Заявление президента России Владимира Путина о том, что Европа поступает глупо, препятствуя запуску «Северного потока — 2», так как появление дополнительных объёмов газа понизило бы цену на топливо, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 25 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

"Ну если так оно и есть. Им больше не у кого закупать природный газ, а они играют в игру «буду — не буду». Вот в связи с этим цена и возросла. А нам что? Нам от этого только лучше. Так что всё верно сказал наш президент!» — считает Виталий К.

Многие пользователи отмечают, что ситуация выглядит абсурдной, потому что Российская Федерация пытается учить Европу, напоминая ей о базовых принципах рыночной экономики.

«Правильно. На Западе действует рыночная экономика. Раз рынок сам всё регулирует, то когда политики вмешиваются в процессы, тогда и получаются такие эксцессы с ценой на газ, как в Европе», — отмечает Александр Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейские политики действуют не в интересах своих стран, а просто выслуживаются перед Вашингтоном.

«Унижаются в Европе, и всё ради интересов Америки. А США в это время, как и Россия, продаёт весь свой газ, в том числе и в Китай. Вот такие двойные стандарты американской политики», — написал Никита Н.

Часть людей полагает, что это личное дело европейских стран и нам с их головной болью лучше дел вообще не иметь.

«Если газ продан, то, наверное, это их дело, куда его запускать? Я же, продав машину, не говорю покупателю, чтобы он на ней не таксовал. Так что пускай сами разбираются друг с другом, кому какой газ и по какой цене продавать. Наше предложение всё равно самое выгодное на рынке», — поделился своим мнением Michail V.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора уже бросить надежды на то, что Европа вдруг станет самостоятельной и выстроит с Россией взаимовыгодные экономические связи, запустит наконец-таки газопровод «Северный поток — 2».

«Нет никаких проблем с «Северным потоком — 2». От него надо уже просто отказаться раз и навсегда. Другого не дано. Пусть теперь европейцы постоянно платят втридорога. Нашей стране газ нужен не меньше, чем Евросоюзу и прав на газ своей страны население имеет больше, чем ЕС. Так что надо расставить приоритеты», — пишет Котяра К.

Отдельные комментаторы отмечают, что российским властям нужно действовать более радикально и просто лишить Европу всех тех энергоресурсов, от которых она так показательно воротит нос.

«Моё мнение такое: надо просто перекрыть все трубы в сторону Европы и жить своей независимой ни от кого жизнью. Покупателей хватает, если что, в Азии. Сколько можно кормить Европу? Они нам что, друзья? Родственники? Это враги!» — указывает Дмитрий Б.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

Напомним, 24 декабря президент России Владимир Путин заявил на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию о том, что Европа поступает глупо, препятствуя запуску «Северного потока — 2», так как появление дополнительных объёмов газа понизило бы цену на топливо.