Пост, опубликованный в соцсетях старшим специалистом по вопросам безопасности института «Европейские ценности» Натали Фогель, которая связала арест грузинского «генерала» Георгия Каландадзе в Германии с мобилизацией российских войск у границ Украины, вызвал отклик у пользователей грузинских соцсетей.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

Несмотря на то, что заявление Фогель в переводе на грузинский язык распространил оппозиционный телеканал «Мтавари», считающийся в Грузии «партийным» каналом «Единого национального движения», большинство откликов на эту информацию оказалось ироничным, саркастичным и не поддерживающим дух этой публикации.

«Конечно, он ведь раздавил бы и остановил бы российскую армию. И его задержанием Путин спас 4-миллионную российскую армию», — саркастично заметил пользователь Ф.Е. и продолжил комментарий в полунецензурном тоне.

U.S. Army Europe Георгий Каландадзе

«Какой он генерал… (нецензурно). Он же ни дня не воевал. Кто воевал и головы сложил, им даже капитана не давали», — продолжил в том же тоне Л.М.

«Путин сказал, что пока Каландадзе находится в украинской армии, ни один российский солдат не перейдет границу Украины! Тоже мне, Македонского нашли. Интересно, а чем он отличился в 2008 году?» — съязвил Г.Ц.

«Пока его нейтрализовали», — поддержала беседу Л.Л.

«Уф, а если бы его не задержали, он бы в русских хвостом камни кидал??? Что Миша был трепыхающимся главнокомандующим, что этот генералом…» — добавил О.Г.

«Каландадзе боялся Путин… А сейчас ему зеленый свет зажегся», — саркастично заметила О.Т.

«Путин не смел мобилизовывать войска, пока Каланду не арестовали. Да, таких сумасшедших и в Европе много…» — поддержал беседу Д.Г.

«Каким кретином нужно быть, чтобы эти два события связать между собой и еще Германию обвинить в путинизме», — возмутился Л.Б.

«Испугались русские: «генерал» Каландадзе на Украине, вот и подставили его», — продолжил тему Г.К.

«Да-а-а, наверное, Москву брать собирался, вот и не дали ему», — в тон предыдущим комментаторам заметил М.А.

«Бедный Путин, наверное, в бронежилете спал, так боялся Каландадзе», — поддержал собеседников З.Л.

А развязку в таком же иронично-саркастичном тоне предложил пользователь З.М.: «Путин нейтрализовал Каландадзе, но ничего, Саломе (Зурабишвили) помилует Мишу (Саакашвили) и отпустит на Украину для восстановления конституционного порядка».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Генерал Каландадзе, который при правлении Саакашвили дослужился до должности начальника Генштаба Вооруженных сил Грузии, после смены власти в октябре 2012 года был задержан по обвинению в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы. Однако затем был освобожден под залог и после увольнения с должности начальника Генштаба покинул Грузию и обосновался на Украине, где, в частности, консультировал украинских военных и получил украинское гражданство. Он был задержан 19 декабря в Германии по требованию грузинской прокуратуры. На родине ему грозит лишение свободы сроком до 17 лет.