Возле границ Украины «сосредоточено» от 122 тыс. до 143,5 тыс. российских военных. Об этом 22 декабря на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

По словам чиновника, все эти войска находятся на расстоянии от 200 до 400 км от украинских границ.

«Что касается численности войск… на сегодняшний день мы видим 122 тыс., это 200 км, и 143,5 тыс. — на расстоянии 400 км … от нашей границы», — сказал он.

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Заявление Данилова обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале VESTI. Многие отметили, что российские войска находятся на своей территории и они имеют право располагаться на территории своего государства, где сочтут нужным.

«Интересно, а какое количество военных ВСУ находится в 400 км от украинско-российской границы?» — поинтересовался Denis Y.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«А сколько зольдат укровермахта «обороняют» Украину возле границ с РФ? Они же представляют реальную угрозу для России ввиду абсолютной… [неадекватности] командования и укро-наци-патриотов в своих рядах», — добавил Axel B.

«По его мнению, Россия вообще не должна иметь армию, чтоб её нигде не размещать?..» — поинтересовался Алексей М.

«Так и хочется вспомнить притчу про пастушка, который ради шутки кричал: «Волки! Волки!». Для несведущих: его все-таки съели волки, но только потому, что окружающие перестали верить этим взываниям о помощи. Потому, что каждый раз это оказывалось ложью. Поучительно!» — отметила Svetlana D.

«А сколько вокруг инопланетян?» — иронизирует Максим С.

«Лично пересчитывал…» — добавила Елена П.

«Они на своей территории», — отметила Svetlana G.

«А есть ещё пограничные войска. Они прям на границе стоят», — отреагировала Оксана М.

«Нужно увеличивать поголовье крупного рогатого скота, а то ветеринары (глава СНБО Украины Данилов по профессии ветеринар. — О. П.) от безделья дурью маются», — пишет Евгений Ч.

«Та со всех сторон в сотнях километров чьи-то войска стоят», — подчеркнул Юрий Б.

«Он думает, чем громче и чаще будет орать, тем быстрее ему денег выдадут в ЕС», — написала Татьяна Н.

«Данилова уже в дурку пора, у него паранойя. Он все время боится, что русские нападут», — добавила Елена Т.

president.gov.ua Алексей Данилов

«Он лично пересчитывал? Данилов тревожный чемоданчик уже собрал для бегства?» — смеется Vladimir I.

«А со стороны Украины в радиусе 200 км товарищ Данилов не уточнил численность?» — с сарказмом поинтересовался Vasyl K.

«Не пугайте людей, солдаты на своей территории. А на нашей — американцы строят свои базы, это нормально?» — подытожила Лидия Ц.

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