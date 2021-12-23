23 декабря официальный аккаунт американской компании Intel в китайской социальной сети Weibo опубликовал «Публичное заявление относительно письма Intel поставщикам» в ответ на негодование, возникшее в связи с очередным ежегодным письмом компании поставщикам, в котором говорилось о прекращении использования компанией товаров и услуг, связанных с китайским Синьцзяном.

Иван Шилов ИА REGNUM Процессор Intel

«Наше первоначальное намерение было призвано обеспечить соблюдение законов США, но это письмо вызвало много вопросов и опасений у наших дорогих китайских партнеров. Мы глубоко сожалеем об этом. Чтобы уточнить, отметим, что абзац в письме о Синьцзяне исходит только из нашего намерения соблюдать законность и не выражает какую-либо позицию», — говорится в заявлении.

Intel также извинилась: «Мы приносим извинения за проблемы, причиненные нашим уважаемым китайским клиентам, партнерам и общественности». Однако эти извинения мало что изменили в отношении китайских пользователей социальной сети Weibo, которые активно прокомментировали его.

«Перевод: мы сожалеем, что обидели вас, но мы соблюдаем законы США, вы должны нас понять, но мы продолжим зарабатывать деньги вместе с вами, спасибо», — заявил Мэн Сяогу.

«Даже не «прости, что обидел тебя», а «мне жаль, что ты так сильно отреагировал», — прокомментировал «Цинго 7».

«Убирайтесь из Китая, все приспешники американского империализма! У нас есть компьютеры Kylin и Hongmeng, поэтому мы без проблем справляемся с повседневной работой!» — отметил mikymickmike.

JiahuiH Intel

«Если перевести на человеческий язык, это выглядит следующим образом: соблюдайте американские законы и зарабатывайте китайские деньги», — заметил «Боевой медведь Армани».

Один комментатор перевел «извинения» компании не иначе как «заткнитесь, пожалуйста, мы очень любим юани».

«Если ни будут соблюдать законы США, их вызовут для разговора. Они могут только сказать, что существует проблема с правительством США и политическим вмешательством в торговлю. Но возникает вопрос: почему покупка товаров из Синьцзяна нарушает законы США? Разве Синьцзян — это не политический вопрос? Оформлен ли законодательно этот вопрос в США? Кто-нибудь может объяснить?» — добавил еще один комментатор.

«Контекст заключается в том, что несколько дней назад Соединенные Штаты издали закон, который запрещает всем компаниям использовать и импортировать детали и компоненты из Синьцзяна, требуя от компаний сертификации того, доказывающей, что они это не используют. AMD также запретила продукцию из Синьцзяна, но заявление AMD очень туманное. Суть писем в том, чтобы подтвердить соблюдение закона, уважение прав человека и запретить поставщиков, которые используют принудительный труд и товары, произведенные с нарушением прав человека», — объяснил «Крепкое какао» свое видение ситуации.

(сс) M M Урумчи — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР

Многие пользователи начали призывать не покупать продукцию Intel и переходить на AMD, что было высмеяно другими комментаторами, которые объяснили наглядно, что эти компании обе американские и подчиняются одним и тем же законам, поэтому если и переходить, то на китайские процессоры, но они пока не шибко распространены.