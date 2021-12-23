Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, резко ограничивающий круг лиц, имеющих право на официальные заявления и комментарии по поводу внешней политики Украины. В круг лиц, имеющих право на такие высказывания и комментарии, теперь входят только сам украинский президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская цензура

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Наглый» и «The Панда», а также указ Зеленского обсудили на странице издания «СтранаUA» в социальной сети Facebook. Многие в целом положительно отреагировали на решение Зеленского, добавив, что политику государства комментируют многие и получается из-за этого неразбериха. Иные добавили, что указ запоздалый.

«С запретом гарант изрядно припозднился, репутационные потери власти невосполнимы. Зато два с половиной года всем внутри страны и за ее пределами было нескучно», — написала Людмила Х.

«Потому, что чушь несут. Правда, та троица, что осталась, тоже плетёт чер-те что», — пишет Виктория В.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский

«Наконец-то нормальное решение, как и должно быть. А то в Украине все кому не лень комментируют и делают заявления налево и направо. Один говорит одно, другой еще что-то, третий от себя добавит, и получается балаган, потом не могут разобраться, кто и что наговорил», — добавил Valeriy K.

«Блин, скучно будет, придётся в цирк ходить», — иронизирует Иван С.

«Запоздалый указ как минимум на два года. Хотя, мы б тогда не узнали много нового и интересного», — отреагировал Виктор.

«Поскольку что [глава СНБО Украины Алексей] Данилов, что [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба мелят одну и ту же чушь, ничего не изменится», — считает Dmitry S.

«Курс, может, не изменится, но бардака в инфополе может стать меньше. А там время покажет…» — отметил Илья.

«Тот редкий случай, когда правильно! А то надоели эти спецы во всех сферах, что, не задумываясь, готовы прокомментировать любое событие, сделав умное лицо, но признаками большого ума не обладая!» — пишет Таисия.

Kmu.gov.ua Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Выступать с официальными заявлениями. Официальными. Неофициально можно говорить и делать что угодно. Хоть уголь с газом покупать, хоть пленными меняться. Этот «указ» — жалкая попытка хоть как-то установить дисциплину в о‌рганах. Ну, это как муж-тряпка через пару лет решил рявкнуть на семью. Ну что… Все ржут, а жена-деспот ещё и затрещину отвесит», — добавил William Bash.

«Передайте кто-нибудь президенту, что всё это давно прописано в Конституции, в которую он и не заглядывал, видимо. В том числе и регламентируется деятельность в международных сношениях. Другое дело, что у нас, у клюбi на селi (в сельском клубе — О. П.), так принято — не исполнять никакие законы и регламенты, и каждый ушлёпок с мандатом может почувствовать себя демиургом. Получается, до этого момента, как Зе своим высочайшим указом «определил перечень лиц», — МИД как государственной институции просто не существовал (?). Это многое объясняет», — подытожил Dmitry.