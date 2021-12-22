Федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому глава региона может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 22 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Павел Федотов. Свежий кавалер. 1847

"Тот, кто будет служить на благо народа, — тот и будет избираться на несколько сроков подряд. Но если кто-то решит предпочесть служению личное обогащение, того в один миг не станет в губернаторском кресле», — уверена Наталья Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой закон позволит повысить качество работы глав регионов.

«Поддерживаю. Многие губернаторы приходят во власть, выстраивают связи, налаживают работу, договариваются с бизнесом на долгосрочное сотрудничество, но когда срок подходит к концу, вся эта политико-производственная машина останавливается. Неправильно это как-то», — написал Николай Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Некоторые комментаторы отмечают, что закон укрепит губернаторскую вертикаль.

«Этот закон направлен против олигархической власти и сепаратизма в регионах. А так же на укрепление суверенитета страны, укрепление вертикали власти, что позволит наказывать чиновников за бездействие и провинности», — считает Сергей К.

Часть людей полагает, что политическая ситуация в России после принятия данного закона сильно не поменяется, потому что во многих регионах и так можно наблюдать одних и тех же руководителей на протяжении уже десятков лет.

«А что-то разве изменится? Как были у власти одни и те же губеры, так они и останутся. Просто в Кремле подумали, что нехорошо, когда существующая форма вертикали власти не отражена в юридических документах. Восстановили справедливость, получается», — предполагает Кирилл О.

Ряд пользователей указывает на то, что из-за дефицита кадров в некоторых российских регионах можно видеть во власти либо самих олигархов, либо их ставленников. Граждане беспокоятся, что федеральный закон не сможет покончить со служителями золотого тельца на руководящих постах.

«Толку-то, если кругом олигархат во власти? Простого гражданина страны, неподкупного, принципиального, всем сердцем и душой за свою землю, не растратившего бюджет и не взявшего себе во благо ни копейки, просто не поставят на руководящую должность. Придётся строить карьерный рост через какой-нибудь клан или заделаться крупным бизнесменом», — поделился своим мнением Димка Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что снятие ограничения на право быть избранным руководителем региона может привести к негативным последствиям, ведь власть в значительной степени развращает людей.

«А как же сменяемость власти и прочие признаки демократического общества? Если губернатор долго сидит в своём кресле, то он с лёгкостью будет обходить на выборах своих конкурентов, ведь у него в руках такая власть! Он непременно воспользуется своим положением», — убеждён Василий О.

Цитата из аф «Сказ о четырех с половиной татами». реж. Юаса Масааки. 2010. Япония Власть

«Я считают, что когда власть долгое время несменяема, она становится невменяема», — пишет Михаил В.

Напомним, 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным Ряд положений касается сроков полномочий: глава региона может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, но при этом расширяется перечень оснований для лишения полномочий.