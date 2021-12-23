Десятки предметов роскоши, в числе которых холодное оружие, копия шапки Мономаха, статуи и ковёр из шкуры медведя, обнаруженные сотрудниками ФСБ при проведении обысков в доме ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца, подозреваемого в растрате более 1,5 млн рублей, спровоцировали дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 23 декабря в социальной сети Facebook.

Пресс-служба УФСБ РФ по Смоленской области Копия шапки Мономаха, найденная при обыске

«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» — пишет Diana G.

Многие пользователи оказались крайне удивлены, что довольно нелепые предметы роскоши были обнаружены не у очередного казнокрада в силовых структурах, а в доме ректора университета.

«Красиво жить не запретишь. Но шапку Мономаха точно кто-то ректору подарил в шутку», — поделилась своим мнением Елена З.

Некоторые комментаторы отмечают, что по какой-то причине большинство российских взяточников связывает один занятный элемент — золотое убранство в туалете.

«Какая-то у них у всех проблема — золотые унитазы. Это уже похоже на диагноз», — отмечает Татьяна Х.

Часть людей полагает, что должность ректора университета не позволила Грецу приобрести себе золотой унитаз, поэтому ему пришлось довольствоваться позолоченным.

«Да что они все на этих золотых унитазах помешались? Прямо тренд какой-то! Да, этот конкретно — позолоченный, но будь ректор на должности побогаче, то однозначно бы поставил себе золотой», — уверена Светлана Л.

Smoladmin.ru Георгий Грец

Ряд пользователей указывает на то, что удивительно увидеть в лице ректора университета не только человека, позволившего себе преступить закон, но и лишённого чувства вкуса.

«Судя по внутреннему убранству, человеку прямым рейсом нужно в психбольницу! «Недоцари» наши, шапка Мономаха, чучела, позолоченный унитаз! Как вообще такие люди могут преподавать? У них же реально кукушка съехала. По их дому, в котором они живут, это прекрасно видно», — указывает Aleksandr O.

«Это больше похоже на убранство дома из 90-х. Такое стоит сейчас крохи. Дом бывшего главы ГИБДД по Ставропольскому краю с золотым унитазом выглядит поинтереснее», — считает Madina S.

«И всё-таки они неисправимы. До мозга костей. Невероятно, как же всё это ворьё обожает цыганское барокко. Для них, видимо, главное, «шобы блэстэло!» и было «дороха-бохата». Наверное хотят, чтобы холопы завидовали, облизывались и причмокивали», — предполагает Zamira S.

Отдельные комментаторы задаются вопросом о том, каким образом такой человек, как Грец, сумел добраться до поста ректора Смоленского государственного университета спорта.

Пресс-служба УФСБ РФ по Смоленской области Унитазы с позолотой

«Впечатлил только камин. Да и то только потому, что это моя слабость. Люблю камины и печи. А остальное… честно говоря, для меня несовместимы звание ректора и такая цыганщина во вкусе. Непонятно, каким образом он добрался до такого поста», — написала Светлана Ш.

Напомним, 22 декабря пресс-служба управления ФСБ России по Смоленской области сообщила журналистам, что сотрудники ведомства обнаружили десятки предметов роскоши, в том числе холодное оружие, копию шапки Мономаха, статуи и ковёр из шкуры медведя, при проведении обысков в доме ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца, подозреваемого в растрате более 1,5 млн рублей.