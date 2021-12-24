На фоне прошедшего расширенного заседания коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2021 года, в котором принял участие президент России Владимир Путин, в тот же день не сильно замеченной прошла церемония приёма атомных ракетных крейсеров «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав Военно-Морского Флота России. Подлодки будут нести службу на Тихом океане.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

О готовности ракетоносцев к подъёму военно-морского флага по видеосвязи из Северодвинска Владимиру Путину доложили заместитель министра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Олег» относится к АПЛ четвёртого поколения и является первой серийной подводной лодкой проекта 955А «Борей-А». Она была спущена на воду в июле 2020 года. Кстати, изначально планировалось передать эту АПЛ флоту в 2020 году.

РПКСН «Князь Олег» несёт 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава. Дальность полёта МБР «Булава» достигает 10 тысяч километров. Головная часть ракеты разделяющаяся и включает 6−10 ядерных боеголовок индивидуального наведения мощностью 100−150 килотонн каждая. Круговое вероятностное отклонение боеголовки от цели находится в пределах от 120 до 350 метров.

Mil.ru Пуск «Булавы»

Головной корабль серии 955А «Борей-А» РПКСН «Князь Владимир» числится в составе Северного флота с июня 2020 года. РПКСН «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» передан флоту 21 декабря 2021 года. Кроме того, на данный момент в строю ВМФ РФ находятся три РПКСН проекта 955 «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах» и «Александр Невский».

В рамках действующей госпрограммы вооружений к 2027 году планируется построить и передать в состав флота ещё пять подводных лодок проекта 955А «Борей-А». Таким образом, в составе ВМФ РФ будет десять РПКСН проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А». Эти подлодки составят основу морской компоненты стратегических ядерных сил России. Планируется пять РПКСН иметь на Северном флоте и пять на Тихоокеанском.

Атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Новосибирск» — это многоцелевая атомная подводная лодка четвёртого поколения c крылатыми ракетами. «Новосибирск» является первым серийным кораблём проекта 885М «Ясень-М». Данная АПЛ была спущена на воду в конце декабря 2019 года. Изначально планировалась передача её флоту до конца 2020 года, затем срок был перенесён на 2021 год.

АПРК «Новосибирск» способен решать широкий спектр задач, среди которых борьба со всеми типами надводных кораблей, подводными лодками, нанесение ударов по наземным целям и проведение специальных операций. В качестве основного вооружения АПЛ несёт крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр», которые размещаются в восьми вертикальных пусковых установках. Данные ракеты могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Кроме того, подлодка располагает десятью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Mil.ru Подводная лодка проекта 885 «Ясень»

Головная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду в конце марта 2017 года и передана Северному флоту в мае 2021 года. Изначально планировалось её сдать в 2020 году. С 21 декабря 2021 года в составе Тихоокеанского флота находится АПРК «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М». Кроме того, головная субмарина базового проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» находится в составе Северного флота с 2014 года.

В рамках действующей госпрограммы вооружений планируется построить и передать в состав флота ещё шесть подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Таким образом, в ВМФ РФ к 2027−2028 годам будет девять многоцелевых атомных подводных лодок проектов 885 «Ясень» и 885М «Ясень-М». Данные подводные крейсера способны решать вопросы как стратегического неядерного, так и нестратегического ядерного сдерживания.

Боевой потенциал атомных подводных лодок этого класса будет значительно повышен после оснащения их гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», имеющими скорость полёта до 8−9 Махов и дальность полёта более 1000 км. Первым штатным подводным носителем «Циркона» станет АПЛ «Пермь» проекта 885М «Ясень-М» изменённой конструкции. Сдача её флоту запланирована на 2025 год. Учитывая АПЛ «Пермь», четыре подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» смогут нести гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

Военно-политическое руководство России считает оснащение современной техникой и вооружением Военно-Морского Флота крайне важной задачей. Данный вопрос обсуждался 1 ноября 2021 года на совещании президента России Владимира Путина с руководящим составом Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Поставлена задача к 2027 году достичь уровня оснащённости ВМФ РФ современными образцами вооружения более 70 процентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство подводной лодки

Возвращаясь к обновлению атомного подводного флота, можно констатировать, что этот вопрос стоит на личном контроле президента России. Действующая госпрограмма вооружений по данному направлению в целом выполняется, правда, с некоторыми задержками.

Военно-Морской Флот России к 2027−2028 годам будет иметь в своём составе девятнадцать атомных подводных лодок четвёртого поколения, в том числе десять ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, оснащённых межконтинентальными баллистическими ракетами, и девять атомных подводных ракетных крейсеров, оснащённых крылатыми ракетами.