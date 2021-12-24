В Саратовской области взялись за оптимизацию образовательного процесса путём закрытия сельских школ либо объединения нескольких учебных заведений. Озвучиваются планы о создании образовательных центров, а о закрытии школ речь якобы не идёт. При этом в сообществе «Саратовщина» жители обсуждают, что реорганизация ожидает несколько учебных заведений в районах и шесть школ города Саратова. При реорганизации школа, к примеру, в соседнем селе получает статус базовой, а другая становится филиалом. В Саратове путем слияния к школам присоединяют детские сады в связи с низкой наполняемостью, о чем еще в октябре говорил замглавы администрации города по социальной сфере Александр Бурмак. По оценкам чиновников, оптимизация приведет к повышению качества образования.

Константин Трутовский. Сельская учительница (фрагмент). 1883

Родители, учителя и даже дети не особо рады предстоящим «подаркам». Жители готовы защищать свои школы. Сельчане уверены, что для них оптимизация сродни смерти населённого пункта. Небольшие городки и сёла в прямом смысле вымрут без школ.

Жители села Пилюгино Балтайского района Саратовской области, в числе которых родители школьников и дошколят, записали видеообращение в адрес местных властей.

15 декабря будто бы прошел опрос сельчан, жители говорят, что узнали о нем из районной газеты, другой информации они не получали. Никаких встреч и сходов не было, хотя люди надеются пообщаться с представителями региональной власти. Как оказалось на деле, глава местной администрации Сергей Сибирев рано утром предоставил опросные листы, а сам уехал. Никаких документов и разъяснений о причине готовящейся реорганизация жителям не предъявили.

16 декабря родители приняли решение о недопуске детей в школу, уведомив в заявительной форме классных руководителей. Причиной пропуска занятий названа просьба о встрече с представителями районной власти, на которой люди хотят получить разъяснения о предстоящей «реформе».

В школе в настоящее время обучаются 25 детей, еще пять ребят посещают местное дошкольное учреждение. Жители выступают с требованиями, чтобы образовательные учреждения в селе не закрывали, а дети продолжили учиться рядом с домом. Родители против присоединения, так как у них нет доверия к местной власти и нет уверенности, что школу и детсад не ликвидируют. «Пока существуют школа и детский сад — живет село», — уверены сельчане.

Цитата из видеообращения Обращение жителей села Пилюгино Балтайского района Саратовской области

Еще одну школу, но только в селе Малая Семёновка Балашовского района Саратовской области якобы реорганизовывают из-за плохой успеваемости. Жители также высказали свое отрицательное отношение к этому и записали видеообращение. Сельчане в ролике утверждают, что их образовательное учреждение хотят сделать филиалом школы в селе Барки. По словам местных жителей, «в отличие от школы, которую хотят сделать базовой, в Малой Семёновке туалет и столовая находятся в здании. В том селе детям придется идти из одного здания через улицу в другое». 21 декабря с с жителями села Малая Семёновка встретился замглавы Балашовского района Олег Дубовенко. Сельчане возмущены предстоящим проездом детей в школу за 10 км от дома. Некоторым детям и сейчас приходится добираться в школу, преодолевая 8 км.

Секретарь главы районной администрации Павла Петракова заявила, что прием граждан ведётся раз в месяц, но жители боятся, что пока ждут аудиенции, могут остаться без школы.

Жители Саратова обратились к мэру города Михаилу Исаеву в попытке отстоять школу №39, которую планируется присоединить к гимназии №5.

«В Комсомольском поселке всего три школы: гимназия, 59-я школа с углубленным изучением предметов и наша, самая обычная 39-я школа. Если бы мы хотели, чтобы наши дети либо глубоко изучали предметы, либо были гимназистами, то мы бы обращались в эти школы», — говорят родители в видеобращении.

Council.gov.ru Михаил Исаев

А сейчас дети будут вынуждены менять учителей-предметников, выстраивать отношения с новыми одноклассниками, подстраиваться под новые учебные программы. Школьники, которые обучались в универсальном классе, не смогут продолжить обучение в прежнем формате, они должны будут переходить в специализированные классы с углубленным изучением отдельных предметов, что подходит далеко не всем.

Попытки оптимизации образовательного процесса в муниципалитетах Саратовской области горячо обсуждают в соцсетях. По этому вопросу жители области на редкость единодушны, оценивая процесс реорганизации резко негативно, многие приводят в пример школы в своих селах, после закрытия которых жители просто разъехались в поисках более удобной для семей с детьми жизни.

«Не будешь хорошо учиться, школу закроют, это что-то новенькое», — иронизирует Екатерина И.

«Успеваемость в деревенских школах выше, чем в городских. Дети из села намного умнее», — пишет Артур К.

«Оптимизация шагает… Убили медицину, теперь взялись за образование», — утверждает пользователь с ником Весёлый Айтишник.

«Говорят об улучшении демографии, да какой там — всё платно, да ещё школы закрывают», — вторит Екатерина И.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьный автобус в деревне

«Ужасная новость. У меня такое ощущение, что в психушке произошло восстание и психи разбежались кто куда», — поделился мнением Андрей С.

«Ну закрытие школ — это не так важно. Вот когда на улице начнут под руки хватать и уколы делать, тут уже никому не надо будет ни образования, ни работы. Живыми бы остаться», — добавила Юлия К.

