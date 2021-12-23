Сеть: «Мужчины закончились?» — на Украине женщин поставят на воинский учет
Сотни тысяч женщин поставят на воинский учёт на Украине. Об этом 22 декабря сообщает информационное агентство минобороны страны АрмiяInform.
«Вступил в силу приказ Минобороны
В перечень попали 35 массовых профессиональных направлений, от общественного питания до полиграфической деятельности, экономики и юриспруденции.
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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также в телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое Издание». Многие критически отнеслись к данному приказу.
«Батальон «Белые колготки», — иронизирует Denys I.
«Где-то минус 500 тысяч населения еще будет! Дякую (спасибо. — М. Р.)», — с сарказмом пишет elkos.
«Война — дело мужское. Не к добру это», — добавил один из комментирующих.
«Ну да, мужики стали бесхребетными, уже женщины пошли воевать…» — отреагировала Лена Т.
«Как раз проще будет устраивать майданы в Киеве. Военнослужащие бабушки, если что, помогут. Теперь только пусть попробуют повысить тарифы», — иронизирует Skyforce.
«Кто ж, кроме них, будет защищать олигархово злато?» — с сарказмом спросила Svetlana F.
«Равенство — оно такое…» — написал Alexander.
«Своих жен и дочек пусть под ружье ставят, придурки», — не выдержала Лана.
«Шо такое? Мужчины в Украине закончились? Некому уже защищать женщин и детей?» — задался вопросом Геннадий.
«Воюем до последнего украинца?» — поинтересовался Егор.
«А жены депутатов будут в первых рядах? А жена президента, премьера, главы СНБО?..» — спросил Игорь Х.
«Они уже решили женщинами прикрываться??? Это ганьба и позор!!!» — отреагировал один из комментирующих.
«Я вас умоляю… Тут и мужики никуда не пойдут. Не за что идти, не говоря о женщинах», — написал MBS.
«Женщина должна давать жизнь, а не забирать… Так, девочки, бросаем детей и семьи и идем воевать», — с сарказмом пишет Nepridymal Poka.
«Похоже, желающих пойти в армию все меньше», — отметил Offspring.
«Никто воевать за этих дебилов не хочет, так они решили женщин украинских уничтожить. Это не власть. Это крах страны», — добавил Don Dee.
«Вот теперь наша армия будет самой непобедимой… Перестанет Марьянка сапкой в огороде махать да Мыколу с работы пьяного зустричать (встречать. — М. Р.) лопатой. А расправит плечи, грудь — вперёд, округлые бёдра обтянет военными галифе — и попрёт, как бульдозер, на врага… Шутка… Только что-то мне подсказывает, что кто-то уже слишком заигрался в президента. Началась вторая часть — играем в полководца?» — задалась вопросом Татьяна.
«Израиль, мы летим к тебе. Правда не с той стороны…» — не без иронии подытожил Сергей.