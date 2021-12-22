Евросоюз буквально мчится к сильнейшему в своей истории энергетическому кризису. Это сулит европейской экономике дальнейший разгон инфляции и полноценный промышленный спад, убеждены в российском сегменте Telegram. Здесь одной из ключевых тем обсуждения стали рекордные биржевые котировки на голубое топливо в Евросоюзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печь

«Цены на электроэнегию во Франции и Германии обновили исторические рекорды вслед за газовыми котировками, которые во вторник впервые в истории забрались выше 2000 долларов за тысячу кубометров. Взлетев на 22% за день и 89% с начала декабря, январские фьючерсы на газ закрыли торги на бирже ICE у отметки $2100 после того, как Газпром остановил прокачку по трубопроводу «Ямал — Европа», оставляя Германию один на один с наступающим холодом и рекордно низкими запасами в ПХГ», — написал телеграм-канал «Банкста».

Впрочем, стоимость электроэнергии растёт быстрее газа, отмечает автор публикации и приводит данные. Согласно им в Германии цена мегаватт-часа взлетела на 30% за день и 114% с начала месяца — до рекордных 428 евро. В итоге заводам и фабрикам становится не по карману электроэнергия. Ждать же резкого падения цен на этом рынке в Евросоюзе не стоит. Существенного снижения стоимости газа не произойдет даже летом: газ-фьючерсы на май и июнь стоят дороже 1 тыс. долларов за тыс. кубометров.

«Нынешние скачки имеют во многом спекулятивный характер. Рост способно спровоцировать любое публичное заявление крупного игрока на рынке. Ранее цена на газ превышала отметку 1700 долларов 16 декабря, когда Газпром не стал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» (Белоруссия — Польша) на 17 декабря. Также на цену повлияло решение, что сертификации «Северного потока — 2» в Германии в первой половине 2022 года не ожидается», — объяснил причину скачка цен телеграм-канал «Бойлерная».

ТГ-канал напоминает, что накануне рекордных показателей цен на газовые фьючерсы верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, но не хочет увеличивать их объем сверх контрактных, чтобы оказать давление на ЕС и обеспечить сертификацию «Северного потока — 2».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода «Северный поток — 2»

«В Европе даже не стараются выглядеть борцами за добросовестную конкуренцию и гонят исключительное политиканство. В ЕС прекрасно понимают, что Москва не имеет желания увеличивать поставки по территории Украины, т.к. Киев постоянно гадит Москве в интересах того же ЕС. При этом не Украина или Россия, а ЕС является источником своих бед. При участии Вашингтона, разумеется. Система, при которой газ закупается через биржу, а не по долгосрочным контрактам, это была инициатива Запада. Точно так же, как и система, по которой экспортные мощности нужно приобретать на торгах. Газпром просто не заявляется на эти торги, и никто ничего ему предъявить не может», — отметил автор публикации.

По его мнению, если бы страны Евросоюза в своей энергетической политике опирались на долгосрочные контракты, то ситуация, при которой 1 тыс. кубометров газа стоит свыше 2 тыс. долларов, была бы просто невозможна. Однако европейский истеблишмент решил пойти на поводу США, хотя и знал, что добыча в Европе падает и число поставщиков сокращается.

«Точно так же и Украина сама себя обслужила, отказавшись от долгосрочного контракта с Россией и похоронив свою промышленность. От этого в первую очередь пострадал промышленный восток и юг страны, а умами сейчас в Киеве владеют представители Западной Украины, которой с политической точки зрения выгодна потеря востоком и югом экономической базы для субъектности внутри Украины», — считает «Бойлерная».

Очевидно, что рост стоимости газа носит временный характер. Тем не менее сложившаяся ситуация должна стать для Евросоюза если не уроком, то как минимум сигналом к нормализации экономических отношений с Россией. Ведь цена русофобии становится всё выше, считает телеграм-канал «Юрий Баранчик».

»Понятно, что это фьючерсы и цена будет меняться, но тем не менее Европе стоит задуматься. Впрочем, они разучились думать, они готовы замёрзнуть во время очередного приступа русофобии, если при этом смогут хоть немного напакостить России. Правда, пока последние их газовые пакости оборачиваются против них самих, при этом принося России огромные дополнительные доходы», — написал автор публикации.

ИА REGNUM Газ

По мнению телеграм-канала «Шпион, которому никто не пишет», перипетии энергетического рынка Европы сегодня во многом напоминают дурную комедию. Рассматривая сложившуюся ситуацию, он напоминает своим подписчикам, что истоки творящегося балагана лежат в 2009 году. Тогда в ЕС приняли «Третий энергопакет» и директивы о возобновляемых источниках энергии.

«Тогда Газпрому было запрещено владеть энергетической и транзитной инфраструктурой, а Европе установили лимиты на альтернативные источники энергии. К 2021 году объем возобновляемых источников энергии должен быть равен 20% от общего объема. Само собой, вся «зеленая» энергетика остается строго дотационной, и все издержки легли на налогоплательщиков, вызвав немедленный рост налогов», — отметил ТГ-канал.

Следующей «объединяющей» целью ЕС стало освобождение от «энергетического рабства», к которому они отнесли долгосрочные контракты с Газпромом на поставку топлива. Тогда европейских политиков возмущало, почему при более низкой цене на рынке они должны платить России по фиксированным тарифам. Почему-то никто не смог увидеть, что низкая коммерческая стоимость зиждется на долгосрочном, планируемом спросе, справедливо заметил автор канала.

«И вот мы подходим к холодному лету 2021 года. Весна, лето и осень в Европе прошли под аккомпанемент различных климатических кризисов, что остановило практически всю «зеленую» энергетику. Уже летом в Европе наблюдался дефицит электроэнергии. На этом фоне поползли цены на газ. Теперь-то ничто не ограничивало свободу торговли. И вот в сентябре Газпром заявляет об остановке поставок газа на европейский рынок в пользу наполнения российских хранилищ. И рынок просто рухнул, цена за неделю выросла более чем в два раза и преодолела барьер в 1 тыс. долларов за тыс. кубометров. Через два месяца цена выросла до 1500. Сейчас уже 2000+ долларов», — описал произошедшую ситуацию «Шпион, которому никто не пишет».

Gazprom.ru Компрессорная станция «Минская» газопровода «Ямал — Европа»

В итоге все страны, боровшиеся против «рабства Газпрома», встали перед перспективой катастрофы. Причем происходит это на фоне пандемии коронавируса и падения экономики, природных аномалий и отсутствия каких-либо запасов газа.

«Вот и наступило светлое европейское будущее, за которое страны ЕС столь яростно боролись. Происходящее насколько прекрасно, что дух замирает в немом восхищении. Для России же рукотворная катастрофа Европы, куда толкают ее евробюрократы, заставляет задуматься о диверсификации своих энергетических потоков», — высказался ТГ-канал.