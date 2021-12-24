Обещаний не расширять свой состав и присутствие НАТО никогда не давало. Подобных самоограничивающих обязательств со стороны альянса не было и в документах. Об этом 23 декабря заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что руководство НАТО нарушило свои обязательства по нерасширению, генеральный секретарь альянса заявил, что блок никогда не обещал «не расширяться».

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Заявление Столтенберга обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и «Наглый». Многие отметили, что генеральный секретарь НАТО обманывает, так как устные обещания были в свое время даны Михаилу Горбачеву.

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«Но НАТО никто и никогда не давал гарантии, что однажды ему придется сужаться…» — отреагировал MsksimusDi.

«Письменных не давал, а устные нарушил. Именно поэтому сейчас Россия и требует письменных гарантий», — добавил Олег.

«Горбачёву давали обещания! Но, как всегда, обманули», — пишет Slavik.

«Пиндосам (американцам. — О. П.) никогда верить нельзя! Как и власти страны (Украины. — О. П.) последние тридцать лет!» — пишет Андрей Б.

«Лет сто назад за устный базар отвечали на дуэли. Жаль, что данная традиция ушла в небытие, а то все наши управители по несколько раз уже давно были бы приглашены на данное мероприятие», — отреагировал Сергей.

«Так-то на словах… это мы привыкли отвечать за слова. А там все по контракту, и то, если потом еще в суде докажешь», — добавил Dmitro V.

«Мне вот интересно. НАТО — это ж, с их слов, оборонительный блок. А от кого он по всему миру обороняется? И это… когда на НАТО напала Югославия? А Ливия с Ираком?» — задался вопросом Александр Л.

«Да потому, что нигде не задокументировано. Вот на этом и поймали — мол, покажите, где это утверждено», — отметил Fariz B.

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«Ой, а были бы документы, разве это что-то изменило бы? Напомнить гарантии, которые давали Януковичу? Да всем… [плевать], важна лишь сила и возможности…» — отреагировал Go-go-go.

«Если бы каждый человек отвечал за свои слова, была бы нормальная жизнь», — отметил Ol.

«Запад отказал России. [Пресс-секретарь Белого дома Джен] Псаки заявила, что предложения по нерасширению НАТО США обсуждать не намерены. Столтенберг заявил, что «никто никому ничего не обещал». Теперь слово за РФ. Россия или примет отказ — и будет строить дальнейшую политику исходя из статус-кво, или начнет повышать ставки. США по большому счету устраивают оба варианта. Украину не устраивает ни один. Нынешнее «ни мира, ни войны» и возможная полноценная война — два исхода, которые для нас отличаются лишь степенью неблагоприятности», — подытожил в своем телеграм-канале («The Панда») украинский журналист Вячеслав Чечило.