«Чего чиновникам не живётся спокойно?» — интересуется автор под именем «Саратовский житель».

«Реформирование, интенсификация, модернизация, цифровизация имеют одинаковое значение — разрушение и уничтожение социальных структур, общества, населения и по итогу суверенитета страны», — уверена Людмила Р.

«Даже для особо отсталых в реальности школы не закрывают, а объединяют», — возмущается Станислав Д.

«Как представляют себе новость 99% читателей: «полные коридоры детей на переменках, физрук на площадке с детьми, куча учителей молодых с ипотеками. Куча классов, что аж букв не хватает, как в Краснодаре. И вот это всё закрывают! Как в реальности: пять человек в 11-м классе, перспективы набора в 1-й класс хотя бы восьми человек туманны», — не удивлён Станислав.

«Если будет много грамотных — дворниками и грузчиками некому будет работать. Поэтому правительство всё правильно (для себя) делает», — отметил Алексей Л.

«Тема неоднозначная, но к проблеме оптимизации городских школ приплели умирающие деревни зачем-то», — ухмыляется Владимир Д.

«В Энгельсе 23-ю школу закрыли. Нормальная школа была, закрыли типа на реконструкцию (по слухам). Скорее всего, её никогда не будет», — считает Валентин Н.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

«Транспорта общественного там нет вообще, как ребёнка в детский сад возить? То же самое с учителями. Всех на улицу. Работу там искать просто негде. За такие решения надо как за измену Родине судить», — отмечает Юрий Н.

По мнению Людмилы М., родительский протест не будет успешным, поскольку «люди обращаются за помощью туда, откуда поступило указание на закрытие этих школ».

«Молодцы люди, надо бороться за свои права и права своих детей! Спасибо за информацию», — отозвался аноним.

«Люди, учитесь громко разговаривать и никого не бояться. Я сегодня промолчал, проявив слабость, завтра нашим детям это сделать будет намного сложнее», — призывает Андрей К.

«Всё, что открыли в СССР — закрывают, а новых не предвидится», — написал Ратибор Р.

«В советское время открывали, строили для людей, а теперь модернизация, оптимизация», — вторит Т. Т.

«Почему дети и родители обязаны кланяться и просить, чтобы не закрыли школу?! Требование! Только требование — обеспечить достойным образованием — гарантированное Конституцией России! Чиновники, не смейте закрывать и оптимизировать школы!» — возмущён Сергей М.

«К кому вы обращаетесь? Вы для них уже давно никто и звать вас никак», — добавила Юлия М.

«Реорганизация, оптимизация. Вот чего творят! Жители молодцы, молчать нельзя», — уверен Тимофей К.

«Такое ощущение, что только Саратовская область борется за свои права. Большое уважение всем! Сил и терпения в вашем нелёгком противостоянии!» — пожелала Галина М.

«Цифровое обучение в деревнях сложнее организовать, дорого, решили всех в город перебросить», — пишет Венера.

«Школы закрывают, чтобы уничтожить сёла, а оставшихся сельских жителей загнать в города. Там легче всех оцифровать», — уверяет Man Yun.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!

«Знания — наша сила и жизнь! Родители, смело и настойчиво отстаивайте свои права. Как можно так поступать с живыми людьми — жителями сёл?» — удивляется Татьяна Б.

«Может, надо уже самим учить своих детей по своей программе и не бояться за их будущее», — предлагает Любовь П.

«Ужас, просто уничтожают народ в регионах», — уверен Rouse.

«Позор чиновникам, что закрывают школы в Саратове», — заявила Светлана А.

«Мы в городе Петровске в Саратовской области 10 лет назад тоже были против реорганизации школы. Нас даже слушать не стали! Безобразие уже давно началось, к сожалению, многие долго спали», — добавил F.F.

«Пандемия показала состояние современной медицины после разнообразных оптимизаций и реформ, теперь добивают образование», — пишет Анна И.

«Ульяновск шёл тем же путём! Оптимизировали школы, сады и медицину, вынудив людей продавать дома за копейки, хватающих на начальный взнос ипотеки ближе к центру. Освободившиеся земли отдали иностранцам под их бизнес. Застройщикам нужны покупатели, банкам — ипотечники, бизнесу — земля, а до людей дела им нет», — пишет гр. РФ.

«Неграмотными легче управлять. Сказано — сделано!» — пояснила Римма Ш.

«Кому нужны умные люди?» — задаётся вопросом Kline.

«Вот так и бывает, миллионы молчат, а десятки борются. Вот и делайте выводы сами», — поделился мнением Сергей С.

«Куда ваш губернатор смотрит на такой беспредел?» — спрашивает Иван Б.

«Нас давно никто не слышит и нашего мнения не спрашивает», — отвечает Александр С.

«Моя родная деревня развалилась по такому же сценарию! Закрыли школу, сразу все разъехались», — добавила Александра М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Деревня

В Саратове планируют слияние нескольких школ. Так, средняя школа №16 объединится со школой №104, гимназия №5 — с 39-й школой, единым целым станут школы №93 и №24. По заверению властей, дети и педагоги останутся в родном здании и продолжат обучение по утверждённой программе, а старшеклассники смогут выбрать в каком из профильных классов продолжить обучение. Педагогические коллективы сохранят, изменится лишь численность управленцев и обслуживающего персонала.

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