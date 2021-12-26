



Иван Шилов ИА REGNUM

Турция и Катар договорились о совместном управлении аэропортом Кабула

Стало известно, что Турция и Катар договорились о совместном управлении Международным аэропортом города Кабул. Об этом пишет ИА «Анадолу». Источники сообщили, что на основании достигнутой договоренности компании двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании. Церемония подписания состоялась 7 декабря текущего года в рамках визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Доху для участия в 7-м заседании Высшего стратегического комитета Турции и Катара. Также сообщается, что по итогам переговоров в Дохе турецко-катарская делегация 23 декабря направилась в Кабул для обсуждения темы эксплуатации аэропорта с временным правительством Афганистана. Делегация изучит требования и позицию афганской стороны по данному вопросу.

Mfa.gov.tr Мевлют Чавушоглу

Академия наук Турции: грядет массовое банкротство турецких компаний

Как пишет газета Dünya Ekonomi, Академия наук Турции заявила, что снижение курса турецкой лиры (ТЛ) на 23% за последний год является результатом «неустойчивой» слабой экономической политики: если ничего не предпринять, игнорировать результаты теоретических и эмпирических методов экономических исследований, следует ожидать, что по всей стране начнется череда банкротств, закрытий компаний и увольнений. Подчеркнув, что курс доллара к ТЛ, который в сентябре составлял 8,3 ТЛ, за последние 2,5 месяца вырос на 100%, в Академии отметили, что денежно-кредитная политика, проводимая за последние 3 месяца, спровоцировала резкое снижение курса ТЛ, что привело к настоящему валютному кризису. Неизбежное повышение валютного курса всё сильнее осложняет ценообразование в ТЛ и вызвало ценовой кризис на турецких рынках. Всё это может привести к разрушению торговых каналов, сокращению инвестиций и быстрому сокращению производства и спроса.

По 39 телеканалам ударил экономический кризис

Орхан Олгун, владелец турецкого телеканала Kanal 65, заявил, что ежемесячные платежи местных телеканалов единственному оператору спутниковой связи в Турции TÜRKSAT, которые выплачивались в долларах, увеличились вдвое. Он добавил, что с 1 января 39 местных телеканалов закрываются. «Либо пусть стабилизируют курс доллара, либо пусть платежи TÜRKSAT производятся не в долларах, а в турецких лирах», — сказал Олгун. Вместе с повышением обменного курса удвоилась и сумма ежемесячных платежей турецких телеканалов оператору TÜRKSAT. На фоне экономического кризиса 39 телеканалов объединились и приняли совместное решение. Телеканалы заявили, что уже не в силах выплачить стоимость аренды оператору TÜRKSAT, и если не решить проблему, 1 января они перестанут выходить в эфир.

Инфляция в Турции составляет138%

Как пишет новостной портал Shaber, профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Ханке объявил, что уровень инфляции в Турции составляет 138%, чем подлил масла в огонь и в без того сложной экономической ситуации. Турецкий статистический институт (TÜİK) говорит, что инфляция в Турции составляет 21,31%. Между тем в аппарате президента Турции при определении минимальной заработной платы не учли показатели инфляции, объявленные TÜİK, и сообщили, что в следующем году размер минимальной заработной платы увеличится на 50%. В своем заявлении в прошлом месяце Стив Ханке говорил, что реальная инфляция в Турции составляет 85%, в этом месяце показатели значительно увеличились.

Hub.jhu.edu Стив Ханке

Наводнение в Идлибе

Как пишет газета Karar, в результате дождей в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией были затоплены палаточные лагеря, в которых находились сотни вынужденных переселенцев, дороги перекрыты. Тысячи семей, чьи палатки были повреждены, ждут помощи. Под водой оказались приграничные с Турцией районы в Идлибе и десятки близлежащих к Идлибу лагерей. В затопленных лагерях проживают дети. Пострадало как минимум 104 лагеря, 2145 палаток, где ютились 3742 семьи, более 500 палаток пришли в непригодное состояние.

