Чем ближе крах империи — тем безумнее ее законы» (Марк Туллий Цицерон)», — процитировал Цицерона Max Gor.

«Жена — в армию, муж — в декрет и за ребёнком ухаживать, и ждать жену», — смеется Виктория.

«Для США мужиков истреблять мало стало в нашей стране, они решили и женщин воевать заставить…» — добавил Артем.

«Завтра, видимо, кошек и собак начнут на учёт военный ставить? Тоже будут защищать Родину», — написала Olga.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Армия

«Раньше беременным и женщинам с малолетними детьми места в автобусе уступали, а теперь во оно как…» — пишет Влад В.

«Осталось дело за малым, — ввести крепостное право, чтобы защитники не разбежались», — иронизирует Max.

«Какой военный толк с женщин? А с пожилых мужчин 60 лет, которым подняли планку с 45? Вижу единственное объяснение — думают в случае шухера завалить врага трупами. А самим успеть на самолёты. А вообще это низость и дно — прикрываться стариками и женщинами…» — возмутился «Телегамм».

»Их надо самих на учёт в психдиспансер», — подытожила Nora.

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