Глава Белого дома Джо Байден сделал оговорку к своему заявлению о том, что он планирует переизбираться в 2024 году, сказав, что примет участие в президентской гонке, если ему позволит здоровье. Об этом Байден заявил в интервью ABC News, когда его спросили, собирается ли он выполнить свое обещание, данное в 2020 году, о том, что будет служить восемь лет.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Да, но слушайте, я уважаю судьбу. Судьба много, много раз вмешивалась в мою жизнь. Если я буду пребывать в таком же состоянии здоровья, как сейчас, — в хорошем состоянии — тогда я буду переизбираться», — указал Байден.

Ответ Байдена прозвучал на фоне спекуляций о том, будет ли 79-летний политик вновь участвовать в президентской гонке, особенно на фоне того, как его рейтинги стремительно падают.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я говорил это раньше и говорю снова. Никому не должно быть позволено баллотироваться в президенты, пока он не пройдет тест на компетентность и медосмотр, которые будут доведены до сведения избирателей. Это касается любой партии», — пишет bravomike48.

«Конечно! Кроме того, тест должен проводиться и заключаться тремя разными врачами. Кандидаты должны быть обязаны набрать в среднем 115 баллов или выше по трем тестам IQ. И опубликовать десятилетнюю налоговую декларацию, раскрывающую потенциальные иностранные и внутренние конфликты интересов, а также отчуждение активов за время их пребывания на посту», — отвечает AntiPoliticalTribalism.

«Они проходят обследования, но под присмотром врача, которого они выбрали. Если бы я был Байденом, я бы сомневался, что останусь в хорошем состоянии к 2024 году», — комментирует b4a216.

«Если он нарушил почти все другие предвыборные обещания, что заставляет нас верить, что он выполнит это? Обычно если он что-то говорит, вы можете рассчитывать на обратное», — указывает pchem10.

«Байден сказал, что отработает 8 лет, если будет избран. Если правосудие восторжествует, я готов поспорить, что он отсидит гораздо больше, чем 8 лет. Может быть, от 15 до 20 лет», — подчеркивает quickshift64647.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Его здоровье было причиной, по которой он не должен был баллотироваться в первый раз. Его выступление — причина, по которой он не должен баллотироваться снова», — отмечает oneguy393.

«Байдену, после 48 лет государственной службы без единого достижения, не следовало становиться президентом. Последние 11 месяцев его неудач доказали мою точку зрения», — считает JoeCutlas456.

«Его 50 лет карьеры политика не были «служением обществу». Это было служение ради собственной выгоды», — отвечает weezie-did-it.

«Байдену не следовало баллотироваться в 2020 году. К сожалению, США предстоит пережить еще три долгих года темных веков», — пишет carryon.

«Единственные люди, которые действительно верят в то, что Байден будет баллотироваться в 2024 году, — это обманутые люди, которые голосовали за него в 2020 году. Остальное человечество знает, что он не подходит», — размышляет MotoBecan.

«Останется в хорошем состоянии? Очевидно, что сейчас он не в хорошем состоянии. Если США переживут следующие три года, я буду очень удивлен», — указывает trumper88.

«Не беспокойтесь — после того как республиканцы возьмут власть в палате представителей и Сенате в ноябре 2022 года, Сонному Джо будет объявлен импичмент, а через неделю будет объявлен импичмент Камале, и Трамп, как новый спикер палаты представителей и третий в очереди, станет президентом США», — мечтает Jiggler687.

(сс) Gage Skidmore Камала Харрис

«Да уж, меня беспокоит, что он думает, что у него всё в порядке со здоровьем», — переживает timesrchangin'127.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Джо Байден, которому исполнилось 79 лет, является самым старым президентом США, и многие задаются вопросом, будет ли он переизбираться в 2024 году. И хотя в Белом доме указывали, что Байден может принять участие в президентской гонке, это не значит, что какие-то решения уже были приняты. По мнению журналиста The Washington Post Аарона Блейка, не похоже, чтобы вопрос был решенным. Кроме того, согласно опросам, избиратели-демократы предпочитают, чтобы в 2024 году в бюллетене был кто-то не по фамилии Байден. А из недавней статьи Times и других американских газет видно, что многие потенциальные преемники в Демократической партии готовятся к выборам 2024 года. Блейк пишет, что это подводит нас к вопросу о том, что же произойдет потом. Займет ли место Байдена вице-президент Камала Харрис? Ниже он приводит рейтинг ведущих кандидатов, которые могут баллотироваться, в порядке наибольшей вероятности выдвижения.