Турция, Пакистан и Малайзия создадут совместный телеканал

Как сообщает турецкая редакция Sputnik, Пакистан, Турция и Малайзия создадут совместный телеканал с целью укрепления сотрудничества в области средств массовой информации. Об этом заявил журналистам министр информации и телерадиовещания Пакистана Чаудри Фавад Хусейн, однако не привел никаких подробностей по этому вопросу. На проходившей в Исламабаде пресс-конференции министр сообщил, что в Пакистане, Малайзии и других мусульманских странах необходимо вести борьбу с экстремизмом. Ранее в сентябре 2019 года премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил, что три страны создадут совместные каналы на английском языке для борьбы с вызовами, связанными с исламофобией, а также с целью искоренения искаженных представлений о религии ислама.

Kremlin.ru Имран Хан

ЦБ Турции пытается заключить своповые сделки с Азербайджаном и ОАЭ

Как пишет газета Sözcü со ссылкой на Reuters, переговоры между Центральным банком Турции и партнерами в Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах об обеспечении возможной линии валютного свопа завершаются, и, вероятно, до конца года ожидается одна сделка. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два «осведомленных источника». Турция нуждается в иностранной валюте, чтобы обеспечить буфер против стремительного обвала лиры и инфляционной спирали, а также для поддержки истощенных резервов Центрального банка после его дорогостоящих рыночных интервенций.

Начнут осуществляться рейсы Стамбул — Ереван

Как пишет Haberrus, первый конкретный шаг сделан после взаимных заявлений о возобновлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Армянская авиакомпания FLYONE Armenia готовится к открытию пассажирских рейсов Стамбул — Ереван. FLYONE Armenia, самая молодая авиакомпания в Армении, которая начала работать во время пандемии коронавируса, начнет осуществлять рейсы Ереван — Стамбул в понедельник 27 декабря. На первом этапе полеты будут осуществляться по понедельникам и средам.

Активы еще 770 человек заморожены

Согласно решению, опубликованному в «Официальной газете Турецкой Республики», было принято решение о заморозке активов 770 человек в Турции. 454 из граждан, чьи активы хотят заморозить, обвиняются в причастности к движению «Хизмет». Среди них есть такие журналисты, как Абдуллах Бозкурт, Левент Кенез, Бюлент Кенеш, Айдоган Ватандаш, Тарык Торос, Асым Йылдырым, Джевхери Гювен, Саид Седа, Севинч Озарслан, Севги Акарчешме, Тунджай Опчин, Эмруллах Услу. Кроме этого, в этом списке есть 108 членов Рабочей партии Курдистана / Союза общин Курдистана, 119 членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хезболлы» и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ); 89 членов леворадикальной политической партии «Революционная народно-освободительная партия-фронт», Марксистко-ленинской коммунистической партии Турции и Маоистской коммунистической партии Турции.

Обращение министра национальной обороны Турции к Греции

Согласно новости, опубликованной в газете Karar, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обратился с заявлением к Греции, которая собирается начать производство собственного беспилотного летательного аппарата. «К сожалению, определенные политики в Греции придерживаются агрессивной риторики, выступая с надуманными и ложными нападками в адрес Турции. Это не гонка вооружений. Они пытаются добиться превосходства над Турцией, вооружаясь при поддержке и провокациях некоторых стран. Это тщетная попытка», — заявил Акар.

Staff Sgt. Mikki Sprenkle Хулуси Акар

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Результаты опроса общественного мнения, проведенного на Северном Кипре, показали, что 63,79% турок-киприотов высказались за переход на евро в качестве своей валюты.

Стало известно, что тест на коронавирус вице-президента Турции Фуата Октая оказался положительным. Состояние вице-президента оценивается как хорошее, никаких подробностей о проведенном лечении не сообщалось.

Международный инвестиционный банк JP Morgan объявил, что прекратил предоставление брокерских услуг для транзакций в турецких лирах.

В статье под названием «Турция больше не может противостоять валютному кризису», опубликованной в Bloomberg, говорится: «Если Анкара хочет избежать полного экономического краха, Центральный банк Турции должен отменить снижение процентных ставок».

Оправданы 22 журналиста, задержанных по обвинению в «сопротивлении полиции» во время рейда на газету Özgür Gündem, которую закрыли, ссылаясь на декрет, имеющий силу закона.

Арестован дипломат консульства США в Бейруте, на том основании, что он в обмен на 10 тысяч долларов выдал поддельный паспорт гражданину Сирии, задержанного в аэропорту Стамбула при попытке выехать за границу с поддельным паспортом.

Несмотря на то, что система индексированных депозитов поддержала турецкую лиру, это вызвало исторический спад на фондовом рынке.