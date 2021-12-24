Глава Белого дома Джо Байден подписал двухпартийный закон, ограничивающий возможность поставок товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая в США. Закон якобы направлен на предотвращение принудительного труда уйгуров в этом регионе Китая. Документом предусмотрены санкции в отношении физических и юридических лиц, которые виновны в «нарушение прав человека» в Синьцзяне.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

Президент поставил свою подпись после нескольких напряженных месяцев из-за использования Китаем труда уйгуров, что Госдепартамент США назвал геноцидом. Это одна из последних попыток Вашингтона привлечь Китай к ответственности за нарушения прав человека.

Ранее администрация Байдена объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Хороший политический ход. Но пока нет простого способа определить, где в Китае был произведен продукт, закон не может быть реализован», — пишет LanceOfTheMountain.

«Администрация Байдена фактически не исполняет никаких законов, я могу составить список игнорируемых законов, если хотите», — комментирует figpicker.

«Жаль, что кураторы Байдена не заинтересованы в производстве вещей в США», — отмечает tryandmakesense.

«…включает ли это драгоценные минералы, необходимые для производства батарей?» — интересуется yourfeetstink.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Нет, не включает и Nike», — отвечает Whatdidtheysay.

«Неа, и не айфоны тоже;)», — продолжает neal_harris.

«Хм-м-м, президент говорит о принудительных мерах. Между тем приказы о вакцинации были выпущены пару месяцев назад и считаются хорошей вещью. Этот закон не более чем витрина», — думает Exmark.

«Еще один пустой жест, подобный дипломатическому олимпийскому бойкоту», — отвечает Kidfromlynn.

«Вот именно. Какое это имеет значение? США даже не могут выполнять внутренние законы. Байден подписывает фальшивые документы для пиар-шоу», — соглашается art2021.

«Что за шоу, он осуждает Китай, так что теперь они могут поставлять товар через другую страну и доставлять его в Америку», — предполагает steve70522.

«Да, идея хорошая, однако Китай просто направит всё через другие регионы!» — восклицает truthful428.

«Президент Байден подписал в четверг двухпартийный закон, запрещающий импорт из автономного района Китая. Другие новости: Китай переименовал Синьцзян-Уйгурский автономный район в «Байденвиль», — иронизирует brainfreeze557.