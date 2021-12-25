Сообщение пресс-службы компании «Нафтогаз Украины» о том, что запасы топлива на крупнейших украинских месторождениях газа подходят к концу, а на некоторых из них истощение достигло даже 80%, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 25 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Чёрное море выкопали, ну и газ выкопаете. Кастрюли есть. Еще с майдана остались», — издевается Имант К.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские власти могли сотню раз уже разработать собственные месторождения газа, не только обеспечив себя независимостью от России в этой сфере, но и начав продавать собственное голубое топливо за рубеж. Граждане убеждены, что киевские власти способны только воровать, а построить что-то новое они неспособны.

Naftogaz.com «Нафтогаз»

«А как же новые месторождения? Почему их не разрабатываете? Или их уже на корню продали все? Западу пообещали? У самих толку не хватает их освоить?» — задаётся вопросами Галина Л.

«Самое обидное, что все эти правители украинские — они-то ничего не теряют. Ну, рейтинг потерял, ну и что? Приобрёл зато миллиарды! Будет через два года сидеть за границей и ржать над всей Украиной!» — отмечает Олег Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев только и делает, что торгует национальными полезными ресурсами, поэтому и новые месторождения оказались бы выставлены на продажу, если бы они, конечно, были.

«Да ладно, если бы там действительно были большие залежи газа, его бы давно бы добывали американцы с англичанами. Ничего бы это по факту не изменило, украинцам всё равно бы пришлось топиться дровами, пока европейские страны будут пользоваться благами украинских недр», — пишет Aimo A.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь

Часть людей полагает, что теперь украинскому народу остаётся пенять на себя, запасаться дровами и пережидать зиму, будучи брошенным своим государством.

«Отлично! Теперь скачите в Карпаты и рубите оставшийся от после продажи лес, запасайтесь дровами!» — указывает Катюша Р.

Ряд пользователей указывает на то, что друг проверяется в беде, а значит, если США действительно переживают за Украину, то обязательно окажут Киеву безвозмездную помощь в виде поставки своих энергоресурсов.

«А что вы переживаете? Разве у Киева пропал верный друг в лице Америки? Что, Вашингтон разве не собирается подсобить Украине сжиженным газом?» — интересуется Iljas W.

Нашлись и те, кто убежден, что скоро Украина столкнётся с суровой реальностью, причём совершенно одинокая, голая и голодная.

«Ну вот и подходит к концу вся эта вакханалия. Все эти восемь лет после майдана Украина существовала исключительно благодаря поддержке Запада и благосклонности Москвы. В результате Киев одномоментно потерял всё. И друзей, и врагов. Некому и не на кого теперь жаловаться, и не у кого «занять до понедельника», — написал Артём П.

«Видимо, такими заявлениями украинцев готовят к земле, как говаривал классик украинской политики, сидящий в кресле мэра Киева», — предполагает Виталий Б.

Напомним, 23 декабря пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» сообщила о том, что запасы топлива на крупнейших украинских месторождениях газа подходят к концу, а на некоторых из них истощение достигло даже 80%.