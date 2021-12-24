Консультации по безопасности Европейского союза, США или НАТО с Россией должны проходить при участии Киева. Об этом написал в своём микроблоге в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина играет

«Первой и главной темой разговора США, ЕС или НАТО с Россией должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, «агрессии» РФ против Украины. Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему», — написал дипломат.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили на украинских телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое Издание». Многие комментирующие дали понять, что Киев не ровня Москве и странам Запада. Другие также указали на то, что Украина потеряла субъектность и за нее решают «западные партнеры», а решение в итоге доводится до украинского руководства.

«Ну да — каву (кофе — О. П.) ж надо подносить в перерывах», — с сарказмом отметил KeS.

«Ну где это видано, чтоб в элитный клуб пускали в спортивных штанах и кроссовках на босу ногу?» — отреагировал Виктор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враждебная Украина

«Поздно пить «Боржоми»… Есть там кому решать… по итогам переговоров «они» доведут своё решение! Будут исполнять! А чтоб не было «зрады», сейчас необходимо собрать более 200 тыс. армию и провести учения! Потом через СМИ реализовать свою «победу» над «агрессором», заявить, что враг испугался… и тихонько выполнить, что скажут кураторы…» — с сарказмом добавил Артем.

«Думаю, все страны считают, что должна!.. Но не обязана», — пошутил MsksimusDi.

«Исходя из языка его публикации — это чисто для украинского холопа», — написал Артур.

«Вас позовут, когда большие дяди договорятся по вашему кейсу. Сидите под дверью. Не рабы», — смеется «Kіевлянинъ».

»Галантерейщик… и кардинал — это сила», — с сарказмом отметил Dima N.

«Да, тут… [не] поспоришь. Только как обслуживающий персонал. Ну там, водички подлить или полы помыть», — написал Igor O.

«Ага, в предбаннике постоит в лучшем случае», — подытожил Николай С.

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Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уже в 2022 году власти Украины намерены добиться понимания точных сроков вступления в НАТО.