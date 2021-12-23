Решение российской госкорпорации «Газпром» не бронировать мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии, продолжая придерживаться тенденции по снижению бронирования для транзита через территорию Польши, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 23 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Правильное решение! У нас суровая зима! Вам всё по договорам исполняется, поэтому жаловаться не надо. Сколько заплатили, столько получили. Вот и сосите лапу!» — пишет Давид О.

Nzeemin Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша всеми силами пытается настроить Российскую Федерацию против себя, поэтому не стоить удивляться тому, что Россия предпочитает осуществлять поставки газа в Европу через другие газопроводы.

«Газпром качает газ тем, кто в нём нуждается. Коли спроса нет, то и поставлять некому. Видимо, в Европе пока морозы не наступили, экономят как могут. Только вот цена никак не снижается, несмотря на то, что Европа усиленно делает вид, что российский газ им не нужен», — поделился своим мнением Коля В.

Некоторые комментаторы отмечают, что такая ситуация сложилась из-за того, что Европа удовлетворяет интересы Соединённых Штатов не только в ущерб интересам России, но и лишая себя многих благ от экономических отношений с Российской Федерацией.

«Надеюсь, скоро Европа почувствует, что своим потаканием интересам США хорошо подпилила сук, на котором сидит. И будет это в момент громкого треска и последовавшего за этим падения», — отмечает Ростов Ю.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Анджей Дуда

Часть людей полагает, что польские граждане могут сказать большое спасибо своим чиновникам за прекращение транзита российского газа через территорию Польши.

«Нужно польским чиновникам, которые принимали решение об отказе от долгосрочных контрактов, показательно вручить медаль», — предлагает Михаил А.

Ряд пользователей указывает на то, что Польше пора и вовсе отказаться от всех российских энергоресурсов, чтобы на деле доказать свою приверженность русофобии.

«Не пора ли полякам уже определиться, точно как в анекдоте: «Или крестик снимите, или штаны наденьте!» Самые главные русофобы до сих пор пользуются российским голубым топливом. Ну не позор ли?» — задаётся вопросом Anton M.

Mirtesen.ru Русофобия

Нашлись и те, кто убеждены, что сложившееся положение дел никоим образом не угрожает Российской Федерации.

«А что мы теряем? Поляков в качестве пользователей российского газа? Они же сами много раз заявляли, что вот-вот от энергоносителей из Российской Федерации откажутся. Поэтому дорожить такими клиентами ни одна уважающая себя компания не станет. Какие хамы, такое и отношение», — указывает Николай С.

«И ценник на газ сразу взлетел под $2200, и это не предел! Ну, зато Европейский союз теперь почувствует свою «энергонезависимость» от России и российский газ перестанет быть для них «угрозой» и «оружием». За что боролись, на то и напоролись по итогу», — считает Katia G.

Напомним, 22 декабря стали известны данные GSA Platform, согласно которым российская госкорпорация «Газпром» не забронировала мощности газопровода Ямал — Европа ни во время регулярной, ни на дополнительной сессии, продолжая придерживаться тенденции по снижению бронирования для транзита через территорию Польши.