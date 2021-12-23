



Европейский центр UMCS Флаги Польши, Литвы и Украины

Развитие политического, экономического и социального сотрудничества между Польшей, Литвой и Украиной, а также помощь последней в восстановлении территориальной целостности и интеграции в Европейский союз и НАТО — таковыми были цели министров иностранных дел этих стран при создании «Люблинского треугольника» 28 июля 2020 года в Люблине. Во время одного из саммитов в Вильнюсе (состоялся 7 июля 2021 года) главы дипломатий — поляк Збигнев Рау, литовец Габриэлюс Лансбергис и украинец Дмитрий Кулеба — подписали «Декларацию об общем европейском наследии и общих ценностях народов» бывшей Речи Посполитой. Дата не случайная, 230-я годовщина принятия конституции 3 мая. Помимо историко-юбилейного значения, стоит отметить заявления о принятии уже «демократической» Белоруссии в «Люблинский треугольник» в будущем, а также «совместное противодействие дезинформации и гибридным угрозам».

Наконец, настало время пышной встречи президентов и подписания очередной декларации. Анджей Дуда (Польша), Гитанас Науседа (Литва) и Владимир Зеленский (Украина) встретились в Гуте на «очень дружественной» Западной Украине. Цитирую главу бюро президента Польши по международной политике Якуба Кумоха: «Президенты Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа подписали декларацию, согласованную 2 декабря: она подводит итог 30-летним отношениям между Польшей, Литвой и Украиной, выражает поддержку целостности Украины и действий Польши и Литвы против операций Лукашенко, а также призывает к твердой позиции в отношении России». А чего стоят эти инициативы и сами декларации на самом деле? Слова есть слова (как говорил мой дед Юлиан Кельб, «бумага все стерпит»), но действия «союзников» Польши определенно противоречат этим примиренческим акцентам. Я уже много раз писал о политике Литвы в отношении польского меньшинства в Вильнюсском регионе. Достаточно сказать, что в порыве «взаимного радушия» литовцы сейчас ведут дело к окончательному решению вопроса о польском образовании в Литве, после чего его просто не останется.

Все знакомы с вопросом польско-украинских отношений в контексте убийств на Волыни и Подолье во времена Второй мировой войны, но украинцы не хотят расставаться с бандеровской апологетикой своей истории, и, что еще хуже, некоторые националистические круги все еще выдвигают территориальные претензии к Польше. И ладно бы только националисты. Как выясняется, Киев снова вредит Польше, и это сразу после вышеупомянутого саммита президентов. Украина стала блокировать поезда из Китая, направляющиеся в Польшу, и требует выдачи большего количества разрешений на проезд грузовиков. Уже больше недели поезда из Китая в Польшу не могут проехать через Украину. Этот маршрут был менее трудным и гораздо более быстрым из-за всего одной перевалки в Казахстане, до польского Славкова поезда добирались по широкой колее. Теперь составам приходится ехать по более длинному маршруту через Малашевиче, а также делать еще одну пересадку с нормальной шириной колеи. Малашевиче находится на польско-белорусской границе, и в последнее время из-за конфликта задержки в пути доходили до трех недель. Это очень важно по той причине, что около 90% товаров, импортируемых из Китая в Европу по железной дороге, перегружаются в Малашевиче.

Цитата из видео «GLOBALink | First China-Europe freight train with CIIE goods arrives in Shanghai» на YouTube Терминал Малашевиче. Польша

Киев пытается шантажировать Варшаву. Несмотря на то, что в 2021 году Польша выдала 160 тысяч разрешений для большегрузных автомобилей (столько же получила взамен), заместитель министра экономического развития Украины требует не менее 200 тысяч разрешений и угрожает подать на Польшу в суд в Брюсселе. Особенно забавно во всем этом то, что по вине украинской стороны не может быть обеспечен согласованный объем поездок, а без улучшения дорожной инфраструктуры пограничные переходы будут просто заблокированы. «К сожалению, мы не достигаем даже 80% от запланированного количества. В Корчове с 2016 года существует пустой терминал для пропуска большегрузных автомобилей с польской стороны. Она ждет открытия такого же терминала с украинской стороны», — пояснил газете Rzeczpospolita заместитель министра инфраструктуры Польши Рафал Вебер.

