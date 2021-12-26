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Переговоры в Вене по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) обрастают сложной драматургией и новыми интригующими сюжетами. Ход переговоров превращается в многоактовый спектакль с антрактами, в ходе которых «актеры» переписывают первоначальный сценарий, меняют политическую бутафорию, а зритель начинает догадываться, что главное происходит не на сцене, а за кулисами.

Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС и координатор совместной комиссии по СВПД Энрике Мора сообщил, что переговоры в Вене возобновятся 27 декабря. По его словам, «важно нарастить темп для решения ключевых неурегулированных проблем и двигаться дальше, тесно сотрудничая с США». Ранее, когда начинался седьмой переговорный раунд, глава британского МИД Лиз Трасс предупреждала Тегеран, что для него «это последний шанс подписать соглашение». Но иранская сторона таким шансом решила не пользоваться. В переговорах был взят перерыв, который заполнялся закрытыми консультациями в самых разных форматах. Так, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что «очередной раунд переговоров по СВПД прошел успешно и были достигнуты позитивные сдвиги», но подчеркивал, что «США должны незамедлительно снять односторонние санкции с Ирана и стран, поддерживающих с Тегераном регулярные торгово-экономические контакты».

IAEA Imagebank Энрике Мора

Напомним, что с апреля до настоящего времени Иран и «шестерка» провели семь раундов переговоров. Этот период распадается на две части. Первая охватывает время с апреля до конца июня, момента вступления Ирана в цикл президентских выборов. Сейчас почти все участники переговоров в Вене заявляют, что «работу в Вене можно было завершить уже в конце мая или в первых числах июня», потому что США якобы готовы были снять санкции против Тегерана, введенные по причинам, не связанным с ядерными разработками. Не случайно постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, «90% пути уже пройдено», и были подготовлены проекты готовящихся к подписанию соглашений. Можно смело утверждать, что если бы тогда «шестерке» и Ирану удалось договориться, то был бы шанс сохранить в Тегеране у власти команду так называемых реформаторов. Но на том этапе кульминацию «иранского спектакля» почему-то сорвали американцы.

30 ноября с возобновлением переговоров по СВПД начался новый акт в иранском спектакле. Тегеран выставил проекты двух документов, в которых, как говорил один высокопоставленный представитель администрации США, «содержались требования, выходящие далеко за рамки предмета переговоров». Американцев поддержали и европейские дипломаты, хотя всем было ясно, что в спектакле меняются декорации и переговоры могут быть сорваны. Но исчерпывающих объяснений тому, что происходило в Вене тогда, и тому, что происходит сейчас, нет. Все выступали и выступают с заявлениями общего характера, распространяя, как говорил постпред России Ульянов, информацию о «своих собственных ощущениях». Теперь заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кяни говорит, что «европейская сторона согласилась положить в основу двух новых проектов соглашения позиции иранской стороны», и что предстоящие 27 декабря переговоры «инициированы иранской стороной».

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Ульянов пишет в Twitter, что «решено не терять время ради скорейшего достижения договоренности по восстановлению ядерной сделки», намекая на то, что такое решение принималось совместно, а не только одним Ираном. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью израильским СМИ заявил, что «у сторон остается еще несколько недель, чтобы прийти к соглашению, потом переговоры будут прекращены». То есть вроде бы продолжается прямолинейное давление на Иран, хотя Вашингтон мог бы снять некоторые санкции одним росчерком пера. Тем не менее в европейских СМИ появились суждения о том, что «СВПД был хоть и не идеальным, но лучшим из всех возможных вариантов — соглашение позволяло выиграть время и улучшить отношения с Тегераном».

Сурен Михаил Ульянов

США также стали допускать утечки о том, что «уже были сделаны некоторые шаги в сторону взаимопонимания с Тегераном» и что «новый иранский президент будет действовать в этом направлении». В преддверии восьмого раунда переговоров в Вене Салливан в срочном порядке посетил Иерусалим, где провел длительные совещания с высокопоставленными израильскими чиновниками. И сделал важное заявление, что «выход президента Трампа из иранской ядерной сделки был серьезной американской ошибкой», а это наводит на мысль, что США меняют позицию на переговорах в Вене. Так что в очередном акте «иранского спектакля» назревает очередная кульминация. Все стали спешить, хотя никто толком не знает, на кого сейчас работает время — на Иран или США.

Whitehouse.gov Джейк Салливан

Ульянов говорит, что обычно активность на международных площадках в период между католическим Рождеством (празднуется в ночь с 24 на 25 декабря) и Новым годом снижается. Но «в данном же случае решено не терять время ради скорейшего достижения договоренности по восстановлению ядерной сделки». Более того, он считает, что «стороны могут завершить работу в январе-феврале 2022 года и восьмой раунд переговоров может стать заключительным». Посмотрим.