BBC подводит итоги ещё одного года после выхода Великобритании из состава Европейского союза. По данным издания, Британии удалось избежать «худших сценариев развития событий», но в первые два месяца по обе стороны канала столкнулись с ударом по экономике. Британский экспорт не полностью восстановился, торговые отношения между Великобританией и ЕС и общий объем торговли не вырос и остался на низких уровнях 2020 года. В целом, британская экономика стала менее открытой и менее глобальной, чем была раньше.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Ряд пользователей считает, что большое влияние на состояние британской экономики оказывает не Brexit, а пандемия COVID-19, и пока она не завершится, делать выводы о последствиях выхода из ЕС нельзя.

«Экономическое влияние в течение последнего года оказывал ковид, а не Brexit!» — отметил @Carolriding.

«Как кто-то вообще может во время пандемии сказать действительный экономический статус Великобритании после Brexit?» — спросил @M8ycy.

«У нас глобальная пандемия, но давайте забудем про нее», — прокомментировал @JimmyLove92.

«Я не думаю, что можно прийти к каким-то правильным цифрам, потому что происходит слишком много того, что на них влияет. Надо подождать, пока всё устаканится, утихнет, и потом мы увидим настоящие цифры. Это как считать расходы домохозяйства, когда оно готовится к Рождеству. С пандемией то же самое», — сравнил @Grandmatriplets.

Пользователи напомнили, что за этот год они не слышали ни одной позитивной новости о последствиях Brexit, а вот новости о пустых полках в магазинах и дефиците водителей грузовых автомобилей встречались очень часто.

«Может тот факт, что мы не слышали ни одной позитивной истории, связан с тем, что позитивных историй нет? Brexit — катастрофа, как не меряй, а что будет с 1 января и того хуже», — отметил @Robrzx.

«Не вижу последствий. Но я и пользы не вижу», — отметил @AngelBallinor.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Часть комментаторов считает, что СМИ, в особенности BBC, сами то наводили панику, то утверждали, что Brexit под контролем, поэтому не удивительно, что на самом деле экономическая ситуация в стране плохая.

«Если бы вы не «разбавляли» правду враньем, не игнорировали постоянную ложь премьер-министра и правительства, и не крутили постоянно Brexit-мошенников, тогда, возможно, мы бы не были в таком беспорядке», — предположил @LenoreSimson.

Некоторые пользователи не поверили «экономическому обзору» от ВВС, они считают, что это очередная попытка запугать население, потому что «сказки про «Омикрон» уже не работают.

«Хорошо, ребятки, «Омикрон» их больше не пугает, возвращаемся к Brexit», — прокомментировал @Logicandcommon2.

«Нет водителей, пустые полки. Вы рассказывали страшные истории про это всё, а теперь хотите, чтобы мы поверили в еще одну», — прокомментировал @StuTheFat1.

«Это была необузданная катастрофа. Самая смехотворная ситуация из серии «прострели себе ногу», которая только могла произойти. И всё это из-за той лжи, которую распространяют наши замечательные СМИ», — добавил @CoulsonFlooring.

В комментариях отметили, что последствия Brexit ужасны, но это было всем давно понятно.

«Ужасное шоу, как мы и предполагали!» — написал @ukexpat.

«Это всегда была тупая идея, которая становится все более очевидной», — согласился @Andy030510.

«Brexit — это явная катастрофа. Слоган «завершил Brexit» заменяется на «проблемы с цепочками поставок». Как прямое и полностью предсказуемое последствие Brexit, Великобритания стала экономически, культурно, репутационно, политически и дипломатически беднее», — считает @Fore________.

Некоторые пользователи напомнили, что со следующего года из-за выхода из состава ЕС Британия будет применять новые правила ввоза товаров, что еще больше усугубит ситуацию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Happy Brexit

«Это еще ничего. С 1 января вводится вторая фаза, весь импорт из ЕС в Великобританию должен будет проходить с бюрократической волокитой. Если вы думали, что у нас в 2021 проблемы были, то настоящие проблемы только приближаются, потому что мы окажемся без импорта из ЕС, потому что им не нужна бюрократическая волокита», — отметил @richardbamforth.

«Ха-ха. Вы пока ничего не видели. 1 января 2022 случится бойня. Даже те предприятия, которые считали, что готовы, не будут готовы. Полная проверка импорта», — напомнил @thedigissue.