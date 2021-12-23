Новый глава МЧС будет назначен до конца 2021 года. Причем станет им, вероятно, не исполняющий обязанности министра Александр Чуприян, а другой кандидат. Такой прогноз дают несколько авторитетных телеграм-каналов. Некоторые из них со ссылкой на собственные источники даже называют персону будущего министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Причем каждый раз нового.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Впрочем, о том, что Чуприян возглавляет ведомство временно, ТГ-каналы единодушно писали сразу после трагической смерти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Напомним, что тот погиб 8 сентября 2021 года, пытаясь во время межведомственных учений спасти жизнь другого человека.

«По информации наших источников, в скором времени Александр Чуприян покинет пост ио министра МЧС. Главным кандидатом на пост министра МЧС является губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Однако к нему есть вопросы, поэтому окончательного решения ещё нет», — написал телеграм-канал «Друид».

Примечательно, что не так давно фаворитом на эту должность телеграм-каналы называли губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Для врио главы МЧС Александра Чуприяна последняя неделя 2021 года может стать последней в статусе руководителя ведомства. На пост нового министра чрезвычайных ситуаций по слухам якобы согласована кандидатура генерал-полковника внутренней службы с большим послужным списком в системе МЧС, прошедшего путь от первого заместителя начальника Главного управления по Воронежской области до заместителя министра МЧС, а ныне губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича», — сообщил 20 декабря телеграм-канал «Незыгарь».

Mchs.gov.ru Александр Чуприян

Однако прогнозу не суждено было сбыться. Глава региона поспешил опровергнуть слухи о возможной смене работы.

«Сегодня активно муссируются слухи о назначении главы МЧС России — мол, президент может назначить его еще до конца 2021 года. Известно, что врио Чуприян на эту кандидатуру не рассматривается. Зато предлагаются другие варианты. Один из них — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев — именно его персону называли наиболее вероятной на этот пост. Но Кобзев официально объявил, что у него обязательства перед регионом и в МЧС он не собирается», — сообщил телеграм-канал «Кремлёвский пересмешник».

Дошло до того, что высказаться по этой теме пришлось пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Тот заявил, что глава государства ещё не определился с назначением нового главы МЧС.

«Когда определится и подпишет, сообщим. Заранее не анонсируем», — процитировал его слова ТГ-канал.

Тем не менее слухи вокруг будущего главы МЧС в Telegram продолжили муссировать и после этого.

«Исполняющий обязанности министра МЧС Чуприян действительно должен сложить полномочия врио главы ведомства до конца года. Переназначения на полноправного руководителя министерства не произойдет. Пост министра займёт близкий президенту человек, выходец и должность, как у Зиничева до МЧС», — продолжил упорствовать в своих прогнозах относительно будущего руководства МЧС «Незыгарь».

kremlin.ru Евгений Зиничев

Следом за этим к числу прогнозистов добавился телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК». Причем домыслами о будущем только главы ведомства он не ограничился и поделился своими видением относительно судьбы еще одного высокопоставленного сотрудника МЧС.

«Назначение главы МЧС может случиться до Нового года — дата 27 декабря для этого выглядит символичной: будет День спасателя. На том перестановки в министерстве не закончатся: с большой вероятностью в отставку отправится замглавы МЧС Гурович», — написал «КАК-ТО ВОТ ТАК».