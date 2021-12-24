Заявление генерала, бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко о том, что обсуждение нейтрального статуса Украины может происходить только после передачи Киеву Крыма и Донбасса, после подписания нового соглашения в дополнение к Будапештскому меморандуму, а также после того, как Украина получит суверенное право иметь двусторонние военные соглашения с другими странами, но вне НАТО, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"Здесь вам что, игра в напёрстки? Нынешняя Украина, словно цыганский табор, честное слово. Всё бы подшульмовать, и чтобы ничего за это не было. Обойдётесь, попрошайки», — пишет Дмитрий И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украине в сложившейся ситуации глупо требовать чего-либо от окружающего мира, кроме как милости.

«Проигравшие не выставляют требования победителям, это нонсенс! Поражение киевской хунты зафиксировано ещё Минскими соглашениями! Да и передел сфер влияния между Россией и США никоим образом не предполагает, что будет учитываться мнение Украины», — указывает Дмитрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что если Украина хочет сохранить свою государственность, то ей придётся учитывать мнение Российской Федерации и занимать нейтральное положение.

«А машину времени вам не подарить? Не хотите нейтралитета — будете буферной зоной. Третьего не дано. Тогда в вашу страну вообще ни копейки инвестиций не зайдёт. Будет вам полномасштабная «це Европа», — предупреждает Валентин А.

Часть людей полагает, что на Украине совершенно забыли о том, что нейтральный статус страны был основным мотивом при отделении данной территории от Советского Союза.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Он, наверное, все эти 30 лет спал, и только вчера проснулся. Потому что договор о нейтральном статусе Украины давно уже существует, этот вопрос ещё при отделении её от СССР решался. Плюс ко всему, эта страна — банкрот и не может в связи с этим ничего требовать. Она может только просить и надеяться, что ей не откажут», — поделился своим мнением Виталий Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что договариваться с Киевом нет никакого смысла, потому что он до сих пор не выполнил требований, прописанных в Минских соглашениях.

«Договоры в наше время, особенно с США и Украиной, ничего не стоят. Разрывают их, когда заблагорассудится, либо же просто не выполняют», — отмечает Александр Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что не Украине решать её судьбу, поэтому обращать внимание на эти пустые возгласы вообще не имеет никакого смысла.

«После котлов Украина даже вафельницу не имеет права открывать. Что скажут, то и будет делать. Либо США, либо Россия, в зависимости от того, кто захочет иметь дело с этой головной болью в виде государства», — указывает Вячеслав Р.

«Что будет с Украиной, решат Путин и Байден, но уж точно не украинские генералы. Эти могут только делать важный вид и сидеть в котле. На большее они не способны», — считает Руслан К.

Напомним, 23 декабря генерал, бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о том, что обсуждение нейтрального статуса Украины может происходить только после передачи Киеву Крыма и Донбасса, после подписания нового соглашения в дополнение к Будапештскому меморандуму, а также после того, как Украина получит суверенное право иметь двусторонние военные соглашения с другими странами, но вне НАТО.