Таким образом, требования украинской стороны кажутся совершенно бессмысленными, а запрет на движение поездов из Китая в Польшу и подача исков в Брюссель против Варшавы — просто бессмысленными. Как это соотносится с совместными декларациями союзников по «Люблинскому треугольнику»? При этом блокирование Украиной поездов из Китая в Польшу, как выясняется, не единственное зло, которое «партнеры» делают Варшаве. Напомню, что «Люблинский треугольник» ставит своей целью развитие политического, экономического и социального сотрудничества. Однако Польша не только не получает от этого выгоды, ее союзники пытаются помешать сотрудничеству Варшавы с Пекином. Литва «вдруг» почувствовала себя достаточно сильной, чтобы стать единственной страной в Европе, оспорившей политику «единого Китая», что вызвало мощный ответ Поднебесной. 18 ноября на Вильнюсской набережной было открыто представительство Тайваня. КНР не приемлет такого, поскольку это подрывает ее суверенитет и является вмешательством в ее внутренние дела.

Однако выяснилось, что Вильнюс пытался вовлечь в развязанный им конфликт с Пекином и Варшаву. О чем стало известно во время визита в Литву министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. По крайней мере, именно это следует из заявления министра, который на совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой твердо подчеркнул, что сожалеет об ухудшении отношений между Вильнюсом и Пекином, но Польша не намерена следовать примеру Литвы. Габриэль Ландсбергис был весьма недоволен этим. «Позиция Польши ясна — мы поддерживаем политику «единого Китая». Мы считаем Тайвань частью КНР, поэтому представительство Тайваня в Польше является не дипломатическим, а экономическим офисом. Мы считаем естественным, что некоторые страны ЕС развивают экономическое сотрудничество с Тайванем», — подчеркнул Рау. Примечательно, что китайская газета Global Times со ссылкой на российские СМИ с удовлетворением отметила это.

Fmprc.gov.cn Министр иностранных дел Польши Збигнева Рау и Глава МИД КНР Ван И

Стоит отметить, что Польша отправила в Тайбэй целых 400 тысяч единиц вакцины AstraZeneca против коронавируса (Литва — только 20 тысяч единиц), что вызвало всеобщий энтузиазм среди жителей острова, а также благодарность местных политиков. Интересно, что твит о пожертвовании вакцины в рамках кампании международной солидарности в борьбе с коронавирусом был удален из официального профиля польского министерства. Таким образом, похоже, что усилия Литвы не возымели никакого эффекта: Варшава не думает провоцировать Дракона. Это неудивительно, Польша стала частью Нового Шелкового пути и пожинает плоды. «Китай укрепляет свои позиции в качестве второго по величине импортера товаров в Польшу, уступая только Германии. Импорт из КНР в каждом месяце этого года был выше, чем в соответствующие месяцы 2019 и 2020 годов», — отмечается в ноябрьском сборнике «Внешняя торговля Польши». Неплохо обстоят дела и с польским экспортом в Китай: «По сравнению с сентябрем 2020 года экспорт вырос на 7,9%, а по сравнению с сентябрем 2019 года рост составил 18,6%. После трех кварталов этого года экспорт составил 207,4 млрд евро и был на 20,3% выше, чем за тот же период год назад, и на 17,2% выше, чем в первые девять месяцев 2019 годах».

Однако одним из вопросов, который так или иначе замедляет торговлю между Польшей и Китаем, являются сбои на транспортных линиях. Поэтому действия Украины по блокированию поездов, следующих через ее территорию в Славкув, а также ненужная путаница на польско-белорусской границе вызывают раздражение. Проблемы такого рода должны решаться, а не провоцировать постоянно растущую эскалацию. Страны, вовлеченные в такие конфликты, оказываются главными проигравшими от таких разногласий. В свою очередь, попытка демонтировать инициативу «17+1» (формат сотрудничества между государствами Центральной и Восточной Европы с Китаем) аналогично опасна для развития стран региона, получающих выгоду от торговли с Поднебесной. Литва демонстративно вышла из этой инициативы в феврале этого года и лоббирует против Китая как на форумах ЕС, так и на региональных форумах. Очень легко догадаться, чьи интересы на самом деле преследуют Вильнюс и Киев. Помимо того, что они вредят себе, они также усложняют цепочки поставок для всего континента, в частности, подрывая интересы Польши как крупной транзитной страны. Сейчас для Варшавы самое время сделать логические выводы из всего этого.