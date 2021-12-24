



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska Codziennie заявил о возможности продления строящейся ныне стены на польско-белорусской границе (около 400 км) на украинском направлении (535 км). «Русские проводят свои операции, и Украина — лучший тому пример, — отметил Качиньский. — Я не исключаю, что пограничный барьер, который уже строится (на белорусском участке. — С. С.), придется укреплять и расширять до границы с Украиной».

По словам главы правящей партии, «ситуация вступила в новую фазу». Как считает Качиньский, «Москва решила, что настал момент завершить важные для нее дела. Теперь русские хотят предъявить к оплате годы вооружения и обучения своей армии. За это время Европа разоружилась, а США стали политически слабыми. Россия играет — по крайней мере, временно — в одной команде с Китаем, который, в свою очередь, укрепляет свои позиции. К сожалению, западный мир в течение многих лет очень наивно смотрел на Москву. Много раз он пытался перетянуть Москву на свою сторону, обманывая себя неким утопическим видением этого государства. Ничего хорошего из этого не вышло. По крайней мере, для Запада. Потому что Россия, да, смогла использовать такие «перезагрузки» с выгодой для себя». Вместе с тем он подчеркнул, что «сценарий вторжения России на Украину сегодня вряд ли можно назвать рациональным».

Из слов председателя «Права и Справедливости» можно сделать следующие выводы. Во-первых, Варшава с большой долей вероятности предполагает выход на договоренности между Россией с одной стороны и США с ЕС с другой стороны. При этом Качиньский, упоминая Китай, считает безосновательными надежды некоторых западных аналитиков на то, что Москва может в рамках нынешнего тура вальса пойти на уступки в отношении Пекина. Во-вторых, лидер правящей партии скептически оценивает перспективы самой Украины. Судя по всему, он допускает, что даже без какого-либо «российского вторжения» она стоит на грани распада, который приведет к миграционному кризису и массовой волне беженцев в сторону Польши. А для отражения ее и потребуется строительство стены на польско-украинской границе. В-третьих, Варшава в этой ситуации осталась одна и не может рассчитывать на американских и европейских союзников. Запад не будет учитывать польские «озабоченности» во время выстраивания с Москвой новой конфигурации европейской безопасности.

Army.mil Солдаты США в Польше

Основания так считать у Польши есть. Уже с начала сего года Варшава начала резко терять влияние в западном мире. Если летом 2016 года во время Варшавского саммита НАТО она была в центре внимания, вместе с прибалтийскими республиками став основой созданного тогда так называемого восточного фланга Североатлантического альянса, предлогом чему послужил украинский кризис, то сейчас голос Польши не принимается во внимание, и ее не информируют о происходящих процессах. Фактически в настоящее время Киев больше осведомлен о том, какие вопросы обсуждаются на линии США — НАТО — Россия. Отчего Варшава вынуждена активизировать контакты с украинской стороной, чтоб хотя бы таким образом получать какие-то сведения, затрагивающие ее настоящее и будущее. Даже несмотря на то, что Киев предпринимает откровенно недружественные действия, как в случае блокирования поездов из Китая в Польшу, следующих через Украину. И хотя глава МИД Польши Збигнев Рау называет этот инцидент более «прискорбным и болезненным для экономики Украины», чем для Польши, Киев сегодня находится в лучшей позиции.

Похоже, что в данной ситуации польское руководство в лице председателя PiS сочло необходимым намекнуть Украине о грозящих ей угрозах и вызовах, которые та может не пережить, и потому двум соседним странам надо бы действовать сообща. Но это не поможет Варшаве укрепиться и отстоять свои интересы в случае нахождения компромисса между Западом и Россией. Вместе с тем для Польши остается узкий коридор возможности оказаться полезной, о чем косвенно упомянула на недавнем брифинге помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кэрен Донфрид. Она пояснила, что Вашингтон готов к дипломатическому взаимодействию с Москвой по нескольким каналам — двусторонний диалог, Совет НАТО — Россия и ОБСЕ. А далее обрисовала последовательность их задействования: «Что касается двусторонних переговоров, мы определим их дату вместе с Россией, и мы полагаем, что они пройдут в январе. В контексте НАТО сегодня (21 декабря. — С. С.) состоится заседание Североатлантического совета, и разговор будет посвящен вопросу приглашения России на заседание Совета НАТО — Россия. И затем ОБСЕ также будет продвигаться вперед в отношении определения условий, которые лучше всего подходят для такого разговора в ОБСЕ».

Nato.int Саммит НАТО

Учитывая, что Варшава примет председательство в ОБСЕ в начале 2022 года, это станет для нее шансом включиться в переговорный процесс между Западом и Москвой. Конечно, с сопутствующими ограничениями как председательствующей стороне. Но все же она получит возможность держать руку на пульсе. Напомним, что в сентябре сего года в Нью-Йорке на полях 76-й Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров и Рау провели беседу, в ходе которой, как сообщала Смоленская площадь, «состоялся обмен мнениями относительно состояния дел в ОБСЕ и подходов к решению стоящих перед ней задач. С российской стороны основное внимание было уделено обсуждению возможностей для повышения эффективности ОБСЕ с целью восстановления ее роли как площадки равноправного диалога и конструктивного взаимодействия в рамках объединительной повестки дня. Выражена надежда, что польское председательство будет этому содействовать». Однако чтобы Варшаве удалось эффективно вписаться в нынешний диалог между Западом и Москвой по линии ОБСЕ, третьей переговорной площадки, ей предстоит вначале завоевать хоть немного доверия России.