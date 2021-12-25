Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко недоволен образом украинской героини во втором сезоне сериала Netflix «Эмили в Париже». Об этом украинский министр написал в своем телеграм-канале.

Флаг Украины

«В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А к тому же еще и оскорбителен. Такими будут видеть украинцев за границей? Ворующими, желающими получать все бесплатно, боящимися депортации? Так не должно быть», — возмутился Ткаченко, добавив, что направит в Netflix свою позицию.

Заявление украинского министра обсудили в украинских телеграм-каналах «Таймер Одесса», «Klymenko Time» и «headlines Украина».

Катерина Васильєва Александр Ткаченко

«Беда в том, что только обижаться и умеем… Но на других только, не на себя… 30 лет в поисках адекватности… И просвета не видно», — написал Gemin.

«А когда постоянно оскорбляют русскоязычных граждан Украины, ему нравится», — добавил Олег Н.

«С какими сталкивались, таких и показывают!» — пишет Татьяна.

«Вот такая она — слава Украины», — отметил R Ro.

«Раньше были русские. Теперь стали различать украинцев», — подчеркнул ЛГ.

«Всё верно, из-за вороватой власти и простых украинцев считают вороватыми, представляю, если бы фильм снимали про украинских чиновников, как бы их показали?» — задумался Юрий.

«Простых украинцев представляют такими не из-за власти. Вашу власть не знают простые люди в Европе и Америке, они не очень представляют даже, где находится Украина. А вот такой образ как раз от простых украинцев-западенцев-заробитчан, которые заполонили Европу и тут очень точно показано, один-в-один!» — возразила Юрию Алена.

«А если бы украинцы зиговали в сериале, то возмущений бы не было?» — спросила Lyubov I.

«Теперь еще и Netflix запретят смотреть», — отреагировал Сергей С.

Цитата из видео «Эмили в Париже (2 сезон) — Русский трейлер (2021)» Youtube.com «Эмили в Париже»

«Есть мораль, а есть реальность, так реальность такова! На правду не обижаются!» — добавил Oleg.

«В своём глазу бревна не видят, а в чужом соринку ищут», — привел слова из Библии Владислав.

«Сообщите этому клоуну, что свобода слова — одна из главнейших ценностей Запада», — написал s1.

«А чего это он так возмущается? Газ тырили — не стеснялись, а тут — карикатура! Это квинтэссенция — пятая сущность государства Украина (не путать с украинским народом)», — пишет KeS.

«А то нет таких в реальной жизни? Люди разные независимо от национальности, что за комплекс неполноценности у наших чиновников?» — не понимает Таисия.

«Сильные люди смеются над собой, а нытики бегут жаловаться мамочке. Ткаченко ещё больше опозорил украинцев», — считает ГК.

«Это собирательный образ. Виртуальный. После бреда Кулебы (главы МИД Украины — М. Р.) и ветеринара (главы СНБО Украины Алексея Данилова — М. Р.), после вечного… [выпрашивания] денег, после воровства из бюджета. Жрите и улыбайтесь», — отреагировал Виктор.

«Уже не знают, как свои сериалы пиарить — министерству культуры платить начали», — подытожил Alex.

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